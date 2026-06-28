東京8月23日（日）・大阪8月27日（木）にてバッテリィズ単独ライブ『フルカウント』開催決定！

吉本興業株式会社

バッテリィズによる単独ライブ「フルカウント」を、東京・ルミネtheよしもと、および大阪・なんばグランド花月の2会場にて開催することが決定しました。

関東のファンが待ち望んでいた東京での単独ライブは、今回が記念すべき初開催。また、大阪での単独ライブは2025年3月以来、およそ1年半ぶりとなり、上京後まさに満を持しての凱旋公演となります。なお、大阪公演に関しては、全国のファンの皆様にお楽しみいただけるようオンライン配信も予定しています。

2024年の『M-1グランプリ』をきっかけに大きな注目を集め、メディアや劇場で“ひっぱりだこ”の活躍を続けるバッテリィズ。目まぐるしい環境の変化のなかでも常に寄席の舞台に立ち続け、磨きをかけてきた彼らの珠玉の漫才をお届けします。さらにパワーアップしたバッテリィズの単独ライブに、ぜひご期待ください。

チケット先行受付は、6月28日（日）19:00よりFANYチケットにて開始します。

バッテリィズ 本人コメント

＜エース/左＞

今年もやるで！大阪の人も東京の人も芋洗って待っててや！

＜寺家/右＞

初の東西での単独！フルカウントからストライクなのかボールなのか、抑えるのか、打たれるのか、はたまたファールで粘られるのか、ファールやとしたら一塁側へのファールなのか三塁側へのファールなのか、はたまたチップとかなのか、ぜひその目で確認しに来てください！

バッテリィズ単独ライブ『フルカウント』 公演概要

【日時】 １.8月23日（日）19:30開場 ／ 20:00開演 ／ 21:00終演予定

２.8月27日（木）19:00開場 ／ 19:30開演 ／ 20:30終演予定

【会場】 １.ルミネtheよしもと（東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿店2 7F）

２.なんばグランド花月 （大阪市中央区難波千日前11-6）

【料金】 １.前売4,000円｜当日4,500円

２.前売4,000円｜当日4,500円｜配信2,000円

※前売券が完売した場合、当日券は販売いたしません。

＜チケット販売スケジュール＞

■先行受付：6月28日（日）19:00～7月6日（月）11:00 ※当落発表：7月9日（木）18:00

＞FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/batterys-fullcount