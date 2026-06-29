自主映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』7月17日よりU-NEXT配信予定―9月にはインドネシア・バリ島上映決定
パワー系アクション俳優・大東賢が監督・主演を務めた映画『～運送ドラゴン～ パワード人間バトルクーリエ』が、２026年7月17日よりU-NEXTで配信予定となりました。
本作は自主制作映画として製作されながら、全国20館以上で上映され、DVD発売も実現。さらに、2026年9月にはインドネシア・バリ島の芸術祭および教育機関での上映が決定しており、日本発の自主映画として海外へも展開を広げています。また、本作では藤岡弘、と堀田眞三との共演が実現し、話題を集めました。さらに、アクション俳優・大東賢は映画『夢物語』において、世界的アクションスターである倉田保昭とサモ・ハン・キンポーとの共演も果たしており、日本のみならずアジアを視野に入れた活動を続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353945/images/bodyimage1】
劇場公開、DVD発売、U-NEXT配信、そして海外上映へと着実に活動の幅を広げる中、アクション俳優・大東賢は「パワー系アクション」という独自の表現を追求し、日本のアクション映画の新たな可能性に挑戦しています。
今後も国内外での活動を通じて、日本のアクション映画の魅力を発信するとともに、国際的なアクション俳優としてさらなる飛躍を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353945/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353945/images/bodyimage3】
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353945/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353945/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
本作は自主制作映画として製作されながら、全国20館以上で上映され、DVD発売も実現。さらに、2026年9月にはインドネシア・バリ島の芸術祭および教育機関での上映が決定しており、日本発の自主映画として海外へも展開を広げています。また、本作では藤岡弘、と堀田眞三との共演が実現し、話題を集めました。さらに、アクション俳優・大東賢は映画『夢物語』において、世界的アクションスターである倉田保昭とサモ・ハン・キンポーとの共演も果たしており、日本のみならずアジアを視野に入れた活動を続けています。
劇場公開、DVD発売、U-NEXT配信、そして海外上映へと着実に活動の幅を広げる中、アクション俳優・大東賢は「パワー系アクション」という独自の表現を追求し、日本のアクション映画の新たな可能性に挑戦しています。
今後も国内外での活動を通じて、日本のアクション映画の魅力を発信するとともに、国際的なアクション俳優としてさらなる飛躍を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353945/images/bodyimage2】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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