株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、同社が運営するデザイン資料サイト「バナーアーカイブ」において、掲載点数が24,025件に増加したことをお知らせします。 「バナーアーカイブ」は、ジャンルや用途、表現方法を問わず多様なバナーデザインを閲覧できるサイトとして、制作担当者やデザイナーの参考収集に活用されています。 Ryuki Design制作のものだけでなく、他社制作のクリエイティブも含めて幅広いバナー事例を紹介しており、配色・レイアウト・訴求表現などを比較しながら、制作前の方向性整理に役立てられる環境を提供しています。

バナー更新頻度と参考需要の高まり

https://rdbnr.jp/archive/

Web上の各種掲載面では、新商品、季節企画、セール、イベント、特集ページなどに合わせて、バナーの内容を切り替える機会が増えています。 特に広告用（Metaやディスプレイ面など）に使用するバナークリエイティブでは、掲載先ごとの見え方や表示サイズに合わせて、配色、文字量、写真の使い方、誘導文言の配置を調整する必要があります。そのため、制作前の段階で複数のバナーデザインを比較し、目的に合った表現の方向性を整理したいというニーズが高まっています。 また、自社ECサイトにおいても、トップページや商品一覧ページ、特集ページから目的のカテゴリへわかりやすく誘導するために、バナーが重要な役割を担っています。たとえば、季節商品、価格帯別の商品、ブランド別カテゴリ、用途別の特集などを視覚的に伝える際には、ユーザーが内容をひと目で理解できる構成が求められます。情報量を詰め込みすぎず、写真やコピー、色の使い方によって優先順位を明確にすることで、閲覧時の迷いを減らし、目的のページへ進みやすい導線づくりにつながります。 こうした背景から、制作担当者やデザイナーにとって、バナー参考となる事例をまとめて確認できる環境の重要性が高まっています。「バナーアーカイブ」では、掲載点数が24,025件に増加したことで、配色、レイアウト、訴求表現、文字の見せ方など、多様なバナー事例を比較しながら確認できます。制作前のアイデア整理や方向性の検討に役立つ資料サイトとして、より幅広い場面で活用しやすくなりました。

多様なバナー事例の閲覧価値

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バナー制作では、ひとつの表現だけを参考にするのではなく、複数のデザインを比較しながら方向性を整理することが重要です。 たとえば、同じセール告知でも、 ・価格を大きく見せる構成 ・商品写真を中心に見せる構成 ・季節感を色や背景で表現する構成 など、伝え方によって印象は大きく変わります。 バナーアーカイブでは、こうした多様なバナー事例をまとめて閲覧できるため、制作前に配色、レイアウト、文字量、写真の扱い、余白の取り方などを比較しやすくなっています。 また、バナーは掲載される場所や目的によって、必要な情報の見せ方が異なります。 ECサイト内のカテゴリ誘導に使う場合は、ユーザーがどの商品群へ進めるのかをひと目で理解できる視認性が求められますが、一方で、特集ページやキャンペーンページへの導線として使う場合は、季節感や企画内容が直感的に伝わるビジュアル設計が重要になります。 多くの事例を参照することで、目的に応じたバナーデザインの違いを把握しやすくなり、制作時の判断材料を増やすことができます。 「バナーアーカイブ」では、Ryuki Designが制作したバナーだけでなく、他社が制作したクリエイティブも含めて幅広い事例を紹介しています。そのため、特定の表現に偏らず、さまざまなデザインの傾向を確認できる点が特徴です。 掲載点数が24,025件に増加したことで、目的や掲載場所に合わせた見せ方の違いを確認しやすくなり、配色や構成、情報の優先順位を検討する際の手がかりとして活用できます。

広告用バナー制作はRyuki Designへ

株式会社Ryuki Designでは、広告用バナー制作を円滑に進めるため、専用のご依頼シートをご用意しています。 掲載したいテキストや参考デザイン、使用したい画像、伝えたい内容などを入力いただくことで、担当ディレクターが内容を確認し、目的に沿って情報を整理したうえで制作を進めます。初めて依頼される場合でも、必要な情報をまとめやすく、ヒアリングにかかる手間を抑えながら制作を開始できる点が特徴です。

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また、同サービスでは、初回1デザインの無料対応をご用意しており、実際にどのようなクオリティで仕上がるのかを事前に確認いただけます。バナーは限られたサイズの中で、視認性、情報の優先順位、配色、文字の読みやすさ、写真やイラストの見せ方を整える必要があります。Ryuki Designでは、ディレクターとデザイナーが連携し、掲載場所や目的に合わせて、伝えたい内容がわかりやすく届くバナーデザインを制作しています。 広告用バナー制作は1点4,000円（税別）から対応しており、単発の制作はもちろん、複数サイズの展開や大量制作にも相談しやすい体制を整えています。バナーアーカイブで参考となるデザインを確認しながら、自社の商品やサービスに合わせた広告用のバナー制作を検討したい企業様は、Ryuki Designへご相談ください。

会社概要

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会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：累計5,000本以上、累計取引社数4,000社以上 ※2026年6月現在の実績となります

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ SwipeLP+：https://swipelp.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/