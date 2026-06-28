【吉野町市民プラザ】11/15（日）「吉野町ダンスカップ2026」の参加者を募集します！（募集開始：7月1日（水））

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

この秋、吉野町市民プラザ（南区吉野町）では、踊ることが好きな方ならどなたでも参加いただけるダンスイベントを開催します。U-12、U-18、一般、U-12ソロの4部門のコンテストと、ジャンル・年齢不問のショーケースの2部構成のイベントです。

吉野町ダンスカップ２０２６のポイント

ホールのステージで、日ごろの研鑽の成果を発表

◆吉野町ダンスカップは、順位を競うコンテストとダンスの発表・披露を目的としたショーケースの2部構成。

◆踊ることが好きな方なら、どなたでも参加できます。ホールのステージに立ち、煌びやかなライトの下であなただけのパフォーマンスを披露してみませんか？

（昨年の吉野町ダンスカップの様子）表彰式の様子コンテストへの参加が初めての方も大募集！年齢別に部門を設定

◆ファーストチャレンジは、ぜひ吉野町ダンスカップで！観客200人の前でパフォーマンスを披露する機会です。

◆参加にあたり心配なことは、スタッフにご相談ください。

＜評価対象クラス＞U-12部門（12歳以下）、U-18部門（18歳以下）、一般部門（19歳以上）、U-12ソロ部門（12歳以下）

（昨年の吉野町ダンスカップの様子）緊張の中、最高のパフォーマンスを目指します。多様なジャンルが魅力のショーケース

◆小学生から大人まで幅広い年齢層、様々なジャンルのダンサーが集います。

◆異なるジャンルのダンスに触れることで、互いに刺激を与え合う機会にも。

◆コンテストと合わせてのエントリーも可能

＜過去にエントリーされたダンスジャンル＞

ヒップホップ、ジャズヒップホップ、ジャズ、モダンダンス、パンキング、チア、サルサ、カタック（北インド古典舞踊）、ウズベキスタンのダンス、ベリーダンス、剣舞など

審査員

（昨年の吉野町ダンスカップの様子）様々なジャンルのダンスが披露されます。◆桜世（さよの）

6歳からダンスを始め、海外や日本の各有名アーティストのMV・プロデュース舞台・LIVEのバックダンサーなど多数出演。

現在はtuki.のLIVE TOURにバックダンサーとして出演中。

桜世◆KANNA（かんな）

4歳からダンスを始め、有名アーティストのLIVEやMV・有名テーマパーク・NY留学中に有名ダンサーのアシスタントをするなど経験多数。現在、インストラクターをしながらパフォーマーとしても活躍中。

KANNA

◆タウンニュース社中区・西区・南区編集長

◆吉野町市民プラザ館長 他

＜吉野町ダンスカップ2026概要＞

【名 称】吉野町ダンスカップ2026

【日 時】2026年11月15日（日）13:00～17:00（予定）

【会 場】吉野町市民プラザ 4階ホール

【募集期間】2026年7月1日（水）14:00～9月30日（水）

※エントリー状況により、募集期間が変わる可能性があります。

【申込み】WEBフォームまたは来館

※コンテストの出演順は、1番最初にエントリーされた方を最後の出演者とする逆順で決めていきます。

【対象者】

・開催日に当館が指定した時間にパフォーマンスすることができる団体もしくは個人。

・年齢制限なし（中学生以下の方のみの参加は成年保護者の付き添いが必要）

・人数20名以下（同時に登壇できる人数）

・コンテストは評価対象のクラス分けをします。

＜評価対象クラス＞U-12部門、U-18部門、一般部門（19歳以上）、ソロ部門（U-12のみ）

・ジャンルは問いません。

【参加費、募集組数】

１.ショーケース（パフォーマンスのみ） 700円／1名（参加団体の人数に関わらず）

募集8組（持ち時間6分）予定

２.コンテスト 1,000円／1名（参加団体の人数に関わらず）

募集12組（持ち時間3分ソロ部門のみ持ち時間1分半）予定

※詳細は、吉野町市民プラザホームページ掲載の募集要項をご確認ください。

【審査員】桜世（ダンサー、国内有名ダンスコンテスト審査実績多数）

KANNA（ダンサー）

タウンニュース社中区・西区・南区編集長

吉野町市民プラザ館長 他

【主催・お問合せ】 横浜市吉野町市民プラザ 〒232-0014 横浜市南区吉野町5-26

TEL：045-243-9261 FAX：045-243-9263

指定管理者：吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ

【協 力】FUNBERGER（Studio-FUNRISE）

障害者スポーツ文化センター横浜ラポール

【アクセス】 市営地下鉄「吉野町」駅より徒歩3分

京急線「南太田」駅より徒歩7分

バス停「お三の宮」より徒歩1分

https://prtimes.jp/a/?f=d14302-1537-1abcf6d0c8aed288c06714f586c79e22.pdf

◆問い合わせ

横浜市吉野町市民プラザ

〒232-0014横浜市南区吉野町5-26 電話045-243-9261 E-mail yoshino_info@yoshinoplaza.jp

https://yoshinoplaza.jp/

指定管理者 吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ（株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド）

横浜市吉野町市民プラザ

横浜市南区にある、ホール、ギャラリー、会議室、３つのスタジオの貸出施設を備えた地域の文化施設です。

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