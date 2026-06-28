【愛知県岡崎市】大人数BBQの「雨天中止」「重い荷物」「後片付け」そのすべてが、いりません。最大220名の手ぶらBBQ。全天候型・屋根付きで団体受け入れを本格強化。

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県岡崎市の自然体験施設「ウッドデザインパーク岡崎」（運営：ウッドデザインパーク株式会社）は、手ぶらBBQサイトを増設し、最大220名の団体利用に対応できる体制を整えました。

すべての席が屋根付きの全天候型施設のため、雨天による「リスケ」の心配なく安心して予定を組めるのが特長です。

食材・機材・ソースまで一式を施設側で準備するため、幹事や引率者の負担を最小限に抑えながら、企業の懇親会・歓送迎会、サークル、地域団体、学校・PTA、ファミリーの大型グループなど、幅広い団体のニーズに応えます。

■ 背景

これまでウッドデザインパーク岡崎の手ぶらBBQは、ファミリーや少人数グループを中心にご利用いただいてきました。

一方で、企業の懇親イベントや学校行事など、数十名～100名超の大人数を一度に受け入れてほしいというお問い合わせが増加。

こうした声に応えるため、このたびBBQサイトを増設し、最大220名（160名までを基本とし、それ以上は要相談）まで同時にご案内できる体制を構築しました。

■ 「手ぶらBBQ」の特長

・全天候型・屋根付きで雨でも安心

どの席も屋根付きのため、雨天でも予定変更（リスケ）の心配がありません。

大人数のイベントでも天候リスクを抑えて計画できます。

・食材・機材すべて準備

Weber製グリル・炭・網・WDPオリジナルソース等の一式に加え、コース食材も施設側で用意。

買い出し・運搬・後片付けの手間がかかりません。

・幹事・引率者の負担を大幅軽減

道具の手配や設営が不要なため、当日は集合するだけ。

大人数の取りまとめが格段にラクになります。

・ニーズに応じたカスタムプラン

スタッフがご要望に合わせてプランをカスタマイズ。

会の目的や人数構成に合わせた進行が可能です。

・岡崎の自然に囲まれた空間

木々に囲まれたロケーションで、屋外ならではの開放感あるひとときを過ごせます。

■ コース内容

・スタンダードコース

厳選牛のカットステーキ/ポークロース/ハーブチキン/ノンスモークフランク/野菜4種/焼きおにぎり

・オリジナルプラン

ご要望・ご予算に応じたカスタム対応も可能

※コース構成は時期・プランにより異なる場合があります。

■ 含まれる設備・サービス

Weber製バーベキューグリル/炭（3kg）/網／割りばし/紙皿/プラコップ/トング/はさみ/WDPオリジナルソース/塩コショウ/軍手/うちわ/テーブル/椅子

これらを一式施設でご用意します。

■ 想定する利用シーン

会社の慰安BBQ・懇親会・歓送迎会／町内会など地域団体の懇親会／サークル・部活動／学校・PTAの行事／友人・家族グループの集合 など。

■ 団体予約について

・対応人数

30名～220名（160名までを基本とし、それ以上の人数は要相談）

・キャンセル規定（団体）

15日前まで無料／14～8日前 50%／7日前～当日 100%

・お支払い

現金・各種クレジットカード（JCB／VISA／Master／AMEX）・電子マネー（iD／QuickPay／楽天Edy／WAON／nanaco）・交通系IC・PayPay。

銀行振込は利用日2週間前まで。

■ 施設概要

ウッドデザインパーク岡崎

【所在地】

〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

【電話番号】

080-5810-6322

【公式サイト】

https://wood-designpark.jp/okazaki/