3rd Album『ULTRActi:on』リリース記念！限定ボイスもオンエアするHiromitsu Kitayama特集リスニングパーティーをAWAラウンジで開催！

AWA株式会社

AWA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：冨樫晃己）が運営する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービス「AWA（アワ）」は、2026年6月29日(月) 20:00～21:00にて、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、Hiromitsu Kitayamaの限定ボイスもオンエアするリスニングパーティーを開催いたします。

今回のイベントは3rd Album『ULTRActi:on』のリリースを記念して開催されるもので、最新曲はもちろん、過去の楽曲もオンエアいたします。ラウンジは、どなたでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、リクエストやユーザー同士の交流をよりお楽しみいただけます。ぜひ、AWAラウンジでHiromitsu Kitayama特集のリスニングパーティーをお楽しみください。

■【限定ボイスあり】Hiromitsu Kitayama特集リスニングパーティー on AWAラウンジ

開催日時：2026年6月29日 (月) 20:00～21:00

※開催が急遽キャンセルになる可能性もございます。

▼参加URL

https://mf.awa.fm/open_hiromitsukitayama_0629_pr

■Hiromitsu Kitayama

1985年9月17日生まれ、神奈川県出身。

2023年9月17日にTOBEとともに新たなエンターテインメントへの挑戦を発表し、同年11月に1st Single「乱心-RANSHIN-」でデビュー。以降、楽曲制作、ライブ演出、俳優活動など多方面で表現の幅を広げている。

2025年6月16日には2nd Album「波紋-HAMON-」をリリースし、全国11都市17公演のライブツアーでは計7万人を動員。さらに同年9月にはブルガリア共和国友好親善大使に就任。12月には株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEの共同音楽レーベル「RED ON」へのレーベル移籍を発表し、活動の場を広げている。

■AWAラウンジとは

ユーザー同士が、リアルタイムで音楽の流し合いや交流を楽しめるオンライン空間です。

「曲のリクエスト」「チャット」「スタンプ」機能を用いて、同じ部屋に入室したユーザー同士でオンライン上のカラオケルームのような体験が可能で、全ての機能をFreeプランでもお楽しみいただけます。

また、ラウンジでは同じ音楽をその部屋にいるユーザー全員で同時に視聴するため、好きなアーティストの再生回数を上げる “応援” の場としてご活用頂けることも大きな特徴で、STANDARD会員としてラウンジに参加すると、よりアーティストへ還元されます。

■アプリ概要

「AWA（アワ）」は、株式会社サイバーエージェントとエイベックス・エンタテインメント株式会社の共同出資によるAWA株式会社が提供する、サブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスです。2015年5月にサービスの提供を開始し、配信楽曲数は2億曲、著名人およびユーザーが作成したプレイリスト数は約1,700万件におよびます。全機能が利用できる月額980円（税込）（※App Store、Google Play、コンビニ決済は1,080円（税込））の「STANDARDプラン」や「オフライン再生」を除くすべての機能を月額無料で利用できる「FREEプラン」のほか、中学生以上の学生を対象とした、月々480円（税込）で全機能が利用できる「学生プラン」、月額270円（税込）で特定のアーティストが聴き放題になる「アーティストプラン」など、各種料金プランが充実しています。「AWA」は、スマートフォンをはじめ、パソコン、テレビ、カーナビ、ウェアラブル端末、スマートスピーカーなど様々なデバイスにも対応。楽曲に合わせて歌詞をリアルタイムに美しくアニメーションさせる機能「LYRIC DIVE（リリックダイブ）」や、音声ライブ配信、ギフティング機能を追加したユーザー同士がリアルタイムに、同じ空間で同じ音楽を楽しめるオンライン空間「AWAラウンジ」など、サービス開始以来、ユーザーのニーズや視聴環境に合わせて様々なプランや機能を拡充し、国内最大規模の音楽ストリーミングサービスへと成長しています。

名称：「AWA（アワ）」 https://awa.fm/

推奨環境：＜スマートフォン版＞iOS 18.0以降、Android 15.0以降

＜PC版＞Windows 10(32/64bit)、Mac OS X 10.11 (El Capitan)以上

＜ブラウザ＞ Google Chrome (最新版)、Microsoft Edge (最新版)、Safari (最新版)

価格：STANDARDプラン（月額 税込980円）/ FREEプラン（月額 無料）/学生プラン（月額 税込480円）/アーティストプラン（月額 税込270円※特定の1アーティストのみ聴き放題）

提供開始：2015年5月27日

■URL

AWA：https://awa.fm/(https://awa.fm/)

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855(https://itunes.apple.com/jp/app/id980578855)

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool(https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.awa.liverpool)

デスクトップ版アプリ：https://awa.fm/download/(https://awa.fm/download/)

AWAラウンジブラウザ版：https://app.awa.fm/lounge/(https://app.awa.fm/lounge/)

AWA最新情報：https://news.awa.fm/(https://news.awa.fm/)

AWA公式X：https://x.com/awa_official

AWA公式LINE：https://lin.ee/21w3f0k(https://lin.ee/21w3f0k)

■会社概要

社名：AWA株式会社（読み：アワ）

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル

代表者：代表取締役CEO 冨樫 晃己

事業内容：音楽ストリーミングサービス 等

設立日：2014年12月1日

■お問い合わせ先

AWA広報担当press@awa.fm