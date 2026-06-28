【第二プリンスホテル室蘭ビュー】室蘭プリンスホテル7/11～7/25貸切の為　公式HP限定「特別振替プラン」を販売

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野口観光マネジメント株式会社


第二プリンスホテルでは、姉妹館「室蘭プリンスホテル」の7/11～7/25貸切期間中、


ご宿泊先としてご利用いただくお客様へ向けた


公式ホームページ限定「特別振替プラン」を販売しております。



本プランは、ご滞在を快適にお過ごしいただけるよう、旅の合間の一息にぴったりな


特典をご用意した大変お得な期間限定の宿泊プランです。


■プラン特典

チェックイン時に、以下の特典をお渡しいたします。


・焼鳥缶


・缶ビールor酎ハイ


・夜食




焼鳥缶です。※画像はイメージです。

缶ビールです。※画像はイメージです。

お部屋でゆっくりとくつろぎながら、ホテルでの時間をより快適にお楽しみいただけます。



ご予約リンクはこちらから


https://x.gd/q3lbb



皆様のご予約・ご来館をスタッフ一同、心よりお待ちしております。






【ご予約・お問い合わせ電話番号】


野口観光グループ ビジネスホテル共通ナビダイヤル


TEL：0570-026576（受付時間 10:00～17:00）



【本件に関するお問い合わせ】


◆室蘭プリンスホテル


〒051-0011 北海道室蘭市中央町1丁目4-9


室蘭プリンスホテル公式HP　https://www.muroran-princehotel.com/



◆第二プリンスホテル室蘭ビュー


〒051-0022 北海道室蘭市海岸町１丁目２０－１８


第二プリンスホテル室蘭ビュー公式HP　https://www.muroran-view.com/



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