【岡山大学】第4期中期目標・中期計画に掲げる「教育に関する目標」の達成に向けた外部評価委員会との自由討議を開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 28日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年6月12日に、外部評価委員※との自由討議を開催しました。昨年度まで合計7回開催してきた第4期中期目標・中期計画に掲げる「教育に関する目標」の達成に向けた外部評価委員会とは全く異なり、今回の自由討議では、令和10年度からの第5期中期目標期間を見据えて、本学教職員と外部評価委員が自由闊達に討議できる場を創出し、実施しました。重要な論点として一つ目は入学者選抜、二つ目は大学院教育を取り上げました。これらの論点に加えて、那須保友学長をはじめとした大学執行部との懇談も行いました。



まず、岡田晃副学長（入試担当）をモデレーターとして、自由討議１.「2040年度の入学者選抜」を実施しました。テーマは、「望ましい学生を確保するための入学者選抜等の在り方-高等学校教育から大学教育を見通した接続の中で-」とし、さまざまな角度から意見交換を行いました。18歳人口を含む大幅な人口減少社会を背景に、地域格差や価値観の変化が予測される中で、従来の“選抜”から“採用”への転換が求められるだろうというようなアイデアが生まれました。



次に、田渕裕基学務部課長をモデレーターとして、自由討議２.「これからの大学院教育」を実施し、国の最新動向も踏まえた上で、大学院の重点化等について議論を行いました。菅誠治理事（教学担当）・上席副学長からJ-PEAKS採択大学としての大学院（特に博士課程）の重点化やその実現に向けた大学院修了を標準とする教育課程への改革等について、現時点での構想案を紹介しました。

その後、谷口説男委員（九州大学名誉教授）や立石慎治委員（筑波大学助教）をはじめとする各委員からご自身の経験や所属大学での取り組みが紹介され、大学院のカリキュラムやキャリア開発を大きな枠組みとして、本学教職員との間で自由闊達な議論が繰り広げられ、瞬く間に予定していた2時間にわたる自由討議２.の終了時刻を迎えました。締めくくりに、菅理事が当日全体を通じた感謝の意を述べ閉会しました。



岡山大学は、この自由討議で出されたさまざまな意見等を踏まえつつ、第5期中期目標期間に向けた学内議論を進めていきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。



※本学では第4期中期目標・中期計画に掲げる「教育に関する目標」の達成に向けた外部評価委員会制度を設けています。

自由討議１.において議論する佐藤万知委員（京都大学准教授）（左端）

自由討議２.「これからの大学院教育」の様子

終了あいさつを行う菅理事・上席副学長（右）

外部評価委員と那須学長（右下）との懇談の様子

◆参 考

・岡山大学教育推進機構

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/

・教育改革（Target2025）

https://www.ipec.okayama-u.ac.jp/page_2138/

◆参考情報

・国立大学法人岡山大学 第4期中期目標・中期計画

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/johokoukai_j.html#obj

・【岡山大学】令和5年度第4期中期目標・中期計画「教育に関する目標を達成するための措置」に関する外部評価委員会を開催しました（2023.06.24開催）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001509.000072793.html

・【岡山大学】令和5年度第4期中期目標・中期計画 「教育に関する目標を達成するための措置」に関する外部評価委員会を開催しました（2023.11.24開催）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001856.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度岡山大学第4期中期目標・中期計画に掲げる「教育に関する目標」の達成に向けた外部評価委員会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002245.000072793.html

・【岡山大学】令和6年度岡山大学第4期中期目標・中期計画に掲げる「教育に関する目標」の達成に向けた外部評価委員会（フォローアップ・フィードフォワード）を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002784.000072793.html

・【岡山大学】令和7年度岡山大学第4期中期目標・中期計画に掲げる「教育に関する目標」の達成に向けた外部評価委員会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003204.000072793.html

・【岡山大学】令和7年度第2回岡山大学第4期中期目標・中期計画に掲げる「教育に関する目標」の達成に向けた外部評価委員会を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003736.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 教学企画室・学務部 学務企画課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中2-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-7172

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15463.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

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※ ◎を@に置き換えて下さい

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岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html