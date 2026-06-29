【開催内容】zired 2026年7月運勢ランキング 【利用料金】完全無料 【会員登録】不要 【開催場所】https://zired.net から 【参加方法】特設ページを閲覧

2026年6月28日、占いメディアのzired（URL：https://zired.net 運営会社：株式会社リーチゼム）は『zired 2026年7月運勢ランキング』無料配信を開始しました。本リリースではその鑑定文章をすべて公開しています。 利用者は西洋占星術を用いて算出した「2026年7月の運勢」をランキング形式で知ることができるほか、星座別の月間テーマ、過ごし方などのアドバイスを視聴することができ、1ヶ月間の指針を得ることができます。 なおこの7月運勢ランキング企画は、パソコンやスマートフォン、タブレット端末などから閲覧が可能で、誰でも一切の登録不要、料金完全無料で利用することができます。

占いメディアzired（ジレット）

恋愛や占いの情報を扱うWebメディア。手相や四柱推命、西洋占星術、タロット占いなど様々な占術情報のほか、全国の当たる占い師や電話占いなどのオンラインサービスの紹介を行っています。月間閲覧数は300万PVを超えます。なお、下記の電話占いや対面占いのオリジナル割引クーポンの配布が人気コンテンツです。 全国有名占い店 クーポン配布サイト https://zired.net/zired-coupon/

今日・明日の運勢は？『ziredの星座占い』で毎日配信中

ziredは生年月日でから算出するホロスコープで占う本格西洋占星術で鑑定しています。ホロスコープとは一言でいうと「星たちの地図」。一人ひとり違うこの地図を12種類に大きく区別したのが12星座占いです。この占星術により該当星座の1ヶ月の運勢を導いているんです。 またziredでは、ここで配信している月間運勢だけではなく、今日・明日・今週の運勢も日替わりで12星座分更新しているんです。毎日365日欠かさず、みなさんの日々の支えになればと思い鑑定しています。 ⚫︎今日の運勢 https://zired.net/today/ ⚫︎今日の恋愛運 https://zired.net/today-love/ ⚫︎明日の運勢 https://zired.net/tomorrow/ ⚫︎今週の運勢 https://zired.net/week/ ⚫︎今月の運勢 https://zired.net/month/ もちろんご利用はこちらもすべて完全無料。毎日0時更新、今週の運勢は毎月曜0時、今月の運勢は毎月1日0時に更新していきます。

2026年7月運勢ランキングを発表

12位：水瓶座

何事も決まり通りに、慎重に進めたい1か月。工程を飛ばしたり、上司の確認を受けないまま作業を進めることはやめて正解です。 新たなプランの作成をするならば、情報を多く集め、その情報が本物かを確認して活用を。 テストも、回答欄の間違い等に注意して受けましょう。 また「目的を明確にする」ことも重要。目的がはっきりすればするほど、お金が味方します。逆に、気分やその場のノリで使うと散財しやすいので注意が必要です。 恋愛も、相手の気持ちや状況を確認しながら、慎重に進めて。共通の友人等、周りの人からも情報を集めながら進むと良いでしょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-mizugame/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-mizugame/

11位：蟹座

創作やイメージ力を要する、クリエイティブな仕事が完成しやすい時。学生さんならば、夏休み前に、課題が良い形で提出できる可能性もあります。 うまく完成させるコツは、細部までこだわることと、実用性を気にしすぎないこと。蟹座さんが、心の底から表現したいものを表現できればOKと心掛けましょう。 また、休む時にはしっかり休むと、良い仕事・作業がしやすくなります。 恋愛面は、復活愛や昔の憧れに縁あり。元サヤに戻る可能性が高いだけではありません。 「あの人素敵」と思っているうちに、他の誰かと付き合いだした、元・憧れの人と付き合える可能性もあります。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-kani/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-kani/

10位：魚座

周りの変化の波に乗っていきたい時期。少し、のんびりしたい気持ちは封印して、周りのペースに乗ることを意識しましょう。 うまくいけば、仕事面では臨時ボーナスが出るような成果を出せる見込み。学生さんならば、内申が上がったり、推薦書に書けるような結果を出す可能性もあります。 恋愛に関しては、復活愛や仲直りにツキのある時。少し恋人と気まずい関係になっていたならば、ここで魚座さんから話しかけて正解。 難しければ、共通の友人に助けを求めると良いでしょう。 お金は、周りのために使いすぎず、貯めて。特に魚座さんに甘えて、借りパクするような人には、おごったりもしないで。 手に入れたお金は、将来の自分へのプレゼントと意識しましょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-uo/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-uo/

9位：蠍座

動くことにツキのある時期。最新スポットに出掛けたり、人に会ったりする回数を増やしましょう。そこから蠍座さんが感じたこと、得た情報が後々役立つはずです。 仕事面では「これ、やりたいな」とだいぶ昔に憧れた何かに、関わる気配。1つの工程が終わるごとに、きちんと確認や振り返りをすれば、順調に進むでしょう。 若干多忙にはなりますが、家族やパートナー、恋人と過ごす時間もしっかり確保して。中が深まるだけでなく、金銭的援助や耳寄りな情報が入ることも期待できます。 シングルさんには再婚や復活愛、久々の再会からの交際といったチャンスもある時です。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-sasori/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-sasori/

8位：山羊座

幼い頃からの夢や、長年の夢のある方はチャンス。その夢と、今のトレンドを両立させる方法を考えましょう。 特に、情報通の人や、リーダーシップをとれる人の力を借りると、実現しやすくなります。 対人面では感情が揺れやすい時期です。周りを観察してから話すことを心掛けましょう。 また、その場の雰囲気でおごることは避けて正解です。 恋愛面では復活愛に縁のある時。また、カップルさんは相手を良く観察すると、スムーズな交際ができるはずです。 いずれにせよ、どう行動して良いか迷った時は、その場のリーダー的存在に頼って。良いアドバイスが得られるでしょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-yagi/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-yagi/

7位：牡羊座

金運に恵まれる時期。貯金もしておきたいところですが、まずは自分に投資するのがおすすめです。 特に、家族や友人と会い、話を聞く時間への投資は惜しまないで。心身のリフレッシュにつながるだけでなく、驚くほどお得な情報や、良い情報が入る見込みがあります。 「仕事や家事の仕方を変えたい」「このままじゃダメな気がする」「もっと自分を高めたい」。こんな、ちょっと大きなお悩みの解決策が見つかる気配です。 他にもエステやジム通い、習い事を始めるのもおすすめ。メイクやファッション、お金に関する1dayレッスンを受けることも、後々役立つはずです。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-ohitsuji/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ohitsuji/

6位：牡牛座

夢の実現に向けて、大きな1歩を踏み出せる時。最新情報を取り入れ、裏をとりましょう。周りをスムーズに説得し、動きやすくなります。 対人・恋愛関係は活発に。人脈が広がったり、恋人と会う機会が増えるでしょう。 ただし、古くからの友人や長く付き合っている恋人、パートナーとの接し方には、コツがいる時期。昔のことを持ち出して怒ること、気を使いすぎることは避けましょう。 相手の心に踏み込みすぎず、ライトな関わりを心掛けてOKです。 金運には恵まれる見込み。「今、これにお金を使っておくと、後々楽だな。役に立つな」と思えることに使いましょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-oushi/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-oushi/

5位：射手座

公私ともに充実する予感。職場では、曖昧だったポジションがはっきりして、すっきりする可能性があります。また、仕事上の良きパートナーが見つかる気配もある時です。 この運を生かすためには、礼儀正しく行動することが大切。初めて取り組むことがあれば、必ず慣れた人に相談しながら進めましょう。 また、誰かの面倒を見ることになった場合は、既存のやり方を見直して。ほんの少し、変えるだけでもスムーズにやりとりできるでしょう。 恋愛面では、友人が強い味方になってくれる見込み。うまくすれば、気になる人との交際がスタートしたり、婚約の話が出たりしそうです。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-ite/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-ite/

4位：双子座

オンとオフの切り替えを、明確にしたい時期。というのも、オフィシャル面もプライベート面も、両方充実する時期だからです。 どちらも中途半端にせず「この時間は、これに専念！」と意識しましょう。仕事や勉強面で結果が出る、恋愛面でも恋人ができる等、良い変化を招くはず。 特に仕事や勉強の面では、月が後半に進むにつれ、成果が周りの人の目につきやすくなります。褒められるだけでなく、昇進したり、新たな役割を与えられる可能性も大。 大きな仕事だけでなく、出張費の精算等の細かい仕事も着実にこなしましょう。さらに周りからの評価を上げることにつながります。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-futago/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-futago/

3位：乙女座

成果の出やすい1か月。取引先から高評価を得る、成績がアップするといったことが起きやすい時期です。長年の夢が叶う方が出てもおかしくありません。 作業や答案、提出書類の見直し、振り返りは慎重にして。また、仕事とプライベートの時間をきっちり分けると、どちらも充実させられます。 結婚や婚約の話は、乙女座さんから切り出して。復活愛も乙女座さんから持ちかけると、実現しやすい時です。 ただし、世話は焼きすぎないで。依存させないことが、良い恋を実現するコツです。 金運は良好。周りの人や恋人に同情して、出費しすぎないようにすると、思い通りに使えます。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-otome/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-otome/

2位：天秤座

活躍の場が増える時期。目立つことを恐れず、どんどん活躍しましょう。実績から高い評価を得ることはもちろん、結婚話を持ち込まれる可能性もあります。 書類仕事だけ、ミスや落ちがないか確認しながら進めれば、順調に進むでしょう。 月が後半に進むにつれ「ちょっとのんびりしたい」と思うことが増える見込み。もちろん、心身をいたわる時間をとるのは大切なこと。 心と体の声に従い、良い休憩をとりましょう。近場に出掛けるのもアリです。 ただ、仕事・勉強・地域活動等、あなたが力を入れたい活動に関する情報は、まめに仕入れて正解。後々役立つはずです。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-tenbin/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-tenbin/

1位：獅子座

仕事も家事も勉強も、スムーズに進むでしょう。そのため、恋愛や友人との時間も割きやすい時期です。 また、お金もあなたの動きを後押しする見込み。欲しかったものを手にできる他、賢く貯めることもできるでしょう。 好調なだけに気を付けたいのが、言葉遣い。言葉が荒くなったり、肝心な事柄を伝え忘れたりしないよう気を付けましょう。 逆に、ていねいな会話ができれば、仲間を増やすことにつながります。 さらなる幸運を引き寄せるには「見直し」を。特に後輩の指導方法、長年獅子座さんが取り組んでいる案件を見直すと、良い発見が得られるでしょう。 今日の運勢は→ https://zired.net/today-shishi/ 明日の運勢は→ https://zired.net/tomorrow-shishi/

引用・転載についてのお願い

https://zired.net

本鑑定データの引用や転載の際には、必ず当媒体名「zired」及びリンク「https://zired.net」を明記いただけますようお願い申し上げます。 ＜例＞ 「[zired]{https://zired.net}が発表した占いランキングでは～～～～」

株式会社リーチゼム

Webコンサルティング事業、Webメディア事業を行う埼玉県さいたま市のインターネットサービスプロバイダ。自社のWebメディア事業で検証済みのノウハウを駆使したコンサルティングを顧客に提供しています。運営メディアは、生活情報・資格・恋愛・占い・カウンセリングなど。 [株式会社リーチゼム]{https://reach-them.co.jp/}