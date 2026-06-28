『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ』、配信日が2026年7月27日（月）に決定！オープニングムービーと主題歌情報を公開！
2026年7月から第3期の放送が決定したTVアニメ『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～』のスマートフォン/PC向けゲーム『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ』（略称、『クロエコ』）の配信日が2026年7月27日（月）に決定したことをお知らせします。
ゲームリリースに先駆けて、オープニングムービー及び主題歌情報を公開しました。
『クロエコ』のオープニングムービーを解禁！
主題歌はTVアニメ『無職転生』3期と同じく、大原ゆい子さんが担当！
2026年6月28日（日）、グリーエンターテインメントのアニメ&ゲーム公式Youtubeチャンネルのプレミア公開にて、『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ』のゲーム内オープニングムービーが解禁！あわせて、主題歌が大原ゆい子さんの新曲「クロニクル」に決定しました。
▼大原ゆい子さんよりコメントが到着！
オープニングムービーでは、主人公のルーデウスを初めとするTVアニメ『無職転生』のキャラクターたちが多数登場し、オリジナルアニメーションで迫力あるバトルシーンが描かれています。
▼オープニングムービーはYouTubeにて公開中！
https://youtu.be/TJ5ssMeqeyE
オープニングムービー解禁&7月27日リリース決定記念キャンペーン開催！
オープニングムービーの解禁と、リリース日が2026年7月27日（月）に決定したことを記念して、『クロエコ』公式Xにてフォロー＆リポスト（RP）キャンペーンを開催中です。
ご応募いただいた方の中から抽選で20名様に、Amazonギフトカード（コードタイプ）1,000円分をプレゼントします。この機会にぜひご応募ください。
【対象期間】
2026年6月28日（日）～ 2026年7月5日（日）23:59
【景品内容】
・Amazonギフトカード（コードタイプ・1,000円分）…20名様
※景品内容は予告なく変更となる場合がございます
【応募方法】
１.『クロエコ』公式X（@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)）をフォロー
２.対象ポストをリポストする
詳細は『クロエコ』公式X（@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)）にてご確認ください。
現在事前登録者数35万人突破！
豪華特典がもらえる事前登録は引き続き受付中！
アプリストアの事前登録者数と、『クロエコ』公式X（@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)）フォロワー数の合計数に応じて、「魔石」最大7,500個や、お好きな★5キャラクターを選べる「スタートダッシュ！選べる★5チケット」に加え、★4[人探しの旅]ロキシー、★4[Ａ級冒険者]エリスをプレゼント。事前登録をして、スタートダッシュを決めよう！
作品情報
タイトル：『無職転生 ～異世界行ったら本気だす～ クロニクル・オブ・エコーズ』
配信予定：2026年7月27日（月）
ジャンル：本気だす異世界×3DバトルRPG
価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）
企画・配信：グリーエンターテインメント株式会社
開発・運営：アソビモ株式会社
原作：理不尽な孫の手（MFブックス／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：シロタカ
CHARACTER／CAST
ルーデウス： 内山夕実
前世の男： 杉田智和
シルフィエット： 茅野愛衣
ロキシー： 小原好美
エリス： 加隈亜衣
パウロ：森川智之
ゼニス：金元寿子
リーリャ：Lynn
ノルン：会沢紗弥
アイシャ：高田憂希
ルーク：興津和幸
エリナリーゼ：田中理恵
クリフ：逢坂良太
ザノバ：鶴岡聡
ジュリエット：諸星すみれ
ルイジェルド：浪川大輔
ギレーヌ：豊口めぐみ
タルハンド：大塚芳忠
ギース：上田耀司
サラ：白石晴香
スザンヌ：小林ゆう
ティモシー：羽多野渉
ゾルダート：鳥海浩輔
ジンジャー：村中知
ゴリアーデ：斉藤貴美子
公式サイト：mushokutensei-coe.com(http://mushokutensei-coe.com)
公式X：@mushokutensei_C(https://x.com/mushokutensei_C)
(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生III」製作委員会
(C) GREE Entertainment, Inc. /ASOBIMO, Inc.
■本件に関するお問い合わせ先
グリーエンターテインメント株式会社 広報担当
東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー
E-mail：mushokutensei-coe-support@gree-entertainment.com
URL：https://gree-entertainment.com/