9月開催「秩父BMX国際2026」に向けて秩父市長を表敬訪問

一般社団法人全日本BMX連盟左より当連盟代表理事 渡邉浩嗣、清野和彦秩父市長、当連盟副理事長 古家正和

一般社団法人全日本BMX連盟（JBMXF）の渡邉浩嗣代表理事は、2026年9月4日（金）～6日（日）に開催される「秩父BMX国際2026」に先立ち、6月26日（金）に開催地である埼玉県秩父市の清野和彦市長を表敬訪問いたしました。

日本でBMXレーシングの国際大会が開催されるのは2019年の大阪国際以来7年ぶりとなります。また、秩父市における国際大会の開催は2020年に計画されていましたが、コロナ禍によって中止となり、実に6年の時を経ての実現となります。

清野和彦秩父市長からは、「日本で7年ぶりとなる国際大会の開催地となることを大変光栄に思います。本大会の開催は開催地である大滝地区をはじめ、秩父市全体でのBMXレーシング競技の機運醸成につながるものと考えており、大会を盛り上げるために協力してまいります」とのお言葉をいただきました。

秩父市の「秩父滝沢サイクルパーク」は日本国内で唯一8メートルのスタートヒルを備えたBMXトラックであり、国内外の選手によるハイレベルのレースが展開されることが期待されています。

全日本BMX連盟は、秩父市と連携しながら、大会の成功に向けて万全の準備を進めて参ります。

大会概要

大会名：Chichibu BMX International 2026 / 秩父BMX国際 2026 第17回秩父市長杯 兼 JBMXF大東建託シリーズ第7戦/第8戦 兼 地域選抜全国大会

主催：一般社団法人全日本BMX連盟（以下「JBMXF」という）、秩父市

主管：秩父BMX協会

公認：国際自転車競技連合（UCI）、公益財団法人日本自転車競技連盟（JCF）

助成：独立行政法人日本スポーツ振興センター（JCS）スポーツ振興基金助成事業

後援：秩父市、秩父市教育委員会

協賛：大東建託株式会社

開催期日：2026年9月4日(金)～9月6日(日)

開催場所：秩父滝沢サイクルパーク BMXトラック 〒369-1901 埼玉県秩父市大滝2900-2

実施種目：BMXレーシング(チャンピオンシップレベル、チャレンジレベル)