「KING OF PRISM」シリーズ10周年記念・完全新作劇場版「KING OF PRISM-Tri-Star Act-」が制作開始

エイベックス・ピクチャーズ株式会社

劇場アニメ「KING OF PRISM」シリーズ最新作となる「KING OF PRISM-Tri-Star-Act」（読み：トライ・スター・アクト）の制作開始が、本日、京王アリーナTOKYOにて開催されたスペシャルイベント『KING OF PRISM SUPER LIVE Prism☆Tours！』内で発表となりました。併せて、イベントにて特報映像とティザービジュアルも解禁となりました。

＜特報映像＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DhtkuhW3P7g ]

エリートプリズムスタァ養成スクール“シュワルツローズ”の総帥である法月仁(CV.三木眞一郎)がプリズムショーのトリオ大会「PRISM.3」にて、一条シン(CV.寺島惇太)たちプリズムスタァユニット“SePTENTRION”が所属する“エーデルローズ”の打倒を高らかに宣言するシーンから開幕。

前作「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」にて新たに結成された “TRI-UMviratuS(トリウンヴィラトゥス)”や、“Over The Rainbow”ら実力派スタァユニットが次々と大会への参加を表明する中、「翼をかけて勝負だ！鷹梁ミナト！」と宣戦布告するミナトの弟、鷹梁潮改め高輪ゲッタウェイプリンス(CV.小林千晃)も。

また、“SePTENTRION”を代表して大会へ出場する、太刀花ユキノジョウ(CV.斉藤壮馬)、十王院カケル(CV.八代拓)、鷹梁ミナト(CV.五十嵐雅)が、それぞれ抱えた想いを吐露するなど、先の展開がますます気になる映像となっております。

＜ティザービジュアル＞

ティザービジュアルには、「その絆が今、試される――」のキャッチとともに、キャラクターデザイン・松浦麻衣描き下ろしのユキノジョウ、カケル、ミナトの姿が描かれております。今作で「PPRISM.3」に出場することとなる“SePTENTRION” の”年長組”である3人が、夕暮れに“エーデルローズ”の寮で談笑する、エモーショナルな1枚。

10周年の節目を迎えた「KING OF PRISM」シリーズの、新たに動き出す物語を是非お楽しみに。

■「KING OF PRISM」について

「KING OF PRISM」は、プリズムショーに魅了された個性豊かな男の子たちが、観客をもっともトキめかせる“プリズムスタァ”を目指して様々な試練や困難に立ち向かっていくストーリー。TVアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」（2013～2014年放送）のスピンオフとして劇場版「KING OF PRISM by PrettyRhythm」（2016年1月9日公開）から始まった人気の劇場アニメシリーズで、「応援上映」という独特の鑑賞スタイルが話題を呼び、応援上映の火付け役に。

2025年6月27日(金)より全国劇場にて公開となったシリーズ最新作「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ（キンツア）」では”プリティーシリーズ”から作品の垣根を越えて”プリティーボーイズ”が登場し、タイムマシンで時間や世界を飛び超えて様々な新作プリズムショーを披露。8月22日(金)よりSCREENX・4DX・ULTRA 4DX版での上映が開始し、累計で興行収入12億円を突破し、シリーズ歴代最高興行収入記録を更新、観客動員数は60万人を突破。（2026年5月時点）

◆「KING OF PRISM-Tri-Star Act.-」 作品概要

<スタッフ>

総監督：菱田正和

脚本：青葉 譲

キャラクターデザイン：松浦麻衣

ＣＧディレクター：乙部善弘

プリズムジャンプ原案：加藤大典

音楽：石塚玲依

サウンドスーパーバイザー：小島信人

原作：タカラトミーアーツ／シンソフィア／エイベックス・ピクチャーズ／タツノコプロ

アニメーション制作：タツノコプロ

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

製作：KING OF PRISM Project

＜キャスト＞

一条シン：寺島惇太

太刀花ユキノジョウ：斉藤壮馬

香賀美タイガ：畠中 祐

十王院カケル：八代 拓

鷹梁ミナト：五十嵐 雅

西園寺レオ：永塚拓馬

涼野ユウ：内田雄馬

如月ルヰ：蒼井翔太

大和アレクサンダー：武内駿輔

高田馬場ジョージ：杉田智和

高輪ゲッタウェイプリンス：小林千晃

神浜コウジ：柿原徹也

速水ヒロ：前野智昭

仁科カヅキ：増田俊樹

法月 仁：三木眞一郎

氷室 聖：関俊彦

黒川 冷：森久保祥太郎

山田リョウ：浪川大輔

神無月アヰ：中山咲月

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KING OF PRISM 10周年特設サイト：https://kinpri.com/kinpri10th/

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