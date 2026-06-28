「2026年サンリオキャラクター大賞結果発表」イベントレポート

株式会社サンリオ(C) 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ

株式会社サンリオ(本社：東京都品川区、社長：辻 朋邦、以下サンリオ)は、6月27日(土)・28日(日)の2日間、パシフィコ横浜 展示ホールB～Dをメイン会場に「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催しました。今年は、本イベント史上初となる、みなとみらい駅周辺施設でも装飾やコラボレーション施策などを展開し、さまざまな場所でサンリオフェスの世界観をお楽しみいただけるイベントとして実施。DAY1・DAY2の開催で、来場者数は2万人を超え、オンラインは100万人以上の視聴となりました。

DAY2では、メインコンテンツでもある「2026年サンリオキャラクター大賞結果発表」ステージを開催。90位から全順位を発表し、「ポムポムプリン」が昨年に続き通算5度目の1位に輝きました。順位が発表されるたびに、会場からは大きな拍手と歓声が沸き起こりました。オンライン視聴のファンからは、「ずっと大好きだよ！」「もっともっとエールを送るよ！」など、キャラクターたちへのエールや結果発表を見守るファンの愛のこもったコメントが多数寄せられました。そのほか、同日には30周年を迎えたポムポムプリンのスペシャルステージ「ポムポムプリン喜劇 ポムポムパニック！」や、「みんなでがおがお！がおぱわるぅワオワオステージ」、サンリオキャラクターたちが歌やダンスで盛り上げる「SANRIO KAWAII LIVE」など、さまざまなステージプログラムを展開。会場は多くの来場者でにぎわい、大きな盛り上がりを見せました。

メイン会場ステージのアーカイブ見逃し配信は、サンリオ公式YouTubeアカウント(@sanriojapan)(https://www.youtube.com/watch?v=Siyz083GDM4)よりご覧いただけます。

「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージ。1位のポムポムプリン、くるっと回って喜びを全身で表現！

今年は、初回速報で「シナモロール」が1位、中間順位では30周年を迎えた「ポムポムプリン」が逆転して1位になるなど、最後まで結果が分からない展開となりました。会場には、発表の瞬間を見届けようと多くのファンが集まり、開演前から熱気に包まれました。TOP15の発表からは、キャラクターがステージにも登場。ファンの声援に応えながらランウェイを歩き、ポーズを決めたり、喜びを表現したり、思い思いのリアクションで、会場を沸かせました。

TOP3の発表では、会場中が注目するなか、第3位は「ポチャッコ」、第2位は「シナモロール」、第1位は「ポムポムプリン」の名前が呼ばれました。

シナモロールは、喜びのジャンプを披露し、「わぁ～！えへへ、たくさんの応援、本当にありがとう！キミからのエール、とってもうれしいな♪ぼくのエールも、キミにいっぱい届けるからね！ふれー、ふれー、がんばれー！」とコメントし、ファンから届いた応援へのお返しとして、客席に向けて明るいエールを送りました。

ポムポムプリンは、ファンからのたくさんの応援を受け、2年連続で第1位に。うれしさを全身で表すようにステージ上でくるっと回り、喜びいっぱいの様子で、「わぁ～い！ぼく、ほんとに1位なの？やったーー！！みんな、たくさんエールを送ってくれたんだね！本当にありがとう。みんなだ～いすき☆ぼくからもみんなにたっくさんエールをおくるから、これからもよろしくね。」と、応援してくれたファンへ感謝の気持ちを伝えました。会場からたくさんの拍手とエールに包まれ、キャラクターとファンが互いに応援し、讃え合う「サンリオキャラクター大賞」ならではの温かな空間が広がり、感動的なステージとなりました。

左からポチャッコ、ポムポムプリン、シナモロールランウェイでポーズを決める、バッドばつ丸

また、投票期間中に一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターを表彰する「なかよしエール賞」には、「ポチャッコ」 「あひるのペックル」 「タキシードサム」が選ばれ、はぴだんぶいのメンバーが受賞しました。同じくメンバーの「ハンギョドン」もこの快挙を祝福し、はぴだんぶいの絆を感じさせる温かなシーンとなりました。

また、今年新設された「2026年サンリオキャラクター大賞 ハッピリーナフレンズ部門」では、「ちょこちら」が「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3賞全てで1位を獲得しました。会場からは驚きの声と大きな拍手とエールが送られ、新たなサンリオキャラクターの仲間の活躍を称える場面となりました。

喜劇あり、ライブあり！キャラクターたちのステージに会場も大盛り上がり！

「なかよしエール賞」の受賞を祝福し合う、はぴだんぶいハッピリーナフレンズ部門3賞受賞「ちょこちら」

30周年を迎えたポムポムプリンのスペシャルステージ「ポムポムプリン喜劇 ポムポムパニック！」では、ポムポムプリンをはじめ、クロミ、シナモロールなどが登場するコメディ演劇を繰り広げました。コント仕立ての物語の中で、ポムポムプリンの楽曲で盛り上がるDJパートも。笑いと音楽が詰まったにぎやかなステージや、がおぱわるぅの初登場など、会場は笑顔と拍手に包まれました。

2日間のフィナーレを飾った「SANRIO KAWAII LIVE」では、サンリオキャラクターたちが登場。チアリステイルズ初のテーマソングを披露、クロミのドラム演奏など、歌やダンスによる元気いっぱいのパフォーマンスで、会場を大いに盛り上げました。来場者も手拍子や声援で応え、ステージと客席が一体となったハートフルな空間が広がりました。サンリオフェスならではの“カワイイ”が詰まったフィナーレにふさわしいステージとなりました。

サンリオキャラクターの世界観を満喫できる多彩なコンテンツが集結！

DJパートで盛り上がる、ポムポムプリン喜劇がおぱわるぅの初登場新ユニット「チアリステイルズ」が登場クロミが「Greedy Greedy」でドラム演奏フィナーレで銀テープが舞う会場内

ステージプログラムのほかにも、メイン会場にはキャラクター装飾で彩られた「サンリオフェス2026シティ」をはじめ、サンリオ初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」や、DAY2のステージ内で発表された第2作目タイトル「Sanrio Kawaii Me Live!(サンリオカワイイミライブ！) 」の試遊体験、各キャラクターブース、 会場限定や先行発売の商品・フードメニューの販売、「サンリオフェス学園祭」(玩具・アミューズメント業界の企業14社出展)など、サンリオキャラクターの世界観を楽しめるコンテンツが多数登場しました。

また、小学生以下のお子さまを対象としたキッズ会場では、「サンリオキッズフェスティバル」を同時開催。ステージやグリーティング、ゲーム、プレイスクールなど、お子さまが楽しめるコンテンツを展開しました。

みなとみらい駅周辺がサンリオフェスの舞台に

「サンリオフェス2026シティ」コンセプトのメイン会場メイン会場「Sanrio Games」の試遊体験メイン会場「チアリステイルズ」キッズ会場「サンリオキッズフェスティバル」「サンリオフェス2026 in みなとみらい」限定販売商品

みなとみらい駅周辺施設でもさまざまな施策を展開しました。「みなとみらい駅」や「ランドマークプラザ」、「MARK IS みなとみらい」、「クイーンズスクエア横浜」などがサンリオキャラクターで彩られ、来場者はパシフィコ横浜へ向かう道中や周辺施設を巡りながら、街全体に広がるサンリオフェスの世界観を楽しみました。詳細については、別途プレスリリース(https://corporate.sanrio.co.jp/news/20260522.html)をご確認ください。

「みなとみらい駅」中央改札装飾「クイーンズスクエア横浜」エスカレーター装飾「クイーンズスクエア横浜」サンリオゲームズエリア「MARK IS みなとみらい」Sanrio Puroland 35th Anniversary Shop「ランドマークプラザ」ポムポムプリン巨大バルーン「コスモクロック21」大観覧車、協力：よこはまコスモワールド／泉陽興業株式会社 ※イメージ