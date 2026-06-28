すとぷり結成10周年記念アリーナツアー！福岡公演のSTPR TICKET機材開放席 先着販売スタート！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：秋田堅司、以下「STPR」)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が2026年6月4日に結成10周年を迎えることを記念し、東京・愛知・大阪・福岡の4都市を巡るアリーナツアー「すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~」を開催いたします。2026年6月28日(日)21:00より、福岡公演のチケット「STPR TICKET機材開放販売(先着)」を開始したことをお知らせいたします。

『すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~』は、「すとぷり」結成10周年を記念して開催しているアリーナツアーです。2026年6月20日(土)に愛知・名古屋公演で開幕し、愛知・大阪・福岡・東京の4都市・全13公演を開催しています。なお、開幕公演となった愛知・名古屋公演の模様は、以下のプレスリリースにてご紹介しています。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000741.000059399.html

「すとぷり」は2016年6月4日の結成以来、動画配信や音楽活動、ライブなど、インターネットを中心とした多様な活動を展開してまいりました。こうした活動を継続してこられた背景には、日頃より応援してくださっているリスナーの皆さまの存在があります。本ツアーは、この結成10周年という節目にあたり、これまで支えてくださったリスナーの皆さまへ10年目の感謝を伝えるツアーとして開催しています。

本ツアー・福岡公演のSTPR TICKET機材開放販売は、2026年6月28日(日)21:00よりスタートいたしました。10周年の節目となる本公演を、ぜひ会場でご体感ください。

■『すとろべりーめもりー Vol.10th anniversary ~すとぷり ARENA TOUR~』公演概要

― 愛知 ―

開催日時：

-2026年6月20日(土)

[1部] 開場 11:00 / 開演 12:00

[2部] 開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年6月21日(日)

開場 11:00 / 開演 12:00

会場：IGアリーナ 愛知県名古屋市北区名城1-2-2

― 大阪 ―

開催日時：

-2026年7月4日(土)

開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年7月5日(日)

[1部] 開場 11:00 / 開演 12:00

[2部] 開場 16:30 / 開演 17:30

会場：大阪城ホール 大阪府大阪市中央区大阪城3-1

― 福岡 ―

開催日時：

-2026年7月25日(土)

開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年7月26日(日)

[1部] 開場 11:00 / 開演 12:00

[2部] 開場 16:30 / 開演 17:30

会場：マリンメッセ福岡A館 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1

― 東京 ―

開催日時：

-2026年8月18日(火)

開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年8月19日(水)

[1部] 開場 11:00 / 開演 12:00

[2部] 開場 16:30 / 開演 17:30

-2026年8月20日(木)

開場 11:00 / 開演 12:00

会場：国立代々木競技場第一体育館 東京都渋谷区神南2-1-1

【特設サイト】

https://strawberryprince10th-livetour.stpr.com/

■チケット情報

【福岡公演｜STPR TICKET機材開放販売(先着)】

【販売期間】

マリンメッセ福岡A館

土曜公演

2026年6月28日(日)21:00 ～ 2026年7月24日(金)18:00

日曜公演

2026年6月28日(日)21:00 ～ 2026年7月25日(土)18:00

【チケット価格】

●一般指定席：9,900円(税込)

【チケットURL】

STPR TICKET：https://strawberryprince10th-livetour.stpr.com/tickets/

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

≪注意事項≫

※先着販売のため、予定枚数終了次第、販売終了となります

※お支払い方法はクレジットカード支払いのみとなります

※3才以上有料

※全席指定席

※同行者の方もSTPR IDが必要です

■すとぷり Profile

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数5,050万人にのぼる。(2026年6月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party 2025」』では、2日間で約5万人を動員した。2026年6月に活動10周年を迎える。記念のアリーナツアーを4都市13公演で開催予定。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://fc-strawberryprince.stpr.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@stprinfo

公式Instagram：https://www.instagram.com/strawberryprince.info/

公式LINE：https://page.line.me/600lwgdb

■株式会社STPRについて

■株式会社STPR 概要

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者：秋田 堅司

公式サイト：https://stprcorp.com/

公式X：https://x.com/stpr_inc