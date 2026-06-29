グローバル睡眠市場：睡眠健康意識の高まりにより進化し、12% CAGRで2030年に1,660億ドルへ向けた成長加速
長期的な強い拡大が見込まれる睡眠エコノミーは、睡眠の健康に対する世界的な認知向上と、それが生産性および全体的なウェルビーイングに与える影響により、2030年までに1,660億ドルを超えると予測される。約1兆1760億ドル規模の医療機器産業の中で、睡眠セグメントは全体の約14%を占めており、予防医療フレームワークおよび消費者ウェルネスエコシステムにおける重要性の高まりを示している。
北米のウェルネスインフラに支えられた地域リーダーシップ
北米は2030年に最大地域市場であり、493億ドルに達すると予測される。2025年の306.65億ドルからCAGR 8%で成長する。
主な成長要因：
・企業ウェルネス施策の拡大
・米国およびカナダの高齢化進行
・睡眠モニタリング技術の普及
・予防医療管理への意識向上
米国が世界睡眠市場拡大を主導
米国は世界最大市場として2030年に433.56億ドルへ成長し、2025年の273.23億ドルからCAGR 10%で拡大すると予測される。
成長要因：
・企業ウェルネスプログラムの急拡大
・睡眠技術における継続的な製品革新
・睡眠障害の増加
・デジタル睡眠ヘルスプラットフォームの普及
製品構造：睡眠補助製品セグメントが主導
睡眠補助製品が市場需要を牽引
睡眠補助製品セグメントは2030年に59%（972.11億ドル）を占める。
主な要因：
・ストレス関連睡眠障害の増加
・概日リズム調整への認知向上
・OTCおよび非処方製品需要の増加
・自然・ハーブ系睡眠製品の拡大
・高齢者使用の増加
・薬局およびECチャネルの成長
適応症別分析：不眠症が主要需要ドライバー
不眠症セグメントが市場を主導
不眠症セグメントは2030年に45%（739.5億ドル）を占める。
影響要因：
・仕事関連ストレスの増加
・デジタル機器・スクリーン使用増加
・不安・うつ病の増加
・行動療法の普及
・デジタル睡眠コーチングの拡大
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353913/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353913/images/bodyimage2】
流通チャネル：オフライン優位が継続
オフラインチャネルが強いシェア維持
オフラインセグメントは2030年に52%（861.59億ドル）を占める。
成長要因：
・薬局および専門睡眠店舗ネットワークの強化
・医師による治療推奨
・店頭での相談・試用機会
・病院ベース流通の拡大
・物理的製品評価を好む消費者行動
市場成長：12% CAGRで拡大
世界睡眠市場は2030年までCAGR 12%で成長すると予測される。これは構造的な医療変化と、睡眠ソリューションの主流ウェルネス戦略への統合によって支えられている。
睡眠ヘルスエコシステムを再構築する成長ドライバー
高齢化による長期需要拡大
高齢者人口の増加により睡眠ソリューション依存が拡大。
・加齢による睡眠サイクル障害
・慢性疾患の増加
・在宅睡眠支援システム需要増加
市場成長寄与：年間 +1.6%
自然・非侵襲的睡眠療法への移行
・薬物依存への懸念
・行動・環境改善ニーズ
・ホリスティック志向の拡大
年間成長寄与：+1.1%
企業ウェルネスによる導入拡大
・職場での睡眠トラッキング導入
・生産性と睡眠の関係認識向上
・予防医療プログラム拡大
年間成長寄与：+0.8%
オンライン流通拡大によるアクセス改善
・地域を超えた製品供給拡大
・パーソナライズ推薦
・購買障壁の低下
年間成長寄与：+0.5%
北米のウェルネスインフラに支えられた地域リーダーシップ
北米は2030年に最大地域市場であり、493億ドルに達すると予測される。2025年の306.65億ドルからCAGR 8%で成長する。
主な成長要因：
・企業ウェルネス施策の拡大
・米国およびカナダの高齢化進行
・睡眠モニタリング技術の普及
・予防医療管理への意識向上
米国が世界睡眠市場拡大を主導
米国は世界最大市場として2030年に433.56億ドルへ成長し、2025年の273.23億ドルからCAGR 10%で拡大すると予測される。
成長要因：
・企業ウェルネスプログラムの急拡大
・睡眠技術における継続的な製品革新
・睡眠障害の増加
・デジタル睡眠ヘルスプラットフォームの普及
製品構造：睡眠補助製品セグメントが主導
睡眠補助製品が市場需要を牽引
睡眠補助製品セグメントは2030年に59%（972.11億ドル）を占める。
主な要因：
・ストレス関連睡眠障害の増加
・概日リズム調整への認知向上
・OTCおよび非処方製品需要の増加
・自然・ハーブ系睡眠製品の拡大
・高齢者使用の増加
・薬局およびECチャネルの成長
適応症別分析：不眠症が主要需要ドライバー
不眠症セグメントが市場を主導
不眠症セグメントは2030年に45%（739.5億ドル）を占める。
影響要因：
・仕事関連ストレスの増加
・デジタル機器・スクリーン使用増加
・不安・うつ病の増加
・行動療法の普及
・デジタル睡眠コーチングの拡大
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流通チャネル：オフライン優位が継続
オフラインチャネルが強いシェア維持
オフラインセグメントは2030年に52%（861.59億ドル）を占める。
成長要因：
・薬局および専門睡眠店舗ネットワークの強化
・医師による治療推奨
・店頭での相談・試用機会
・病院ベース流通の拡大
・物理的製品評価を好む消費者行動
市場成長：12% CAGRで拡大
世界睡眠市場は2030年までCAGR 12%で成長すると予測される。これは構造的な医療変化と、睡眠ソリューションの主流ウェルネス戦略への統合によって支えられている。
睡眠ヘルスエコシステムを再構築する成長ドライバー
高齢化による長期需要拡大
高齢者人口の増加により睡眠ソリューション依存が拡大。
・加齢による睡眠サイクル障害
・慢性疾患の増加
・在宅睡眠支援システム需要増加
市場成長寄与：年間 +1.6%
自然・非侵襲的睡眠療法への移行
・薬物依存への懸念
・行動・環境改善ニーズ
・ホリスティック志向の拡大
年間成長寄与：+1.1%
企業ウェルネスによる導入拡大
・職場での睡眠トラッキング導入
・生産性と睡眠の関係認識向上
・予防医療プログラム拡大
年間成長寄与：+0.8%
オンライン流通拡大によるアクセス改善
・地域を超えた製品供給拡大
・パーソナライズ推薦
・購買障壁の低下
年間成長寄与：+0.5%