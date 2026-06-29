【2026年最新・徹底解説】スマホ農場とは？SNSのいいね購入・インプレ購入が凍結リスクにつながる理由
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合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、SNSアカウント及びWebサイトのM&Aプラットフォーム「アカバイ」に寄せられる相談傾向をもとに、近年話題となっている「スマホ農場」や、SNSのいいね購入、インプレッション購入、フォロワー購入のリスクについて整理した実務ガイドを公開いたします。
■ 背景
近年、X、Instagram、TikTok、YouTubeなどのSNSでは、フォロワー数、いいね数、インプレッション数、再生数などの数字が、認知度や集客力を判断する材料として見られています。一方で、外部サービスを使っていいねを買う、インプレッションを買う、フォロワーを買う、再生数を買うといった行為も広がっています。さらに、スマホ農場と呼ばれる大量端末や大量アカウントを使った仕組みによって、SNS上の数字を人為的に増やせる実態も注目されています。しかし、こうした数字の購入は、各SNSの規約違反やアカウント制限、凍結につながる可能性があります。そのため本記事では、スマホ農場とは何か、なぜいいね購入やインプレッション購入が危険なのか、SNSを早く立ち上げたい場合にどのような選択肢があるのかを解説します。
■ スマホ農場とは
スマホ農場とは、大量のスマートフォン端末、基板、アカウント、通信環境などを使い、SNS上の表示回数、いいね、再生数、フォロー、コメントなどを人為的に増やす仕組みを指します。SNSでは、数字が多い投稿ほど注目されやすく、いいねが多いアカウントほど人気があるように見えます。スマホ農場は、この仕組みを利用して、実際の反応以上に投稿やアカウントを大きく見せるものです。一見すると簡単にSNSを伸ばせる方法に見えますが、プラットフォーム側から不自然な挙動として検知されるリスクがあります。
■ いいね購入・インプレ購入は凍結リスクがある
SNSでいいねを買う、インプレッションを買う、フォロワーを買う、再生数を買うといった行為は、短期的には数字を増やせるように見えます。しかし、外部サービスや不自然なアカウント群から急激に反応が増えると、スパム行為や不正なエンゲージメントと判断される可能性があります。特にInstagramでは、不自然なフォロー、いいね、コメント、外部ツールの利用、短時間での過剰な操作に対して制限がかかるケースが増えており、アカウント停止や凍結につながるおそれがあります。Xでも、人工的にトラフィックやエンゲージメントを操作する行為は規約上問題になる可能性があります。
■ Instagramは特に注意が必要
Instagramは、外部ツール、不自然なフォロー、機械的ないいね、スパム的なコメント、購入されたフォロワーやエンゲージメントに対して厳しく対応する傾向があります。実務上も、安価なフォロワー購入やいいね購入を行った直後にリーチが落ちる、アクション制限がかかる、ログイン確認が増える、最悪の場合はアカウントが停止されるといった相談が見られます。Instagramを事業用に使う場合、見せかけの数字を買うことは、アカウントそのものを失うリスクにつながります。
■ Xのインプレッション購入にも注意
Xでは、インプレッション数が見えるため、表示回数を増やしたいと考える人も少なくありません。しかし、インプレッション購入やいいね購入によって一時的に数字を増やしても、実際の問い合わせ、購入、フォロー、プロフィール遷移につながらなければ意味がありません。さらに、不自然な操作と判断されれば、投稿の表示制限、アカウントロック、凍結などのリスクがあります。Xアカウントを集客や副業、サービス販売に使う場合は、数字を買うよりも、最初から運用に使えるアカウントを用意する方が現実的です。
合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、SNSアカウント及びWebサイトのM&Aプラットフォーム「アカバイ」に寄せられる相談傾向をもとに、近年話題となっている「スマホ農場」や、SNSのいいね購入、インプレッション購入、フォロワー購入のリスクについて整理した実務ガイドを公開いたします。
■ 背景
近年、X、Instagram、TikTok、YouTubeなどのSNSでは、フォロワー数、いいね数、インプレッション数、再生数などの数字が、認知度や集客力を判断する材料として見られています。一方で、外部サービスを使っていいねを買う、インプレッションを買う、フォロワーを買う、再生数を買うといった行為も広がっています。さらに、スマホ農場と呼ばれる大量端末や大量アカウントを使った仕組みによって、SNS上の数字を人為的に増やせる実態も注目されています。しかし、こうした数字の購入は、各SNSの規約違反やアカウント制限、凍結につながる可能性があります。そのため本記事では、スマホ農場とは何か、なぜいいね購入やインプレッション購入が危険なのか、SNSを早く立ち上げたい場合にどのような選択肢があるのかを解説します。
■ スマホ農場とは
スマホ農場とは、大量のスマートフォン端末、基板、アカウント、通信環境などを使い、SNS上の表示回数、いいね、再生数、フォロー、コメントなどを人為的に増やす仕組みを指します。SNSでは、数字が多い投稿ほど注目されやすく、いいねが多いアカウントほど人気があるように見えます。スマホ農場は、この仕組みを利用して、実際の反応以上に投稿やアカウントを大きく見せるものです。一見すると簡単にSNSを伸ばせる方法に見えますが、プラットフォーム側から不自然な挙動として検知されるリスクがあります。
■ いいね購入・インプレ購入は凍結リスクがある
SNSでいいねを買う、インプレッションを買う、フォロワーを買う、再生数を買うといった行為は、短期的には数字を増やせるように見えます。しかし、外部サービスや不自然なアカウント群から急激に反応が増えると、スパム行為や不正なエンゲージメントと判断される可能性があります。特にInstagramでは、不自然なフォロー、いいね、コメント、外部ツールの利用、短時間での過剰な操作に対して制限がかかるケースが増えており、アカウント停止や凍結につながるおそれがあります。Xでも、人工的にトラフィックやエンゲージメントを操作する行為は規約上問題になる可能性があります。
■ Instagramは特に注意が必要
Instagramは、外部ツール、不自然なフォロー、機械的ないいね、スパム的なコメント、購入されたフォロワーやエンゲージメントに対して厳しく対応する傾向があります。実務上も、安価なフォロワー購入やいいね購入を行った直後にリーチが落ちる、アクション制限がかかる、ログイン確認が増える、最悪の場合はアカウントが停止されるといった相談が見られます。Instagramを事業用に使う場合、見せかけの数字を買うことは、アカウントそのものを失うリスクにつながります。
■ Xのインプレッション購入にも注意
Xでは、インプレッション数が見えるため、表示回数を増やしたいと考える人も少なくありません。しかし、インプレッション購入やいいね購入によって一時的に数字を増やしても、実際の問い合わせ、購入、フォロー、プロフィール遷移につながらなければ意味がありません。さらに、不自然な操作と判断されれば、投稿の表示制限、アカウントロック、凍結などのリスクがあります。Xアカウントを集客や副業、サービス販売に使う場合は、数字を買うよりも、最初から運用に使えるアカウントを用意する方が現実的です。