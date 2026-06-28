静岡ＳＳＵボニータ 横山久美選手　なでしこリーグ歴代最多得点記録を更新　通算183得点を達成

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一般社団法人日本女子サッカーリーグ


2026年6月28日（日）に開催された2026プレナスなでしこリーグ１部 第15節（静岡ＳＳＵボニータ vs ＡＳハリマアルビオン）において、静岡ＳＳＵボニータ所属の横山久美選手が、なでしこリーグ通算183得点を達成しました。



これにより、横山選手は日本女子サッカーリーグ（なでしこリーグ）歴代最多得点記録を更新しました。


1989年のリーグ創設以来、37年にわたり積み重ねられてきた歴史に、新たな記録が刻まれました。



横山久美選手プロフィール




所属：静岡ＳＳＵボニータ


ポジション：FW


生年月日：1993年8月13日


出身地：東京都


【所属歴】


岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ


→ＡＣ長野パルセイロ・レディース


→FFCフランクフルト


→ワシントン・スピリット


→NYゴッサムFC


→岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ


→2025年より静岡ＳＳＵボニータ



■本人コメント


今シーズン記録更新を目標に挑み、達成する事が出来て嬉しいです。


感謝する人が多すぎてありきたりの言葉は言いません。


残りのシーズンもプレーで示し続けます。


次の目標に向かってまだまだ進化出来るように日々努力します。



■通算得点達成の歩み


[初得点]　 岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ：2012年11月11日 19歳90日


プレナスなでしこリーグ2012 第18節


岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ vs ＡＳエルフェン狭山ＦＣ　＠NACK5スタジアム大宮（埼玉県）(https://www.nadeshikoleague.jp/2012/nadeshiko/match_page.html?mno=88)



[50得点]　 ＡＣ長野パルセイロ・レディース：2015年6月7日 21歳298日


2015プレナスなでしこリーグ２部 第12節


ＡＣ長野パルセイロ・レディース vs ノジマステラ神奈川相模原　＠南長野運動公園総合球技場（長野県）(https://www.nadeshikoleague.jp/2015/nadeshiko2/match_page.html?mno=60)



[100得点]　 ＡＣ長野パルセイロ・レディース：2019年9月22日 26歳40日


2019プレナスなでしこリーグ１部 第13節


ＡＣ長野パルセイロ・レディース vs 日体大FIELDS横浜　＠三ツ沢公園陸上競技場（神奈川県）(https://www.nadeshikoleague.jp/2019/nadeshiko1/match_page.html?mno=62)



[150得点]　 岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ：2024年6月30日30歳322日


2024プレナスなでしこリーグ２部 第17節


岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ vs ＪＦＡアカデミー福島　＠岡山県津山陸上競技場（岡山県）(https://www.nadeshikoleague.jp/2024/nadeshiko2/match_page.html?mno=102)



[183得点]　 静岡ＳＳＵボニータ：2026年6月28日32歳319日


2026プレナスなでしこリーグ１部 第15節


静岡ＳＳＵボニータ vs ＡＳハリマアルビオン　＠ウインク陸上競技場（兵庫県）(https://www.nadeshikoleague.jp/2026/nadeshiko1/match_page.html?mno=88)



■日本女子サッカーリーグ　海堀あゆみ　理事長コメント


このたび、なでしこリーグ歴代最多得点記録となる通算183得点を達成されましたこと、心よりお祝い申し上げます。


なでしこリーグ37年の歴史に、新たな1ページが刻まれたことを大変うれしく思います。


183得点という数字には、数え切れない努力と挑戦、そして多くの方々の記憶に残るゴールが詰まっています。


長年にわたりリーグを盛り上げ、女子サッカーの発展を牽引してこられたことに感謝申し上げます。


心から敬意を表するとともに、今後ますますのご活躍を楽しみにしております。


また、この記録が次の世代の選手たちの目標となり、なでしこリーグのさらなる発展につながっていくことを心から願っています。