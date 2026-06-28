【STPR】すにすて、夏のZeppツアー！機材開放販売(先着)スタート！＆２ユニットの新曲MV公開！

株式会社STPR

株式会社STPR(本社：東京都渋谷区、代表：秋田堅司、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep(読み：すにーかーすてっぷ / 通称：すにすて)」が、全国4都市を巡るZeppツアー『We are SneakerStep! -2nd Step-』のSTPR TICKET 機材開放販売(先着)を2026年6月28日(日)20:00より開始したことをお知らせいたします。

あわせて、2026年6月27日(土)・28日(日)には、2ユニットそれぞれの新曲Music Videoを公開いたしました。

「すにすて」は、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」に続く、STPR5組目の2.5次元歌い手アイドルグループです。2025年2月に結成し、同年4月の『STPR Family Festival!! in 東京ドーム』でデビュー。さらに同年12月から翌年1月にかけては、グループ初のZeppツアーを完走し、着実に活動の幅を広げてきました。

そしてこの度、グループとして2度目となるZeppツアー『We are SneakerStep! -2nd Step-』の開催が決定。本ツアーは、前回のZeppツアーから開催都市数・公演数ともに拡大し、横浜・名古屋・大阪・福岡の全国4都市で11公演のワンマンライブを実施いたします。

本日2026年6月28日(日)20:00より、本ツアーのSTPR TICKET機材開放先着販売を開始いたしました。

また、昨日2026年6月27日(土)・本日6月28日(日)に、「すにすて」のユニットCOOL組・POP組それぞれの新曲MVを公開いたしました。

COOL組は、にしき・だいきり・たちばなの3名によるユニット。新曲『Toxic Magic』は、抗えない魅力と危うい愛情を「毒(Toxic)」や「薬(Drug)」に見立てた、妖艶でスリリングなラブソングです。理性を揺さぶられ、本能のままに惹き込まれていくような世界観を、COOL組ならではの凛とした表情や艶やかな歌声で表現しています。

一方、POP組は、やなと・らお・ゆたくん・おさでいの4名によるユニット。新曲『エスポワ』は、誰もが抱える漠然とした不安や悩みを明るく吹き飛ばす、カオスでハッピーなアッパーチューンです。フランス語で“希望”を意味する「エスポワ」や「Je sais pas!(分からない！)」のリズミカルな言葉遊び、「ギャルピース」といったキャッチーなフレーズが印象的な、POP組らしい軽快でエネルギッシュな楽曲です。

夏のZeppツアーへ向けてさらに勢いを増す「すにすて」の新たな一歩に、ぜひご注目ください。

■すにすてZeppツアー『We are SneakerStep! -2nd Step-』公演概要

-神奈川・横浜

『We are SneakerStep! -2nd Step- “SPARK”』

開催日時：

7月27日(月) 開場 17:00 / 開演 18:00

7月28日(火)

[1部] 開場 11:00 / 開演 12:00 [2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：KT Zepp Yokohama 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-3-6

-愛知・名古屋

『We are SneakerStep! -2nd Step- “ACCEL”』

開催日時：

8月4日(火) 開場 17:00 / 開演 18:00

8月5日(水)

[1部] 開場 11:00 / 開演 12:00 [2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：Zepp Nagoya 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-7

-大阪

『We are SneakerStep! -2nd Step- “LINK”』

開催日時：

8月16日(日) 開場 17:00 / 開演 18:00

8月17日(月)

[1部] 開場 11:00 / 開演 12:00 [2部] 開場 17:00 / 開演 18:00

会場：Zepp Namba (OSAKA) 大阪府大阪市浪速区敷津東2-1-39

-福岡

『We are SneakerStep! -2nd Step- “NEXT STEP”』

開催日時：

8月25日(火) 開場 17:00 / 開演 18:00

8月26日(水) 開場 11:00 / 開演 12:00

会場：Zepp Fukuoka 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-1

■チケット情報

[STPR TICKET機材開放販売(先着)]

【受付期間】 2026年6月28日(日) 20:00 ～ 各公演前日 18:00まで

【チケット券種・料金】

●1階アリーナ(スタンディング)：8,800円 ※愛知・大阪・福岡公演のみ

●2階指定席：7,700円 ※8/17大阪公演のみ

●2階後方スタンディング：7,700円 ※8/26福岡公演のみ

※入場時、別途ドリンク代600円(税込)が必要となります

【受付URL】https://sneakerstep-zepptour2026.stpr.com/ticket/

≪注意事項≫

※1階アリーナ(スタンディング)・2階後方スタンディングは未就学児入場不可。小学生以上有料

※整理番号順でのご入場となります

※2階指定席は3歳以上有料。3歳未満のお子様はひざ上鑑賞の場合のみ入場無料(ただし、お席が必要な場合は有料となります)

※先着販売となります

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■【MV】『Toxic Magic』 / にしき×だいきり×たちばな

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=DzDet8ZJDow ]

YouTube：https://youtu.be/DzDet8ZJDow(https://youtu.be/DzDet8ZJDow)

Vocal：にしき×だいきり×たちばな

Music/ Lyric/Arrangement：永井正道

Mix：kain

Illust：かずちこ

Movie：そると

<場面写>

■【MV】『エスポワ』 / やなと×らお×ゆたくん×おさでい

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=7zQwOKvMMHM ]

YouTube：https://youtu.be/7zQwOKvMMHM(https://youtu.be/7zQwOKvMMHM)

Vocal：やなと×らお×ゆたくん×おさでい

Music/ Lyric/Arrangement：Shu

Mix：ソノイ

Illust：十種

Movie：ャハギ

<場面写>

■『すにすて - SneakerStep』プロフィール

『すにすて - SneakerStep』は、TBS番組『全力挑戦!すとぷりnoりみっと -苺学園放送部-』と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画により誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ。2025年2月18日にグループ名を発表し活動を開始。2025年4月2日に東京ドームで行われた『STPR Family Festival!! 』でデビュー。メンバーは、「にしき」「らお」「だいきり」「たちばな」「ゆたくん」「やなと」「おさでい」の7名。各メンバーの個性を活かし、歌、配信、ダンス、ボイス、エンタメなど幅広い活動を行っている。2025年12月～2026年1月には東名阪Zeppツアーを完走。2026年7月～8月には二度目のZeppツアーを会場・公演数を拡大し開催予定。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://sneakerstep.stpr.com/

公式YouTube:https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

公式TikTok : https://tiktok.com/@sneaker_step

公式LINE : https://lin.ee/oFGvBuU

■株式会社STPRについて

■株式会社STPR 概要

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者：秋田 堅司

公式サイト：https://stprcorp.com/

公式X：https://x.com/stpr_inc