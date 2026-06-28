【第二プリンスホテル室蘭ビュー】室蘭プリンスホテル7/11～7/25貸切の為　公式HP限定「特別振替プラン」を販売

野口観光マネジメント株式会社

第二プリンスホテルでは、姉妹館「室蘭プリンスホテル」の7/11～7/25貸切期間中、

ご宿泊先としてご利用いただくお客様へ向けた

公式ホームページ限定「特別振替プラン」を販売しております。

本プランは、ご滞在を快適にお過ごしいただけるよう、旅の合間の一息にぴったりな

特典をご用意した大変お得な期間限定の宿泊プランです。

■プラン特典

チェックイン時に、以下の特典をお渡しいたします。

・焼鳥缶

・缶ビールor酎ハイ

・夜食

焼鳥缶です。※画像はイメージです。缶ビールです。※画像はイメージです。

お部屋でゆっくりとくつろぎながら、ホテルでの時間をより快適にお楽しみいただけます。

ご予約リンクはこちらから

https://x.gd/q3lbb

皆様のご予約・ご来館をスタッフ一同、心よりお待ちしております。

【ご予約・お問い合わせ電話番号】

野口観光グループ ビジネスホテル共通ナビダイヤル

TEL：0570-026576（受付時間 10:00～17:00）

【本件に関するお問い合わせ】

◆室蘭プリンスホテル

〒051-0011 北海道室蘭市中央町1丁目4-9

室蘭プリンスホテル公式HP https://www.muroran-princehotel.com/

◆第二プリンスホテル室蘭ビュー

〒051-0022 北海道室蘭市海岸町１丁目２０－１８

第二プリンスホテル室蘭ビュー公式HP https://www.muroran-view.com/

◆野口観光グループビジネスホテル3館合同Instagram開設いたしました！

皆さまのフォローをお待ちしております！

https://www.instagram.com/noguchi_muroran_tomakomai