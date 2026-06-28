まるでミニカーな「日産スカイライン GT-R（BNR32）」型 無線マウス、Amazonで一般販売開始！

車型無線マウスに「日産スカイライン GT-R（BNR32）」がリニューアルして登場。ノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」より、Amazonにて一般販売を開始いたします。

株式会社フェイス日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス

株式会社フェイス（本社：石川県白山市）が運営するノリモノ雑貨ブランド「CAMSHOP.JP」は、「日産スカイライン GT-R（BNR32）」をモチーフにした無線マウスの一般販売をAmazonにて開始いたしました。日産自動車株式会社公認ライセンス商品です。

本商品は、以前に販売し人気のうちに完売となった「GT-R (BNR32)」無線マウスをリニューアルした待望の新モデルです。付属するマウスパッドと専用パッケージが一新され、より魅力的な仕様にアップデートしました。

本体は、GT-R (BNR32)のシルエットを忠実に再現した車型マウスです。ガンメタリックのボディカラーと細部まで作り込まれた造形により、まるでミニカーのような存在感を放ちます。サイドのラインやリアウィングのフォルムなど、GT-R (BNR32)ならではのデザインをしっかりと表現。フロントライトとリアライトは電源ON時に点灯し、デスクに置くだけでインテリアとしても絵になる仕上がりです。

手に持つとちょうど手のひらに収まるサイズ感で、実際のマウスとして快適にお使いいただけます。付属のマウスパッドは2種類のデザインのうちいずれかが同梱されます。

前回完売でお求めになれなかった方も、ぜひこの機会にお求めください。GT-R (BNR32)ファン・日産ファンへのギフトとしても、新しくなった専用パッケージ入りで贈り物にも最適です。

Amazon.co.jp

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CTLY5KRY

CAMSHOPオフィシャルサイトからもご購入いただけます。

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n)

日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス

日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス

●電源を入れるとフロントライトが点灯。（未接続時、リアライトも点灯）

日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス

●特製マウスパッド付属！(マウスパッドはマウスのパッケージ内に封入されております。)

日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス日産スカイライン GT-R (BNR32) 型無線マウス



商品詳細

サイズ

本体 ：幅5cm x 長さ13cm x 高さ3.5cm

箱 ：19.5cm × 12.5cm × 5.5cm

パッド：21.5cm × 18cm

素材 ：ABS樹脂

生産国：中国

電源 ：単3電池1本(別売)使用



接続 ：Wireless Bluetooth, 2.4Ghz



対応機種：

Bluetooth5.1に適合しHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、

Apple Macシリーズ、

Chrome OS搭載パソコン、

Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ



対応OS：

Windows 11・10・8.1・8・7、

macOS 11、macOS 10.12~10.15

Chrome OS、Android7~11、

iPadOS 13~14

- CAMSHOP.JP（CAMSHOP）販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：076-287-6593(#)メール ：info2@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/CAMSHOPメールマガジンhttps://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043(https://camshop.jp/secure/?mode=mailmaga&shop_id=PA01299043)▼Xhttps://twitter.com/camshop_byfaith▼インスタグラムhttps://www.instagram.com/camshop_by_faith/https://www.instagram.com/faithinc_norimono/https://www.instagram.com/faithinc__fun/▼公式LINEhttps://lin.ee/35ZhpoPh[商品紹介ページ]https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010701&sort=n)