【6/29(月)限定】お中元にもおすすめ！宮崎牛や人気のBOX商品を特別価格で販売するミヤチクオンラインショップ「肉の日特別販売」を開催！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、6月29日(月)に限り、宮崎牛や黒毛和牛、宮崎県産豚肉を特別価格でお買い求めいただける”肉の日特別販売”を開催いたします。
今回は、ご家庭でのお食事はもちろん、お中元や夏の贈り物にもおすすめの商品を多数ご用意しました。
人気のBOX商品や焼肉商品、数量限定商品など、この日だけのお買い得商品を販売いたしますので、ぜひこの機会にご利用ください。
※一部商品で、令和8年度和牛肉需要拡大緊急対策事業を活用しています。
●フェア概要
■名称：肉の日特別販売
■開催期間：2026年6月29日(月)
■特設ページURL：肉の日特別販売(https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=31)
■ミヤチクオンラインショップTOP：https://www.miyachiku.com/
【肉の日特別販売 おすすめ商品】
♦黒毛和牛4種焼肉BOX《肉の日限定!牛ハンバーグ2個付》計2.2kg
宮崎県産黒毛和牛4種類の焼肉をたっぷり詰め合わせた、ボリューム満点の焼肉BOXです。
異なる部位の旨みや食感を食べ比べできるため、ご家族での焼肉やBBQ、お中元などの夏の贈り物にもおすすめです。
♦特別価格 10,000円(税込・送料込）
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/8233
♦宮崎県産豚バラエティセット《肉の日限定!牛ハンバーグ2個付》計2.4kg
とんかつ、焼肉、しゃぶしゃぶ、スライス、小間切れまで、宮崎県産豚肉7種類をたっぷり詰め合わせた大容量バラエティセットです。その日の気分や料理に合わせてさまざまな部位を楽しめるため、ご家庭のストックや毎日の食卓にはもちろん、ご家族みんなで囲む食事にもおすすめです。
♦特別価格 4,980円(税込・送料込）
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/8231
♦大容量！BBQBOX《肉の日限定!牛ハンバーグ2個付》計3.7kg
宮崎牛、宮崎県産豚肉、国産牛ミックスホルモン、薫彩ロングウインナーを詰め合わせた、総重量3.7kgの大容量BBQBOXです。
焼肉はもちろん、ホルモンやスペアリブ、ウインナーまで揃っているため、ご家族やご友人とのBBQ、お集まり、ホームパーティーにもぴったり。さまざまなお肉を一度に楽しめる、食べ応え抜群のセットです。
♦特別価格 8,929円(税込・送料込）
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/8228
その他、肉の日限定の特別セットを多数ご用意しております。
■お問い合わせ先
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ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
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株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
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