大学編入試験専門予備校「合格者編入塾」、24回まで金利0％の分割決済を導入

株式会社Casanel標準コース徹底伴走コース

大学編入試験専門予備校「合格者編入塾」（運営：株式会社Casanel）は、このたび受講生の経済的負担を軽減することを目的として、銀行振込による最大24回・金利0％の分割決済制度を導入することを決定いたしました。

本制度は、すべての対象コースにおいて利用可能であり、これまでまとまった受講料の準備が難しかった受験生にも、安心して編入試験対策を始めていただける環境を提供します。

各コースの詳細はこちら(https://hennyu-go-kaku.com/course)

標準コース

3か月プラン：月4,578円×24回＝109,872円

6か月プラン：月9,120円×24回=218,880円

9か月プラン：月12,375円×24回=297,000円

12か月プラン：月16,454円×24回=394,896円

徹底伴走コース

3か月プラン：月8,327円×24回＝199,848円

6か月プラン：月15,789円×24回=378,936円

9か月プラン：月22,499円×24回=539,976円

12か月プラン：月28,746円×24回=689,904円

導入の背景

大学編入試験は、現在の大学生活を変えたい学生や、より専門性の高い大学への進学を目指す学生にとって大きな選択肢の一つです。

しかし実際には、多くの受験生が次のような悩みを抱えています。

「大学受験では親に学費や予備校代を負担してもらったため、今回はできるだけ自分で費用を負担したい」

「アルバイト代で受験費用を賄いたい」

「一括で数十万円を支払うことは難しい」

一方で、大学編入試験は一般入試とは異なり、

過去問が公開されていない大学が多い大学ごとの試験傾向が大きく異なる情報収集が難しい志望理由書や面接など独学では対策しづらい科目が多い

といった特徴があり、十分な情報や指導を受けられないまま受験を迎えてしまうケースも少なくありません。

その結果、「本当は挑戦したかったが、費用面が理由で諦めてしまう」という学生が一定数存在しています。

合格者編入塾では、こうした現状を受け、「経済的な事情によって挑戦する機会が失われることを少しでも減らしたい」という思いから、本制度の導入を決定いたしました。

新制度の概要

対象コースについて、銀行振込による分割決済をご利用いただけます。

【制度概要】

■ 分割回数

最大24回

■ 金利

0％（金利・分割手数料なし）

■ 対象

合格者編入塾の各コース

標準コース

3か月プラン：月4,578円×24回＝109,872円

6か月プラン：月9,120円×24回=218,880円

9か月プラン：月12,375円×24回=297,000円

12か月プラン：月16,454円×24回=394,896円

徹底伴走コース

3か月プラン：月8,327円×24回＝199,848円

6か月プラン：月15,789円×24回=378,936円

9か月プラン：月22,499円×24回=539,976円

12か月プラン：月28,746円×24回=689,904円

3年次編入早期対策コース

月2回面談プラン：月8,250円×24回＝198,000円

月4回面談プラン：月16,375円×24回=393,000円

合格者編入塾の想い

私たちは、「大学編入を情報格差や経済的理由で諦める人を一人でも減らしたい」という理念のもと、大学編入試験に特化したサポートを行っています。

大学編入は、人生を大きく変える可能性を持つ進路です。

しかし、その挑戦の入口である受験対策が、高額な費用や情報不足によって閉ざされてしまう現状には、まだ多くの課題があります。

今回の制度導入により、

編入試験に挑戦したいが費用面で悩んでいる方独学に限界を感じている方何から対策すればよいか分からない方

こうした受験生の皆さまへ、より早い段階で必要な情報と適切なサポートを届けられる環境を整えてまいります。

今後について

スタッフ陣

合格者編入塾では、今後も受験生が安心して大学編入に挑戦できる環境づくりを進めてまいります。

「情報がないから挑戦できない」

「費用が理由で夢を諦める」

そのような学生を一人でも減らすことを目指し、サービスの充実と支援体制の強化に取り組んでまいります。

大学編入試験予備校合格者編入塾について

合格者編入塾は、大学編入試験に特化したオンライン予備校です。

大学ごとの試験分析、過去問対策、英語・専門科目対策、志望理由書添削、面接指導など、大学編入に必要なサポートを一貫して提供しています。

「大学編入を、もっと身近な選択肢へ。」

その実現を目指し、多くの受験生の挑戦を支援しています。

HPはこちら(https://hennyu-go-kaku.com/)

【会社概要】

会社名：株式会社Casanel

サービス名：合格者編入塾

事業内容：大学編入試験対策事業

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社Casanel

合格者編入塾

E-mail：info@hennyu-go-kaku.com

お問い合わせフォーム：公式ホームページより(https://hennyu-go-kaku.com/)