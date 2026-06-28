創業・周年の折を、経営者の「心の声」を届ける日に。株式会社URAKATAが新プラン「Moment Design」をリリース

株式会社URAKATA

株式会社URAKATA（本社：東京都世田谷区、代表取締役：藤沢和徳、以下「URAKATA」）は、企業・ブランドの節目となる瞬間をデザインする「Moment Design（モーメントデザイン）」をリリースします。



企業の創業や周年、そして新たなブランドや事業のはじまりは、またとない特別な瞬間です。

そしてそれは、従業員やお客様、取引先にむけて、経営者の「心の声」をもっとも力強く届けられる瞬間でもあります。

「Moment Design」では、コンセプトの設計からデジタルとリアルを横断したクリエイティブ制作、そしてリアルイベントの企画・運営まで少数精鋭のチームで承ります。

背景：企業の節目は、未来への始点をつくるまたとない瞬間

URAKATAは、「心の声を信じられる世界をつくる。」をビジョンに掲げ、

経営者が「心の声」に真正面から向き合い続けられるように、一つ屋根の下にバックオフィス、クリエイティブ、ファイナンス、テクノロジーの4つの領域が揃った、少数精鋭のチームです。

経営者の方々と数年単位で時を共にさせていただくなかで、見過ごしてはならない特別な「瞬間」があることを感じています。

それは、企業・ブランドの節目となる、創業や周年、そして新たなブランドや事業のはじまりの瞬間です。

- なぜ、この会社をつくったのか。- これまでずっと大切にしてきたこと。- これから10年で描きたい未来の話。- 支えてくださった従業員、お客様、パートナーへの感謝。

そうした想いや意思を大切な人たちへ届け、未来を共有する機会は決して多くありません。

- 現在（いま）は、いつだって、いつかの「初期衝動」の延長線上にある。

「Moment Design」は、その特別な瞬間を大切な人たちと現在地を確認し、次なる未来の始点となる1日をデザインします。

「Moment Design」について

本プランは、大きく「創業プラン」「周年プラン」の2つで構成しています。

1. 創業プラン

「心の声」をカタチにし、事業の土台となるクリエイティブを整える

創業時や、新たなブランドや事業、店舗の立ち上げを対象としたプランです。企業やブランドの核となるロゴ、ビジュアルアイデンティティの制作、そして、名刺、Webサイト、会社概要資料などの基礎ツールを整え、事業の立ち上げを支援します。



＜価格＞

25万円～

＜主な内容＞

・ビジュアルアイデンティティ制作

・ロゴ、カラー、フォント等の設計

・名刺制作

＜オプション＞

・サイト制作：15万円～

・会社概要資料制作：5万円～

・プロフィール写真撮影：3万円～

2. 周年プラン

設立3周年、10周年、50周年など、節目の周年を迎える企業・ブランドを対象としたプランです。

周年を単なる記念行事で終わらせるのではなく、社内のエンゲージメント向上、顧客・パートナーとの関係強化、採用・広報・ブランド発信につながる機会として設計します。

情報発信プラン：30万円～

「心の声」を可視化し、ウェブやSNSを通じて、広く届ける。

外部への発信を強化したい企業向けのプランです。

＜主な内容＞

・周年コンセプト設計

・ブランドストーリー、ステートメント設計

・キービジュアル制作

・特設LP、周年ページ制作

・SNS発信設計、デザイン

エンゲージメント強化プラン：60万円～

従業員やお客様、大切な人たちと、節目のひとときと「心の声」を共有する

社内・顧客・パートナーとの関係づくりを重視したい企業向けのプランです。



＜主な内容＞

・周年コンセプト設計

・ブランドストーリー、ステートメント設計

・イベント企画、空間デザイン

・招待状、招待ページデザイン

・SNS発信設計、デザイン

※当日運営費、会場代、装飾代、飲食代等の実費は別途となります。

＜オプション＞

・コンテンツアイテムデザイン：10万円～

・記念品、メッセージカード等の制作

・プレスリリース制作：3万円～

・事後レポート制作：3万円～

・コーポレートサイト刷新：20万円～

・ビジュアルアイデンティティ フルリブランディング：30万円～

URAKATAの独自性

1. 経営者の「心の声」をカタチに

経営視点をもって、経営課題や未来のありたい姿から、節目の意味を設計します。

「何をするか」ではなく、「この節目を会社の未来にどのようにつなげるか」から届けたいこととその手段を設計します。

2. 複数のパートナーとの調整やディレクションを一本化

経営視点をもったコンセプト設計、紙・デジタル の制作、イベントの運営、事後レポートなど、1つのイベントで必要とされるスキルは多岐にわたります。関係者が増えるほど意思疎通も複雑になり、届けたいメッセージがぼやけてしまうことが課題です。

経営コンサル / デザイン / マーケティング / イベント運営が一つ屋根の下に集う URAKATAは、複数のパートナーとの調整やディレクションを一本化し、領域を横断したプロフェッショナルチームで、「心の声」を純度高く届けます。

3. コンパクトに、力強く

大手制作会社では、戦略設計からイベント運営まで依頼すると、数百万円規模になることも少なくありません。URAKATAは、少数精鋭のチームで、中小企業や小規模の店舗・ブランドでも導入しやすい価格帯で支援します。



＜代表コメント＞

株式会社URAKATA 代表取締役 藤沢和徳

経営者の方々と、時を共にするなかで、

創業、そして、1周年、5周年、10周年という節目こそ

「心の声」を伝えるべき、またとない「瞬間」だと感じています。

従業員、パートナー、お客様、家族、

そしてなにより経営者自身が「心の声」に触れながら、

再び力強く結び直した想いが、延長線上にない未来をたぐり寄せると考えています。

URAKATAはこれまで、経営者の「心の声」を事業計画、資金調達、バックオフィス、ブランディング・クリエイティブなどあらゆる方法でかたちにしてきました。今回リリースした「Moment Design」では、見た目を整えるだけではなく、経営者の心の声を、従業員、顧客、パートナー、そして社会へ届ける。そんな「瞬間」を、URAKATAらしく提供してまいります。

プランの詳細は、お気軽にお問い合わせください。

また、メニューや費用などの詳細は、プレスリリースでもご確認いただけます。

URAKATAへのお問い合わせ

「心の声」をかたちにし、届ける。

企業・ブランドの節目をデザインする「Moment Design」はもちろん、

そのほか、ブランドアイデンティティの策定からクリエイティブ制作まで、ご相談がある方はお気軽にご連絡ください。

お問い合わせはこちらから(https://urakata-inc.jp/contact)

株式会社URAKATAについて

「心の声を信じられる世界をつくる。」

URAKATAは「心の声を信じられる世界をつくる。」をビジョンに、意志ある経営者が描く物語を、事業計画やクリエイティブによって可視化し、経営伴走・バックオフィス支援で支えていくチームです。クリエイティブチームは表層的なデザインに留まらず、思想を設計し、それを社会に届く形へ変換することを役割としています。プロジェクトにおいては、コンセプト設計から体験設計、アウトプット、実施後のアーカイブまでを一貫して担います。

URAKATAは、経営・人事・会計・財務・企画・戦略・ブランディング・クリエイティブなど、経営者が向き合う幅広い領域を支える存在として、企業やプロジェクトの“裏方”を担っています。

会社名：株式会社URAKATA

所在地：東京都世田谷区

代表者：代表取締役 藤沢和徳

事業内容：経営伴走、事業計画策定、資金調達支援、バックオフィス支援、ブランディング、クリエイティブ制作、プロジェクトマネジメントなど

https://urakata-inc.jp/