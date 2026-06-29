『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルで声優・青山なぎささんが歌う「ピクドラガール」のテーマソングを公開！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』の公式YouTubeチャンネルにて2026年6月27日(土)、新キャラ「ピクドラガール」のテーマソング「退屈ジュエルボックス～ピクドラガールのテーマ～」を公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353872/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
新キャラ「ピクドラガール」のゲーム内登場に先駆け、テーマソング「退屈ジュエルボックス～ピクドラガールのテーマ～」のPVを6月27日(土)より『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルにて公開！これに合わせて「ピクドラガール」のキャラボイスを担当された青山なぎささんと、曲を手掛けたアソビズムの松岡耕平のコメントも公開いたしました。
「退屈ジュエルボックス～ピクドラガールのテーマ～」公開！
本楽曲は、青山なぎささんがキャラボイスを担当した「ピクドラガール」が歌うキャラテーマソングで、作曲はアソビズムのサウンドクリエイター・松岡耕平が担当しております。また、ゲーム内でも条件を満たすことで本楽曲を入手することができ、ゲーム中のBGMに設定することが可能です。まずはぜひYouTubeにてご視聴ください！
※ゲーム内での楽曲入手条件など詳細はゲーム内お知らせをご覧ください
「退屈ジュエルボックス～ピクドラガールのテーマ～」のご視聴はこちら
https://youtu.be/3MrDU_RvhA0
声優&サウンドクリエイターのコメントも公開！
「ピクドラガール」のキャラボイスを担当した青山なぎささんと、曲を手掛けたアソビズムの松岡耕平のコメントも公開いたしました。
◎ピクドラガール役 青山なぎささんからのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353872/images/bodyimage2】
▲ピクドラガール役 青山なぎささん
ピクドラガールは、まるで悟っているかのように寛容な心を持っています。
また、大好きな宝石で全てを解決しようとする貴族みたいな生活をしているので、
上品で落ち着きのある大人の雰囲気を意識してみました。
優雅に過ごしているように思えますが、
彼女自身は少し退屈な人生だと感じているので、
そんな彼女のもどかしい気持ちを、楽曲の中でも表現してみました！
彼女が優雅に踊りながら歌っているような、
とてもお洒落で楽曲になったので、ぜひ沢山聞いていただきたいです！
◎松岡耕平からのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353872/images/bodyimage3】
▲サウンドクリエイター 松岡耕平
ピクドラガールのシンボルでもある宝石から着想して、
欧州のハイブランドをイメージしたゴージャスなビックバンドジャズを、と作曲させて頂きました。
トランペット×2、トロンボーン×2、3種のサックス、フルートの計8名の演奏家による生演奏に、
声優の青山なぎささんの艶やかな表現力の超絶歌唱がまさにベストマッチ。
難しいリズムや音程もブレることなく歌いきる歌唱力を是非フルコーラス版で聴いてみて下さい。
フルコーラス版ではフルートとアルトサックスがソロパートを演奏してますので聴きごたえたっぷりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353872/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
新キャラ「ピクドラガール」のゲーム内登場に先駆け、テーマソング「退屈ジュエルボックス～ピクドラガールのテーマ～」のPVを6月27日(土)より『城とドラゴン』公式YouTubeチャンネルにて公開！これに合わせて「ピクドラガール」のキャラボイスを担当された青山なぎささんと、曲を手掛けたアソビズムの松岡耕平のコメントも公開いたしました。
「退屈ジュエルボックス～ピクドラガールのテーマ～」公開！
本楽曲は、青山なぎささんがキャラボイスを担当した「ピクドラガール」が歌うキャラテーマソングで、作曲はアソビズムのサウンドクリエイター・松岡耕平が担当しております。また、ゲーム内でも条件を満たすことで本楽曲を入手することができ、ゲーム中のBGMに設定することが可能です。まずはぜひYouTubeにてご視聴ください！
※ゲーム内での楽曲入手条件など詳細はゲーム内お知らせをご覧ください
「退屈ジュエルボックス～ピクドラガールのテーマ～」のご視聴はこちら
https://youtu.be/3MrDU_RvhA0
声優&サウンドクリエイターのコメントも公開！
「ピクドラガール」のキャラボイスを担当した青山なぎささんと、曲を手掛けたアソビズムの松岡耕平のコメントも公開いたしました。
◎ピクドラガール役 青山なぎささんからのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353872/images/bodyimage2】
▲ピクドラガール役 青山なぎささん
ピクドラガールは、まるで悟っているかのように寛容な心を持っています。
また、大好きな宝石で全てを解決しようとする貴族みたいな生活をしているので、
上品で落ち着きのある大人の雰囲気を意識してみました。
優雅に過ごしているように思えますが、
彼女自身は少し退屈な人生だと感じているので、
そんな彼女のもどかしい気持ちを、楽曲の中でも表現してみました！
彼女が優雅に踊りながら歌っているような、
とてもお洒落で楽曲になったので、ぜひ沢山聞いていただきたいです！
◎松岡耕平からのコメント
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353872/images/bodyimage3】
▲サウンドクリエイター 松岡耕平
ピクドラガールのシンボルでもある宝石から着想して、
欧州のハイブランドをイメージしたゴージャスなビックバンドジャズを、と作曲させて頂きました。
トランペット×2、トロンボーン×2、3種のサックス、フルートの計8名の演奏家による生演奏に、
声優の青山なぎささんの艶やかな表現力の超絶歌唱がまさにベストマッチ。
難しいリズムや音程もブレることなく歌いきる歌唱力を是非フルコーラス版で聴いてみて下さい。
フルコーラス版ではフルートとアルトサックスがソロパートを演奏してますので聴きごたえたっぷりです。