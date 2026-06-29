2026年7月5日（日）、ティートックレコーズより6月にニューアルバムをリリースしたチェリスト海野幹雄のミニライブ＆サイン会が、タワーレコード渋谷店8階にて開催！
株式会社ティートックレコーズ（本社：東京都渋谷区/ 代表取締役：金野貴明）は、2026年7月5日(日)13時より、チェリスト海野幹雄によるタワーレコード渋谷店でのミニライブ＆サイン会を開催いたします。
6月にニューアルバム「The Solo～バッハ～コダーイ～新垣～土田～」をリリースしたばかりのチェリスト海野幹雄。
タワーレコード8階イベントスペースでのCD発売記念イベントになります。ぜひご来場お待ちしております。
2026年7月5日（日）13：00
会場：タワーレコード渋谷店 8F TOWER CLASSICAL SHIBUYAイベントスペース
【海野幹雄】「The Solo ～バッハ～コダーイ～新垣～土田～発売記念イベント」
ミニコンサート＆サイン会
※ミニコンサートはどなたでもご観覧いただける観覧フリーのイベントとなります。
※【サイン会参加券】1枚につき1回、CDジャケットの表紙へサインをお入れいたします。当日はご購入いただきましたCD のジャケットを忘れずにお持ちください。
■対象商品
・アーティスト名：海野 幹雄（チェロ）
・発売日：2026年6月10日(水)
・タイトル：The Solo ～バッハ～コダーイ～新垣～土田～
・品番： TTOC0096
・税込価格：3,500円（税込）
■御買上場所
6月21日以降、8階レジにて販売
※変更になる場合がございますので、その場合はHP及びＸにてお知らせいたします。
※オンラインから渋谷店受け取り指定でご予約いただいたお客様の分も全て8階レジでのお渡しとなります。
詳細はこちら⇒https://towershibuya.jp/2026/7/1/230622
お問い合わせ：ティートックレコーズ
担当：齋藤
TEL:03-5789-5354
URL:https://www.t-tocrecords.net/
Email:info@t-tocrecords.net
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353968/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353968/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ティートックレコーズ
6月にニューアルバム「The Solo～バッハ～コダーイ～新垣～土田～」をリリースしたばかりのチェリスト海野幹雄。
タワーレコード8階イベントスペースでのCD発売記念イベントになります。ぜひご来場お待ちしております。
会場：タワーレコード渋谷店 8F TOWER CLASSICAL SHIBUYAイベントスペース
【海野幹雄】「The Solo ～バッハ～コダーイ～新垣～土田～発売記念イベント」
ミニコンサート＆サイン会
※ミニコンサートはどなたでもご観覧いただける観覧フリーのイベントとなります。
※【サイン会参加券】1枚につき1回、CDジャケットの表紙へサインをお入れいたします。当日はご購入いただきましたCD のジャケットを忘れずにお持ちください。
■対象商品
・アーティスト名：海野 幹雄（チェロ）
・発売日：2026年6月10日(水)
・タイトル：The Solo ～バッハ～コダーイ～新垣～土田～
・品番： TTOC0096
・税込価格：3,500円（税込）
■御買上場所
6月21日以降、8階レジにて販売
※変更になる場合がございますので、その場合はHP及びＸにてお知らせいたします。
※オンラインから渋谷店受け取り指定でご予約いただいたお客様の分も全て8階レジでのお渡しとなります。
詳細はこちら⇒https://towershibuya.jp/2026/7/1/230622
お問い合わせ：ティートックレコーズ
担当：齋藤
TEL:03-5789-5354
URL:https://www.t-tocrecords.net/
Email:info@t-tocrecords.net
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