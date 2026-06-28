【第二プリンスホテル室蘭ビュー】室蘭プリンスホテル7/11～7/25貸切の為 公式HP限定「特別振替プラン」を販売
野口観光マネジメント株式会社
■プラン特典
焼鳥缶です。※画像はイメージです。
缶ビールです。※画像はイメージです。
第二プリンスホテルでは、姉妹館「室蘭プリンスホテル」の7/11～7/25貸切期間中、
ご宿泊先としてご利用いただくお客様へ向けた
公式ホームページ限定「特別振替プラン」を販売しております。
本プランは、ご滞在を快適にお過ごしいただけるよう、旅の合間の一息にぴったりな
特典をご用意した大変お得な期間限定の宿泊プランです。
■プラン特典
チェックイン時に、以下の特典をお渡しいたします。
・焼鳥缶
・缶ビールor酎ハイ
・夜食
焼鳥缶です。※画像はイメージです。
缶ビールです。※画像はイメージです。
お部屋でゆっくりとくつろぎながら、ホテルでの時間をより快適にお楽しみいただけます。
ご予約リンクはこちらから
https://x.gd/q3lbb
皆様のご予約・ご来館をスタッフ一同、心よりお待ちしております。
【ご予約・お問い合わせ電話番号】
野口観光グループ ビジネスホテル共通ナビダイヤル
TEL：0570-026576（受付時間 10:00～17:00）
【本件に関するお問い合わせ】
◆室蘭プリンスホテル
〒051-0011 北海道室蘭市中央町1丁目4-9
室蘭プリンスホテル公式HP https://www.muroran-princehotel.com/
◆第二プリンスホテル室蘭ビュー
〒051-0022 北海道室蘭市海岸町１丁目２０－１８
第二プリンスホテル室蘭ビュー公式HP https://www.muroran-view.com/
◆野口観光グループビジネスホテル3館合同Instagram開設いたしました！
皆さまのフォローをお待ちしております！
https://www.instagram.com/noguchi_muroran_tomakomai