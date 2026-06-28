齋藤 日向選手 Ｆリーグ通算200試合達成のお知らせ

ハマダ株式会社

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このたび、齋藤日向選手が、2026年6月28日(日)開催のメットライフ生命Ｆリーグ2026-27ディビジョン1 第5節名古屋オーシャンズ戦にて、Ｆリーグ通算200試合を達成いたしましたので、お知らせいたします。

齋藤 日向選手

【コメント】

「今節の名古屋戦でＦリーグ通算200試合出場を達成することができました。このクラブでキャリアをスタートさせ、このクラブで200試合を達成することができ、とても嬉しく思います。これも日頃からサポートしていただいたクラブ、スポンサー様、ファン・サポーターのみなさん、そして妻、家族に感謝しております。感謝の気持ちを忘れずに日々精進していきます。今後も応援よろしくお願いします。」

【プロフィール】

生年月日：1998年6月18日

出身地：新潟県

経歴：帝京長岡高等学校サッカー部→シュライカー大阪→Ｆリーグ選抜→シュライカー大阪→バサジィ大分→シュライカー大阪

Ｆリーグ初出場試合：2017年6月25日 vsフウガドールすみだ

200試合達成試合：2026年6月28日 vs名古屋オーシャンズ

※ホームゲームでの200試合出場記念セレモニーにつきましては、7月4日(土)開催のメットライフ生命Ｆリーグ2026-27ディビジョン1 第6節バルドラール浦安戦で実施を予定しております。