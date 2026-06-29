1969年（昭和44年）の発足以来、50年以上にわたりオーナーの賃貸経営の支援活動を続けている公益社団法人東京共同住宅協会（会長：谷崎憲一、所在地：東京都渋谷区）は、2026年7月29日（水）に渋谷ヒカリエカンファレンス（東京都渋谷区）にて、『修繕・建替え相談会』を開催いたします。 本相談会では、「修繕を続けるべきか」「建替えを検討すべきか」「将来の相続にどう備えるべきか」といった、築古物件を所有するオーナーが直面しやすい課題について、実務経験豊富な専門家がわかりやすく解説する相談者限定セミナーを実施します。 また、個別相談ではそれぞれの状況に応じた具体的なアドバイスを受けることができます。 ご所有物件の修繕・建替えを検討されている方は、ぜひこの機会にご参加ください。 【申込URL】https://ws.formzu.net/dist/S10941067/

＜開催概要＞

【開催日時】 2026年7月29日(水) 個別相談：①13:20～14:10（個別相談）＋セミナー ②セミナー＋15:25～16:15（個別相談） ①②のいずれかの時間をお選びいただけます 限定セミナー：14:15～15:25 受付時間：①13:15～ ②14:10～（セミナー参加の場合） 【定員】 5組（先着順） 【場所】 渋谷ヒカリエカンファレンス 11F（東京都渋谷区渋谷2-21-1） 【参加費】 無料 【概要ページ】 https://tojukyo.net/seminer_event/2026-07-29-01/ ■注意事項 ※事前予約制のため、当日のご参加はお受けいたしかねます。 ※セミナーのみのお申し込みはできかねます。 ※相談員の人数に限りがございますので、キャンセルの場合は必ず事前にご連絡ください。

＜相談者限定セミナー概要＞

【第１部】14:15～14:45 『現場から見える築古木造アパートの課題と備え』 講師：公益社団法人東京共同住宅協会 相談員 大西 弘恵 【第２部】14:45～15:25 『今こそ見直したい、木造集合住宅の価値』 講師：有限会社伊藤朱子アトリエ一級建築士事務所 代表 伊藤 朱子 氏

＜申込方法＞

下記URLからお申込ください。 https://ws.formzu.net/dist/S10941067/ ※相談会開催1週間前頃に招待状を郵送いたします。

＜法人概要＞

商号 ： 公益社団法人東京共同住宅協会 代表者 ： 会長 谷崎 憲一 所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-29-4 原宿こみやビル4Ｆ 設立 ： 1969年12月 事業内容 ： 共同住宅改善のための調査と研究、共同住宅経営に関する講習会見学会の開催等 URL ： https://tojukyo.net/

＜お問い合わせ＞

公益社団法人東京共同住宅協会 事務局 TEL：03-3400-8620 お問い合せフォーム：https://tojukyo.net/inquiry/