【6/29(月)限定】お中元にもおすすめ！宮崎牛や人気のBOX商品を特別価格で販売するミヤチクオンラインショップ「肉の日特別販売」を開催！

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、6月29日(月)に限り、宮崎牛や黒毛和牛、宮崎県産豚肉を特別価格でお買い求めいただける”肉の日特別販売”を開催いたします。

今回は、ご家庭でのお食事はもちろん、お中元や夏の贈り物にもおすすめの商品を多数ご用意しました。

人気のBOX商品や焼肉商品、数量限定商品など、この日だけのお買い得商品を販売いたしますので、ぜひこの機会にご利用ください。

●フェア概要

※一部商品で、令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。

■名称：肉の日特別販売

■開催期間：2026年6月29日(月)

■特設ページURL：肉の日特別販売(https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=31)

■ミヤチクオンラインショップTOP：https://www.miyachiku.com/

【肉の日特別販売 おすすめ商品】

♦黒毛和牛4種焼肉BOX《肉の日限定!牛ハンバーグ2個付》計2.2kg

宮崎県産黒毛和牛4種類の焼肉をたっぷり詰め合わせた、ボリューム満点の焼肉BOXです。

異なる部位の旨みや食感を食べ比べできるため、ご家族での焼肉やBBQ、お中元などの夏の贈り物にもおすすめです。

♦特別価格 10,000円(税込・送料込）

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/8233

♦宮崎県産豚バラエティセット《肉の日限定!牛ハンバーグ2個付》計2.4kg

とんかつ、焼肉、しゃぶしゃぶ、スライス、小間切れまで、宮崎県産豚肉7種類をたっぷり詰め合わせた大容量バラエティセットです。その日の気分や料理に合わせてさまざまな部位を楽しめるため、ご家庭のストックや毎日の食卓にはもちろん、ご家族みんなで囲む食事にもおすすめです。

♦特別価格 4,980円(税込・送料込）

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/8231

♦大容量！BBQBOX《肉の日限定!牛ハンバーグ2個付》計3.7kg

宮崎牛、宮崎県産豚肉、国産牛ミックスホルモン、薫彩ロングウインナーを詰め合わせた、総重量3.7kgの大容量BBQBOXです。

焼肉はもちろん、ホルモンやスペアリブ、ウインナーまで揃っているため、ご家族やご友人とのBBQ、お集まり、ホームパーティーにもぴったり。さまざまなお肉を一度に楽しめる、食べ応え抜群のセットです。

♦特別価格 8,929円(税込・送料込）

商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/8228

その他、肉の日限定の特別セットを多数ご用意しております。

■お問い合わせ先

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ミヤチクギフトセンター

TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】

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株式会社ミヤチク 【会社概要】

●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3

●電話：0986-62-2901

●会社HP：https://miyachiku.jp/

●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/

●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/

●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/

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