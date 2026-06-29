スパイアソリューション株式会社（所在地：福岡県福岡市中央区、代表取締役：原 浩之助）は、店舗向けLINE公式アカウント構築・運用支援サービス「Lキテ（エルキテ）」において、既存のLINE運用代行会社からの乗り換えを検討する事業者に向けた専用ランディングページを公開しました。 本ページでは、既存のLINE運用費が月12万円かかっているケースを例に、Lキテの月3万円プランへ切り替えた場合、年間で108万円のコスト削減が見込めるモデルケースを提示しています。スパイアソリューション株式会社は、店舗が単に固定費を削るのではなく、削減した資金を新規顧客獲得、広告・販促、新メニュー開発、スタッフ教育、店内改善などの“攻めの投資”へ回せる状態をつくることを目指しています。

中小企業のDXは必要だが、「費用負担」と「人材不足」が壁になっている

中小企業庁の「2025年版 中小企業白書」では、デジタル化が進展することで、売上面・コスト面・人材面に好影響を及ぼしている可能性が示されています。一方で、DXに向けた取組の問題点として、取組段階を問わず「費用の負担が大きい」または「DXを推進する人材が足りない」と回答する事業者の割合が高いことも示されています。 また、福岡県は、人材不足や原材料価格の高騰・高止まり、物価上昇が続く中、中小企業が成長するには、デジタル技術を活用した生産性向上や業務プロセスの変革を取り入れ、収益力を高めることが重要だと説明しています。 福岡市も、中小企業向けに販路開拓、競争力強化、デジタル化支援などを案内しており、地域の中小企業にとってデジタル活用は重要な経営テーマになっています。

LINE公式アカウントは、店舗にとって予約、クーポン、再来店促進、キャンペーン告知を行う重要な顧客接点です。しかし、運用を外部代行会社に任せている場合、月額費用が高止まりしている、何に費用がかかっているのか分からない、配信内容がマンネリ化している、来店や予約につながっている実感がないといった課題が発生することがあります。

なぜ、LINE運用代行の「乗り換えニーズ」が生まれているのか

LINE運用代行の乗り換えニーズは、単に「安い会社へ変えたい」という価格比較だけで生まれるものではありません。実際には、費用、成果、提案、運用体制、権限管理が複雑に絡み合っています。 店舗側から見ると、毎月の固定費としてLINE運用費を支払っているにもかかわらず、予約数、再来店率、クーポン利用数、友だち数、ブロック率などの改善状況が見えにくい場合、経営判断が難しくなります。さらに、配信文や画像の作成だけで終わってしまい、リッチメニュー、ステップ配信、自動応答、セグメント配信、予約導線の改善まで踏み込んだ提案がない場合、LINE公式アカウントが本来持つ販促機能を十分に活かせません。

こうした状況では、店舗側に「今のままで良いのか」という不安が生まれる一方で、乗り換えには別の不安も伴います。それが、LINE公式アカウント特有の設定、権限、友だち、契約に関する不安です。

乗り換えを困難にしているもの：友だち、設定、権限、契約の不安

LINE運用代行を乗り換えたいと考えていても、実際には「友だちが消えてしまうのではないか」「リッチメニューや自動応答が壊れるのではないか」「現在の代行会社が管理している権限をどう引き継げばよいのか」「契約終了後に何を確認すればよいのか」といった不安が生じます。 特に中小店舗では、社内にLINE公式アカウントの設定や運用に詳しい担当者がいないことも多く、代行会社を変えたいと思っても、現在の運用状態を正確に把握できないまま契約を続けてしまうケースがあります。これは、DX推進における人材不足や費用負担という中小企業全体の課題とも重なります。 Lキテの乗り換え専用LPでは、この乗り換え障壁を下げるため、乗り換え時に整理すべき項目を「友だち」「設定」「権限」「契約」の4つに分けて可視化しています。

Lキテの解決スキーム：「残す・直す・削る」でLINE運用を再設計

Lキテでは、乗り換えにあたり、現在のLINE公式アカウントをゼロから作り直すのではなく、既存アカウントの資産を活かしながら、必要な部分を整えることを重視しています。乗り換えLPでは、改善リニューアルの考え方として、「残す・直す・削る」という3つのステップを提示しています。 このスキームにより、単に安い代行会社へ変えるのではなく、LINE公式アカウントを「配信するだけのツール」から「予約・再来店・顧客育成の導線」へ再設計することを目指します。

月12万円から月3万円へ。年間108万円を“攻めの資金”に変えるモデルケース

Lキテ乗り換え専用LPでは、既存のLINE運用費が月12万円の場合、Lキテの月3万円プランへ切り替えることで、月9万円、年間108万円の削減につながるモデルケースを示しています。 Lキテのスタンダードな月3万円プランでは、月4本の配信、画像2点、改善提案、ミーティング、自動応答、LINE運用改善の仕組みを含む内容が提示されています。また、より小規模に始めたい店舗向けには月15,000円のシンプルプラン、より強化したい店舗向けには月50,000円のプロプランも用意されています。 スパイアソリューション株式会社は、削減した費用を単なるコストカットで終わらせるのではなく、新規顧客獲得、地域広告、SNS広告、紹介キャンペーン、新メニュー開発、スタッフ教育、撮影・デザイン改善、店内体験の向上など、店舗の成長につながる投資へ回すことを提案しています。

代表コメント

LINE公式アカウントは、店舗にとって非常に有効な販促・再来店の仕組みです。しかし、毎月の運用費が高額になりすぎると、本来使うべき新規顧客獲得や新メニュー開発、スタッフ教育、店づくりへの資金が圧迫されてしまいます。私たちは、LINE運用費をただ安くすることが目的ではありません。必要なものは残し、改善すべきものは直し、成果につながりにくいものは削ることで、店舗が“守りの固定費”を“攻めの資金”へ変えられる状態をつくりたいと考えています。物価高や人手不足の中でも、地域の店舗が前向きに挑戦できるよう、Lキテを通じて、分かりやすく、無理のないLINE運用の乗り換えを支援してまいります。

無料診断パックで、乗り換え前の不安を可視化

Lキテでは、乗り換えを検討する事業者向けに、現在のLINE公式アカウントの状況を確認する無料診断パックを案内しています。診断では、現状の運用内容、改善案、コスト試算、同業他社の参考分析を整理し、乗り換えによって何を残し、何を直し、何を削るべきかを明確にします。

Lキテについて

Lキテは、店舗向けにLINE公式アカウントの構築・運用改善を支援するサービスです。予約導線、クーポン導線、再来店導線を中心に、配信、画像制作、自動応答、リッチメニュー、改善提案を組み合わせ、店舗が無理なく続けられるLINE運用を支援します。 今回公開した乗り換え専用LPでは、既存のLINE運用代行会社からの切り替えを検討している店舗に向けて、費用比較、乗り換えの流れ、整理すべき項目、無料診断、プラン内容を分かりやすく案内しています。 Lキテ乗り換え専用LP： https://lp.spire.info/l-kite2/

会社概要

会社名 ：スパイアソリューション株式会社 代表者 ：原 浩之助 所在地 ：福岡市中央区天神5丁目5番13号 天神あかしビル2F 設立 ：2019年4月3日 HP ： https://spire.info/ お問合せ： https://spire.info/contact/ 事業内容：①集める:アドマーケティング事業部 ②定着させる:リピートEC®事業部 ③深耕する:D2Cグロース/サブスク事業部 ④広げる:ソーシャルセリング事業部 ⑤社会へ還元する:サステナビリティ支援事業部

商標について

LINEは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。本リリースは、LINEヤフー株式会社による公式発表、提携、認定を示すものではありません。