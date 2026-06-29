Da-iCEが新CMキャラクターに就任“日常を明るく元気にしたい”という共通の思いからオリジナル楽曲「アンリミテッド」を書き下ろしキリンのどごし＜生＞新TVCM 6月30日(火)より全国で順次放映開始

キリンビール株式会社

キリン のどごし<生> すっごく爽快篇（15秒）URL：https://youtu.be/MAgHI8faA_A(https://youtu.be/MAgHI8faA_A)

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）は、「キリン のどごし<生>」の新CMキャラクターにDa-iCEを起用し、新TVCM「すっごく爽快」篇を、2026年6月30日（火）より全国で順次放映開始します。また、本CMでは、Da-iCEが書き下ろしたオリジナル楽曲「アンリミテッド」の一部を先行公開します。

「キリン のどごし<生>」は2005年の発売以来、今年で22年目を迎えるロングセラー商品です。「ゴクゴク飲める爽快なうまさ」と「スカッと明るい気分」をもたらすというブランド価値で多くのお客様に親しまれ、累計販売本数は250 億本（※）を突破しました。これからもお客様の毎日に寄り添いながら、日常を明るく元気にする存在でありたいと考えています。※2005年から2025年までの累計販売本数の合計（350ml缶換算）

このたび、新CMキャラクターとして迎えるDa-iCEは、音楽やパフォーマンスを通じて多くの人に前向きなエネルギーを届けてきました。その姿が、「日常を明るく元気にしたい」という「キリン のどごし<生>」の思いと重なり、今回の起用に至りました。

また、その共通の思いをきっかけに、Da-iCEによるオリジナル楽曲の書き下ろしが実現しました。新CMでは、その楽曲「アンリミテッド」の一部を先行公開します。CMの放映に合わせて公開するインタビュー動画では、楽曲に込めた思いや撮影エピソード、5人にとっての最高の乾杯についても語っています。本楽曲は、2026年7月15日(水)に配信リリースを予定しています。

■「キリン のどごし<生>」 ブランドサイト：https://www.kirin.co.jp/alcohol/beer/nodogoshi/

◆TVCM概要

新TVCMでは、Da-iCEの5人が青空の下、爽快に乾杯をする様子が描かれています。夏のシーズンに合わせた爽やかな仕上がりになっており、「キリン のどごし<生>」を飲んだときの”スカッと明るい気分”が表現されています。

オリジナルソングは、「日常を明るく元気にしたい」という共通の思いを込めてDa-iCEが書き下ろした、前向きなエネルギーに満ちたアップテンポな楽曲です。軽快なサウンドとDa-iCEらしい歌声で、「キリン のどごし<生>」の爽快感や、飲んだときの“スカッと明るい気分”を表現しています。

タイトル：キリン のどごし<生> すっごく爽快篇（15秒）

- YoutubeURL：https://youtu.be/MAgHI8faA_A(https://youtu.be/MAgHI8faA_A)- 放送開始／地域 ： 2026年6月30日（火）／ 全国- 出演 ： Da-iCE- 撮影時期： 2026年4月

◆Da-iCEインタビュー（一部抜粋）

メイキング・インタビューURL：https://youtu.be/UOpsplGJifo(https://youtu.be/UOpsplGJifo)

Q. お酒のCMには初出演となりますが感想や意気込みを教えてください。

大野さん：お酒のCMというのは、夢のひとつだったので、本当に心の底からうれしい。やっぱり印象深いじゃないですか、お酒のCMって。だから本当にうれしいなと思うのと、20年以上愛されているロングセラーの「キリン のどごし<生>（以下、のどごし<生>）」ということで、僕らももう15年活動させていただいているので、（「のどごし<生>」のように）長く愛されるようなグループになっていったらいいなと思いました。

Q. CM撮影はいかがでしたか？撮影時のエピソードや見どころを教えてください。

和田さん：見ての通り、こんなに晴れます？というぐらい晴れました！

花村さん：雲ひとつないからね。

和田さん：こんな中で、５人で乾杯することって意外とないですし、それを皆さんに見せることもないじゃないですか。それを見せられたというのはすごくうれしいなと思います。

Q. 今回の楽曲はどのようなイメージで作られましたか？

花村さん：今回オファーいただいた時に、「のどごし<生>」には、“人をスカッと明るく元気付けたい”というコンセプトがあるというのを聞いて、そこにすごく共感して、じゃあそれを形にしていく楽曲を二人で作ろうということでスタジオに入りました。

工藤さん：元気で明るいというとやっぱり、テンション感が高めというか。楽曲的なところでいうと、アップテンポや、みんなでワイワイできる、ファンクや、ブレイクビーツのようなジャンルを入れて、我々なりのパーティーチューンみたいな曲を目指しました。

花村さん：今年は少し大きなことが決まりそうなので、15年やってきた中で、今まで1秒でも僕たちのことを知ってくださって、1秒でも応援してくれた人全員と乾杯したい、というような意味を込めて作らせてもらいました。

Q. 新CMの楽曲のポイントを教えてください。

花村さん： やっぱりちょっと変わったというか、奇をてらったことをしたいなと。CMソングの中でもロングトーンってあんまり聞いたことないということで、僕と雄大君が一生ロングトーンで叫び続ける間に、パフォーマー３人が歌うという5人歌唱曲を採用させていただきました。15秒に全員の声が聞こえるように。

工藤さん：もともと、CMに出させてもらいたい、という願望はもちろんありましたし、僕ら的にも、楽曲を作るということがいろんな方に認知されてきていて、出演＋楽曲制作ができたらいいなというのは、夢みたいに思っていたのですが、そういったところも汲み取っていただき、今回のお話をいただけたのかなと思うので、どっちの側面でもうれしいなと思います。

工藤さん：やっぱり「のどごし<生>」は結構元気でフレッシュというイメージもあると思うので。我々もどちらかというと、そういうテンション感の時も多い。

岩岡さん：だいぶフレッシュですからね、我々。

工藤さん：中身がね。

花村さん：確かに。数あるダンスボーカルグループの中では、（キャリアや年代的に）もう後半に位置しています。

工藤さん：熟成しています。けれども、フレッシュな気持ちでいきたいですね。

Q. 最近の「わくわく気持ちが高ぶった瞬間」を教えてください。

工藤さん：今日久々に5人で会いました。2週間ぶりくらいですか？それだけでちょっとワクワクしましたね。

和田さん：久々だとそうなりますよね。喋ることが多い。

工藤さん：こんなに空くことなかなかないんじゃない？

岩岡さん：久々に空きましたね。

花村さん：ライブがありますけど、MC長くなりそうだね。

大野さん：絶対長くなる。

Q. 「過去最高に気持ちが高まった乾杯」を教えてください。

花村さん：あれじゃない？武道館前の５人だけの食事会。それが最後の5人だけの食事会。

岩岡さん：最初で最後の？

工藤さん：今後もあるかもしれないじゃない。現状でね。

花村さん：スタッフさんもゼロで、本当に５人だけ。初めての武道館公演の前に、最後に集まって乾杯しようぜって言って、乾杯したのが、過去一熱かったですね、Da-iCEとして。

Q. 進化を続ける「キリン のどごし<生>」ですが、15周年のDa-iCEの進化を教えてください。

花村さん：MCでしょ。本当に初期中の初期なのですが、「どうも～Da-iCEです～」って出て行ったら、「漫才師か」って怒られたことがあるんです。マネージャーさんに。

大野さん：グループを作った兼マネージャー、兼プロデューサー。

花村さん：みんなそうやっているよって未だに思いますけど。かっこいいシャキッとしたアーティスト像をマネージャーさんが抱いてらっしゃったので、MCも無駄に喋るなって言われて、全然喋ってなかったんです。今はもう本当にたくさん喋る。

和田さん：15分もらったのに10分で巻いて終わっていましたからね。

和田さん＆大野さん：だって２曲しかないんだもん。

工藤さん：それはそうかもしれないです。

花村さん：今は１曲削ってMCにしたりしていますからね。

Q.最後にCMをご覧の皆さんへメッセージをお願いします。

工藤さん：実際のCMの内容も、我々の普段の温度感や和気あいあいとしているところを切り取ってもらっているので、爽やかなこの青空と一緒に楽しく見てもらえれば良いなと思っています。

【商品概要】

累計販売本数250億本！（※）愛され続ける「キリン のどごし<生>」

2005年の発売以来、ブランドが持つ「スカッとした爽快さ」と「ゴクゴク飲めるおいしさ」で皆様の生活を明るく支えてまいりました。今年で22年目を迎えた「キリン のどごし<生>」は進化を続け、累計販売本数は250億本（※）を突破、皆さまから愛され続けております。

※2005年から2025年までの累計販売本数の合計（350ml缶換算）

◇商品名

「キリン のどごし<生>」

◇発売地域

全国

◇容量・容器

250ml・缶、350ml・缶、500ml・缶、15L・樽

◇価格

オープン価格

◇アルコール分

5％

◇純アルコール量

250ml缶：10g、350ml缶：14g、500ml缶：20g

◇酒税法上の区分

発泡酒２.

◇製造工場

キリンビール北海道千歳工場、仙台工場、取手工場、横浜工場、

名古屋工場、滋賀工場、神戸工場、岡山工場、福岡工場

【オリジナル楽曲リリース情報】

Da-iCE「アンリミテッド」

2026年7月15日（水）Digital Release

Da-iCE Official HP：https://da-ice.jp/

※先行ジャケット写真