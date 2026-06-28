まふまふ、15周年の節目に9年ぶり2回目のソロツアーを全国4か所で開催決定！

株式会社UTAGEひきこもりでもLIVEがしたい！～Acoustic Live Tour 2026～『叙情』 メインビジュアル

ネットミュージックシーンにて圧倒的な支持を得るシンガー/クリエーター“まふまふ”が、2026年10月から12月にかけて、ひきこもりでもLIVEがしたい！～Acoustic Live Tour 2026～『叙情』を開催することが決定した。

幕張メッセ、メットライフドーム（現ベルーナドーム）、東京ドーム、日本武道館、国立代々木競技場 第一体育館と、名だたる大規模会場でワンマンライブを行ってきたまふまふ。

ソロとしては2017年の初ワンマンツアーでZepp、幕張イベントホールを回った「ひきこもりでもLIVEがしたい！」以来9年ぶり、2回目のツアーとなる。

メインビジュアルは、昨年末に公開された15周年記念イラストをもとに、本ツアーのために人気イラストレーター茶々ごまが新たに描き下ろした。

直近では2024年12月に自身最多曲数となる全34曲を収録した5年ぶりのソロアルバム『世会色ユニバース』を発売。

そらるとのユニットAfter the Rainでの活動のほか、ソロとしては毎月ボーカロイド曲をアレンジして歌ってみた動画を投稿するなど精力的な活動を魅せている。

新たな試みとなるアコースティックライブでどんな楽曲が披露されるのか、期待が高まる。

チケットの最速先行は、イープラスにて7月13日(月)まで受付中。

■ツアー名

ひきこもりでもLIVEがしたい！～Acoustic Live Tour 2026～『叙情』

■ツアースケジュール

福岡・福岡サンパレス

2026年10月30日(金) 開場17:30／開演18:30

2026年10月31日(土) 開場16:00／開演17:00

[問] キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土 11:00～15:00）

愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

2026年11月14日(土) 開場17:00／開演18:00

2026年11月15日(日) 開場16:00／開演17:00

[問] サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00～18:00）

京都・ロームシアター京都 メインホール

2026年11月27日(金) 開場17:30／開演18:30

2026年11月28日(土) 開場16:00／開演17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00 ※土日祝休み）

宮城・仙台サンプラザホール

2026年12月19日(土) 開場17:00／開演18:00

2026年12月20日(日) 開場16:00／開演17:00

[問] キョードー東北 022-217-7788（平日13:00～16:00/土10:00～12:00 ※祝日を除く）

■チケット情報

着席指定席 7,700円(税込)

※公演中必ず座ってご覧いただくお席となり、立ってのご鑑賞は禁止とさせていただきます。

※未就学児入場不可

■チケット最速先行受付

受付期間： 6月28日(日)～7月13日(月)23:59

受付URL： https://eplus.jp/mf_acoustic_saisoku/

受付方法： 抽選

受付枚数： 1公演につき、お一人様4枚まで

■特設サイト

https://hikikomoridemo.jp/

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<まふまふ>

HP： https://uni-mafumafu.jp/

X： https://x.com/uni_mafumafu

YouTube： https://www.youtube.com/@uni_mafumafu

niconico： https://www.nicovideo.jp/user/18874531

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