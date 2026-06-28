創設21年「Ms.&Mr.KEIOコンテスト2026」ファイナリスト12名が決定。

学生団体cytron― 創設21年。挑戦が、その先の未来へつながる大学コンテスト ―

学生団体cytron（シトロン）は、2006年より開催してきた「Mr.KEIOコンテスト」の運営実績を礎に、2025年より「Ms.&Mr.KEIOコンテスト」として新たな一歩を踏み出しました。そして創設21年目となる今年、「Ms.&Mr.KEIOコンテスト2026」を開催し、今年度のファイナリスト12名が決定したことをお知らせいたします。

（左から）小林愛実、石村真尋、山口かりん、ユンジュウウン、貝島有香、河野未悠。（最後列左から）藤森風音、高倉柊也、小林聖河（中段左から）渡邊隆太、沼口智紀（最前列）長尾静馬。「人間性」を重視したコンテスト

本コンテストでは、「容姿」「誠実さ」「教養」「センス」「ビジョナリー」の5つの観点を審査基準とし、外見だけではなく、価値観や人柄、将来性を含めた「人としての魅力」を総合的に評価しています。

人気投票やライブ配信での応援金額などが結果に大きく影響する学生コンテストも増える中、本コンテストは、自らの言葉で想いを伝え、挑戦を通じて成長する姿勢を大切にしています。

表面的な人気や数字では測ることのできない「人間性」に光を当てることが、私たちの目指すコンテストの在り方です。

コンテストから広がる、その先の挑戦

本コンテストはグランプリを決めることだけを目的としていません。出場者がコンテストでの経験を糧に、新たな夢や目標へ挑戦するきっかけとなることも、大切な使命の一つと考えています。

これまでにも、2024年度準グランプリの金安純正氏、2025年度Mr.KEIOグランプリの熊部拓斗氏は、コンテスト終了後にオーディション番組「PRODUCE 101 新世界」へ挑戦しました。

また、2025年度Ms.KEIOファイナリストの紫音櫻氏は、フィリピンを拠点とするアイドルグループ「MNL48」での活動を経て、現在は個人で芸能活動を続けています。

このように、本コンテストをきっかけに、それぞれが新たなフィールドへ挑戦し、活躍の幅を広げています。今年度のファイナリストたちも、本コンテストで得た経験を糧に、多方面で活躍してくれることを期待しています。

そしてこのたび、その新たな挑戦者となる「Ms.&Mr.KEIOコンテスト2026」ファイナリスト12名が決定いたしました。

約半年間にわたり、それぞれの個性や強みを磨きながら活動していく、今年度のファイナリストをご紹介いたします。

（最後列左から）小林愛実、渡邊隆太、貝島有香、高倉柊也、ユンジュウウン（中段左から）河野未悠、小林聖河、山口かりん、石村真尋、藤森風音（最前列左から）沼口智紀、長尾静馬。

Ms.KEIO 2026 ファイナリスト

No.1 山口 かりんNo.2 石村 真尋No.3 河野 未悠No.4 ユン ジュウウンNo.5 貝島 有香No.6 小林 愛実

Mr.KEIO 2026 ファイナリスト

No.1 渡邊 隆太No.2 藤森 風音No.3 高倉 柊也No.4 小林 聖河No.5 沼口 智紀No.6 長尾 静馬

ファイナリストたちの詳細プロフィールや活動の様子は、公式SNSにて随時発信予定です。

私たちcytronは、このコンテストを通じて、挑戦することの価値や、自分らしくあり続けることの

意義を、学生社会に問いかけてまいります。

■Ms.KEIOファイナリストプロフィール

Ms.KEIO No.1 山口 かりん（Karin Yamaguchi）

学部：文学部

学年：2年

趣味：ギター・音楽を聴くこと

特技：書道、ギター、一輪車、ドッチボール

身長：165cm

Instagram：ms.keio1_2026(https://www.instagram.com/ms.keio1_2026)

Ms.KEIO No.2 石村 真尋（Mahiro Ishimura）

学部：文学部

学年：2年

趣味：弓道

特技：弓道、茶道、両目を別々に動かす

身長：161cm

Instagram：ms.keio2_2026(https://www.instagram.com/ms.keio2_2026)

Ms.KEIO No.3 河野 未悠（Miyu Kono）

学部：法学部法律学科

学年：1年

趣味：寝ること、愛犬と散歩

特技：ダンス、絵画

身長：158cm

Instagram：ms.keio3_2026(https://www.instagram.com/ms.keio3_2026)

Ms.KEIO No.4 ユン ジュウウン（Yoon June）

学部：経済学部

学年：4年

趣味：ダンス・ドラマ視聴・動画編集

特技：日英韓3ヶ国語、ダンス

身長：160cm

Instagram：ms.keio4_2026(https://www.instagram.com/ms.keio4_2026)

Ms.KEIO No.5 貝島 有香（Yuka Kaijima）

学部：医学部医学科

学年：6年

趣味：ランニング、裁縫

特技：フェンシング、応援指導（指揮・チア）、人前でのスピーチ、IQクイズ

身長：160.5cm

Instagram：ms.keio5_2026(https://www.instagram.com/ms.keio5_2026)

Ms.KEIO No.6 小林 愛実（Manami Obayashi）

学部：商学部

学年：2年

趣味：散歩

特技：ピアノ、ヴァイオリン、ダンス

身長：162cm

Instagram：ms.keio6_2026(https://www.instagram.com/ms.keio6_2026)

■Mr.KEIOファイナリストプロフィール

Mr.KEIO No.1 渡邊 隆太（Ryuta Watanabe）

学部：経済学部

学年：2年

趣味：料理、ギター

特技：筋トレ

身長：184cm

Instagram：mr.keio1_2026(https://www.instagram.com/mr.keio1_2026)

Mr.KEIO No.2 藤森 風音（Kazato Fujimori）

学部：経済学部

学年：4年

趣味：DJイベント、ドラクエ

特技：リクエストされた曲をmixできる、ボウリング

身長：178cm

Instagram：mr.keio2_2026(https://www.instagram.com/mr.keio2_2026)

Mr.KEIO No.3 高倉 柊也（Syuya Takakura）

学部：商学部

学年：4年

趣味：クッキー作り

特技：マッスル生搾り

身長：171cm

Instagram：mr.keio3_2026(https://www.instagram.com/mr.keio3_2026)

Mr.KEIO No.4 小林 聖河（Seiga Kobayasi）

学部：商学部

学年：3年

趣味：サウナ

特技：化粧品の成分を全部言える

身長：173cm

Instagram：mr.keio4_2026(https://www.instagram.com/mr.keio4_2026)

Mr.KEIO No.5 沼口 智紀（Tomonori Numaguchi）

学部：医学部医学科

学年：3年

趣味：古着屋巡り、バレー観戦

特技：合唱、合気道

身長：184cm

Instagram：mr.keio5_2026(https://www.instagram.com/mr.keio5_2026)

Mr.KEIO No.6 長尾 静馬（Shizuma Nagao）

学部：経済学部

学年：3年

趣味：演技

特技：書道

身長：185cm

Instagram：mr.keio6_2026(https://www.instagram.com/mr.keio6_2026)

■問い合わせ先

学生団体cytron（シトロン）

Mail：info.msmrcontest@cytron.jp

Instagram：msmr_keiocontest(https://www.instagram.com/msmr_keiocontest)

X（旧Twitter）：Ms_MrKEIO(https://x.com/Ms_MrKEIO)



