東京臨海広域防災公園そなエリア東京では、「北海道南西沖地震―奥尻島を襲った大津波―」と題するパネル展を6/30（火）から開催します。 北海道南西沖地震は、1993年7月12日22時17分に発生した地震です。マグニチュードは7.8を記録し、震源域が近かった奥尻島では、地震発生から数分で津波第1波が到達し、奥尻島の死者・行方不明者は、198人にのぼりました。奥尻島では、1983年5月26日に発生した日本海中部地震でも津波が襲来しており、このときの体験から、地震発生から直ちに高台へ避難し助かった人達もいました。 このパネル展では北海道南西沖地震がどんな地震だったのか、どのように復興したのかを、語り部の話とイラストで、わかりやすく解説します。 期間中は、パネル展に加え、この地震で津波を体験した三浦浩氏による紙芝居「あの坂へいそげ」、絵本「いのちのやくそく」を、館内のディスプレイで放映します。会場で感想を手紙に書いて、氏に送ることができます。

企画展 概要

【期 間】：令和8年6月30日（火）～7月26日（日） 【場 所】：東京臨海広域防災公園 そなエリア東京 【時 間】：9:30～17:00（入場は16:30まで） 【休館日】：7月6日（月）、13日（月）、14日（火）、21日（火） 【入場料】：無料 【主 催】：東京臨海広域防災公園 管理センター 【協 力】：NIPPON防災資産サポートセンター（一般財団法人国土技術研究センター） 【後 援】：北海道奥尻町

お問い合わせ

https://www.town.okushiri.lg.jp/

東京臨海広域防災公園管理センター TEL：03-3529-2180（9時30分～17時）

東京臨海広域防災公園について

東京臨海広域防災公園は、首都圏や大規模な地震災害等が発生したとき、国や地方自治体等の緊急災害現地対策本部が設置され、公園全体が広域的な指令機能を持つ場所となります。 また、草地広場などでは防災訓練や様々なイベントが実施されています。

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◇所在地 東京都江東区有明3丁目8番35号 ≪園地≫ 【開園時間】6：00～20：00 【休園日】年末年始・臨時休園あり 【入園料】無料 ≪防災体験学習施設 そなエリア東京≫ 【利用時間】9：30～17：00（最終入場 16：30） 【休館日】月曜日・第2火曜日（該当日が祝日の場合は開館し、翌日休館） 【料金】無料 ◇交通案内 【電車】 ・東京臨海高速鉄道りんかい線「国際展示場」駅 徒歩4分 ・ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線「有明」駅 徒歩2分 【バス】 ・都バス（門19甲系統）「がん研有明病院前」 徒歩約2分 ・都バス（東16 系統）「有明二丁目」 徒歩約7分 ◇駐車場 ・本公園には一般駐車場はありません。公共交通機関または、周辺のコインパーキング等をご利用ください。 ※がん研有明病院の駐車場は利用できません ・団体バスで駐車場をご利用の場合は、事前予約が必要となります。 団体見学申込書又はWeb団体見学希望申込フォームの大型バス利用欄に台数をご記入ください。

https://www.tokyorinkai-koen.jp/ https://seibu-la-bousai.resv.jp/reserve/calendar.php?x=1771058061 https://www.tokyo-park.or.jp/park/tokyo-rinkai-koikibosai/index.html https://x.com/Parksrinkai https://www.instagram.com/sonaarea.tokyo/