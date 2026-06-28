「ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live」浅沼晋太郎、OxT、Baby Canta追加出演決定！MCは下妻由幸が担当！

株式会社講談社

2026年9月26日（土）に開催予定の「ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live」に、浅沼晋太郎、OxT、Baby Canta（O.A）、下妻由幸（MC）の出演が決定いたしました。

本イベントには、アニメ第2クールのエンディングテーマを担当するOxTの出演が決定。さらに、OxTによるミニライブの実施も予定しており、作品の世界を彩った楽曲とともにイベントを盛り上げます！

また、アニメ第1クールのオープニングテーマを務めたBaby Cantaがオープニングアクトとして登場し、イベントの幕開けを華やかに彩ります！

さらに浅沼晋太郎（倉持洋一 役）の出演も決定！

MCは下妻由幸が担当し、出演者とともに、作品の魅力をたっぷりとお届けします。

会場では本イベントを記念したオリジナルグッズの販売も予定しております。

イベントの詳細や追加情報については、イベント公式サイトおよびXにて順次発表いたします。ぜひご期待ください！

▼イベント開催概要

【会期】 2026年9月26日(土)

【会場】 ベルサール高田馬場

【開催時間】 昼の部 13:00開演 ／ 夜の部 17:30開演

【HP】 https://diaaceact2-ss-thetalklive.com/

【X】 https://x.com/KODANSHA_LE

【主催】 ダイヤのA actII -SS- The Talk & Live製作委員会

【出演】 逢坂良太（沢村栄純 役）、島崎信長（降谷 暁 役）、浅沼晋太郎（倉持洋一 役）、

花江夏樹（小湊春市 役）、下野紘（川上憲史 役）、 木村良平（天久光聖 役）、

OxT、O.A.：Baby Canta、MC：下妻由幸（白州健二郎 役）

▼チケット情報

【会場チケット】

・一般（昼・夜） 各11,000円（税込/各種手数料別）

※枚数制限：お一人様各公演1回2枚まで

※未就学児入場不可

【販売スケジュール等】

・プレイガイド先行（抽選一次） 2026年6月13日(土)12:00～7月5日（日）23:59

・プレイガイド先行（抽選二次） 2026年7月25日(土)12:00～8月9日（日）23:59

・一般販売（先着） 2026年9月5日（土）12:00～

※枚数制限：お一人様各公演1回2枚まで

※未就学児入場不可

※抽選販売にて予定販売枚数に達した場合、一般販売（先着）は実施しない場合がございます。

予めご了承ください。

【購入方法】

Ticket Dive お申し込みはこちら（ https://t-dv.com/diaaceact2-ss-thetalklive(https://t-dv.com/diaaceact2-ss-thetalklive) ）

▼グッズ情報

オリジナル商品の販売を予定！

続報はXまたはHPをチェック！

▼作品情報

アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二による大人気コミックを原作として2013年から放送が始まったアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリーです。

FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作同様新シリーズとなる「actII」が2019年から2020年まで放送されました。

4年の沈黙を経て、2024年に「actII」続編の制作が発表され、アニメ『ダイヤのA actII -Second Season-』が2026年4月より放送。

『ダイヤのA actII -Second Season-』第2クール放送決定！

オープニングテーマ：GLAY

エンディングテーマ：OxT

公式HP：https://diaace.com/

公式X：https://x.com/diaace_anime

公式YouTube：https://www.youtube.com/@diaace_anime

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@diaace_anime_pr

原作情報

原作：寺嶋裕二

連載：週刊少年マガジン（講談社刊）

講談社コミックプラス(https://www.kodansha.co.jp/titles/1000026492)

・「ダイヤのA」講談社コミックスにて全47巻販売中

・「ダイヤのA actII」講談社コミックスにて全34巻販売中

・「ダイヤのA actII 外伝 帝東ＶＳ鵜久森」講談社コミックスにて販売中

ダイヤのA公式X(https://x.com/diaace_official)

【権利表記】

原作：(C)寺嶋裕二／講談社

アニメ：(C)寺嶋裕二・講談社／「ダイヤのA actII‐SS‐」製作委員会・テレビ東京