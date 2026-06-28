2.5次元アイドルグループ・クロノヴァ、7/18（土）より夏の大型企画「クロノヴァサマー 2026」始動、3Dオンラインライブも決定!!11/23（月・祝）に過去最大規模ワンマンライブ開催決定!!

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都新宿区、代表取締役：ないこ、以下：VOISING）所属の2.5次元アイドルグループ「クロノヴァ」は、6/28（日）に開催されたライブ終演後、2026年後半に向けた新展開を発表いたしました。

夏の大型企画「クロノヴァサマー2026」を皮切りにメンバー個人の3Dコンテンツや8/22（土）大型ファンミーティング、8/29（土）「クロノヴァ 3D LIVE」を展開。そして11/23（月・祝）にグループ史上最大規模の都内ワンマンライブを実施します。

■夏の大型企画「クロノヴァサマー 2026」始動

7/18（土）より、クロノヴァによる夏の大型企画「クロノヴァサマー2026」が始動します！

「熱い夏」をコンセプトに、大型ファンミーティングや3D LIVEをはじめ、ライブ、配信、企画コンテンツなど、ファンの皆様に楽しんでいただけるさまざまな企画を順次展開予定。

本プロジェクトの第一弾となる企画の詳細および関連情報は、7/18（土）にクロノヴァ公式より発表予定となります！

動画はこちら :https://youtu.be/vSRwutfnIq8

■ グループ史上、過去最大規模のワンマンライブが都内で開催決定！

11/23（月・祝）、クロノヴァ史上過去最大規模となるワンマンライブを東京都内にて開催することが決定！

本公演は、デビュー以降、音楽・配信・ライブ活動を通じて成長を続けてきたクロノヴァにとって2026年の集大成となるステージです。

※会場やチケット販売情報はクロノヴァ公式より順次発表予定

クロノヴァは3Dコンテンツ、ライブ、ファンミーティングを連動させながら、これまで応援してくださったファンの皆様とともにグループ進化を目指します！

■クロノヴァとは

Chrono▷◀Reverse（クロノヴァ）は、VOISINGが開催した史上最も過酷なオーディション『VOISING THE NEXT PLAYERS』を勝ち抜いた6人により、2024年3月にデビューした新世代の2.5次元アイドルグループ。

従来の王子様系イメージとは一線を画し、K-POPやHIP HOPの要素を取り入れたスタイリッシュな音楽性とパフォーマンスも特徴としています。2024年12月28日には、グループ結成後初となるワンマンライブをKT Zepp Yokohamaにて2公演開催。2025年夏にはZepp DiverCity(TOKYO)でのワンマンライブを成功させ、2026年春からはグループ初となる東名阪ツアーを開催しました。

メンバー

右（白組）上：甘夢れむ（あまゆめれむ）

真ん中：しゃるろ

下：かなめ

左（黒組）上：しの

真ん中：うるみや

下：ARKHE（アルケー）

※活動休止中

■会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/130_1_f401a6900ca70385298115b9faabab17.jpg?v=202606290951 ]