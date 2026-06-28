ものまねタレントのりんごちゃんも体験！｜立川のドローンスクールコモンズ立川立飛校がFMたちかわでラジオCM放送を開始　無料操縦体験で地域へドローンの魅力を発信

株式会社エーアールエー

株式会社エーアールエーが運営する「ドローンスクール コモンズ立川立飛校」は、2026年6月よりFMたちかわでラジオCMの放送を開始しました。

CMでは、

「ドロン！ドロン！ドローンスクールコモンズ立川立飛。いま世界中で注目のドローン！あなたもドローンの操縦国家資格を取得しませんか？見て、触って、動かして、ただいま無料操縦体験実施中！」

というメッセージを放送しています。

当スクールでは、予約なしでも参加可能な無料操縦体験を実施しており、初心者から国家資格取得を目指す方まで安心してドローンを体験できます。

今後も地域密着型スクールとして、ドローン教育の普及や人材育成を通じ、建設・点検・防災など幅広い分野で活躍できる人材の育成に取り組んでまいります。

■キャンペーン概要

HPにて記載

特別キャンペーン実施中

■特徴

・立川エリアで実務直結型のドローンスクール

・資格取得だけで終わらない“収益化支援”

・空撮や外壁調査・屋根点検・太陽光パネル点検、土地測量に特化した現場ノウハウ提供

・必要に応じて営業・案件獲得ノウハウまで提供

■本取り組みの背景

立川周辺エリアでは、再開発や建物維持管理の需要増加に伴い、ドローンを活用した点検ニーズが高まっています。

その一方で、実務に対応できるドローン人材は不足しており、教育と現場をつなぐ仕組みが求められています。

本スクールでは、立川を拠点にドローンスクール事業と建物調査・修繕事業を融合させることで、地域に根ざした人材育成と社会課題の解決を目指しています。

■今後の展望

株式会社エーアールエーは、「立川×ドローンスクール×建物点検」という独自モデルを軸に、今後もドローン人材の育成とインフラ維持管理の高度化に取り組んでまいります。

「立川でドローンスクールをお探しの方は、ぜひ一度無料体験へお越しください。」

https://coubic.com/dronecommonstachikawatachihi/4849378/book/event_type/detail?express=true&_gl=1(https://coubic.com/dronecommonstachikawatachihi/4849378/book/event_type/detail?express=true&_gl=1)

■参考（テレビ放送内容）

テレビ番組出演映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=K08v_CT5mao ]

本取り組みは、テレビ放送およびメディア露出により高まる関心を背景に、受講機会の拡大を目的として実施するものです。

今後も株式会社エーアールエーは、ドローンの国家資格普及及びドローン技術を活用し社会に貢献してまいります。