初期費用0円・月額980円～でプロ級のホームページを。サブスク型HP制作サービス「RAKUSITE」提供開始

株式会社高山実業

RAKUSITEは、初期費用0円・月額980円～でプロ級のホームページを持てるサブスクリプション型ホームページ制作サービス「RAKUSITE（ラクサイト）」の提供を開始しました。

RAKUSITEは、デザイン性・機能性・運用のしやすさを兼ね備えたホームページを、低コストで導入できるサービスです。独自SSL、SEO設定、自動バックアップ、ウイルスチェック、独自ドメイン、メール対応、365日サポートなど、ホームページ運用に必要な機能をまとめて提供します。

プロ級のホームページを、初期費用0円で

月額980円～でプロ級のホームページを

ホームページは、企業や店舗、サービスの第一印象を左右する重要な存在です。

しかし、従来のホームページ制作では、初期費用や制作費が大きな負担となり、デザイン・機能・運用体制まで整えようとすると、導入ハードルが高くなるケースも少なくありません。

RAKUSITEは、こうした課題を解決するために、初期費用0円・月額980円～という導入しやすい料金体系で、プロ級のホームページ制作・運用環境を提供します。

デザインだけでなく、セキュリティ、SEO、バックアップ、メール、独自ドメイン、サポートまで含めて対応することで、ホームページ公開後も安心して運用を続けることができます。

RAKUSITEの特徴

1. 初期費用0円・月額980円～

RAKUSITEは、初期費用0円で始められるサブスクリプション型ホームページ制作サービスです。

月額980円～の料金体系により、制作時の大きな初期投資を抑えながら、プロ級のホームページを導入できます。

2. プロ級のデザイン品質

RAKUSITEでは、見た目の美しさだけでなく、情報の伝わりやすさ、信頼感、使いやすさを重視したホームページを制作します。

企業サイト、店舗サイト、サービス紹介サイトなど、目的に合わせた構成で、訪問者に好印象を与えるホームページを提供します。

3. 独自SSL無料

RAKUSITEでは、ホームページの安全性を高める独自SSLに無料で対応しています。

ユーザーが安心して閲覧できる環境を整えることで、企業・店舗・サービスとしての信頼感向上にもつながります。

4. SEO設定込み

検索エンジンに配慮した基本的なSEO設定にも対応しています。

ホームページを公開するだけでなく、検索されやすい状態で運用を始められる点もRAKUSITEの特徴です。

5. オールSSD・自動バックアップ・ウイルスチェック対応

RAKUSITEでは、オールSSD環境、自動バックアップ、ウイルスチェックにも対応しています。

表示速度や安全性、万が一のトラブルに備えた運用環境を整えることで、安心してホームページを利用できます。

6. 独自ドメイン・メール対応

独自ドメインや独自メールアドレスの利用にも対応しています。

ブランド名や会社名に合わせたドメイン・メールアドレスを使用することで、ビジネスとしての信頼性を高めることができます。

7. 24ヶ月利用後、ホームページ譲渡に対応

RAKUSITEでは、24ヶ月以上利用したユーザーを対象に、ホームページの譲渡にも対応しています。

長期的に利用することで、将来的にホームページを自社の資産として保有できる点も大きなメリットです。

8. 365日サポート対応

ホームページ公開後も、365日サポートに対応しています。

Webに詳しくない方でも、運用中の不安や疑問を相談しながら、安心してホームページを活用できます。

RAKUSITEが目指すもの

RAKUSITEは、「ホームページ制作をもっと手軽に、もっと高品質に」をコンセプトにしたサービスです。

高額な制作費をかけなくても、プロ級のデザインと安心の運用環境を備えたホームページを持てるよう、制作から公開後のサポートまで一貫して提供します。

これからホームページを新しく作りたい方、既存サイトを見直したい方、コストを抑えながら品質にもこだわりたい方に向けて、RAKUSITEは新しい選択肢を提供してまいります。

サービス概要

サービス名：RAKUSITE

サービス内容：サブスクリプション型ホームページ制作サービス

料金：月額980円～

初期費用：0円

主な対応内容：ホームページ制作、独自SSL、SEO設定、自動バックアップ、ウイルスチェック、独自ドメイン、メール対応、365日サポート

サイト譲渡：24ヶ月以上の利用後に対応

公式サイト：https://rakusite.jp

運営会社：株式会社高山実業

今後の展開

RAKUSITEでは、今後もより使いやすく、より高品質なホームページ制作サービスを目指し、機能・デザイン・サポート体制の拡充を進めてまいります。

業種や目的に合わせたデザイン提案、運用しやすい管理体制、問い合わせにつながる導線設計などを強化し、ホームページをビジネスに活用しやすい環境を提供していきます。

RAKUSITEは、初期費用0円・月額980円～で始められるプロ級ホームページ制作サービスとして、企業・店舗・サービスのWeb活用を支援してまいります。