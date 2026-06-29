WE Tech Solutions Oy（以下、WE Tech）とEverllence PrimeServ Omnicare（以下、Everllence）は、海運業界およびエネルギー業界向けに先進的な脱炭素化・省エネルギーソリューションを提供するための戦略的協業の可能性を探ることを目的とした覚書（MoU）を締結しました。 今回の協業により、両社が持つ補完的な専門性が結集されます。先進的な電化技術およびハイブリッド電力ソリューションで高く評価されているWE Techと、海運・エネルギー・産業分野において推進システム、脱炭素化、省エネルギーソリューションを提供するリーディングカンパニーであるEverllenceが力を合わせます。

WE TechのCEOであるHenri Kinnunen氏は次のように述べています。 「海運業界は現在、排出量削減への移行において重要な転換点を迎えています。脱炭素化における最大の機会は、既存の世界船隊にあります。WE Techの実績ある電化技術および軸発電機技術と、Everllenceのグローバルなサービスネットワークと顧客基盤を組み合わせることで、船主の皆様が燃料消費の削減、排出量の低減、運航性能の向上を実現するレトロフィットソリューションを導入できるよう支援していきます。」 また、Everllence PrimeServ Omnicareのグローバル事業開発マネージャーであるThomas Andreassen氏は次のように述べています。 「脱炭素化は単なる技術導入だけで実現できるものではありません。持続的な価値を創出するためには、イノベーション、システム統合、そしてライフサイクル全体にわたるサポートを適切に組み合わせることが不可欠です。WE Techの実績ある電化技術およびエネルギー最適化技術と、Everllence PrimeServが持つグローバルなサービスネットワークおよびレトロフィットの専門知識を組み合わせることで、効率向上、排出量削減を実現する実践的な脱炭素化への道筋を提供し、お客様の資産ライフサイクル全体を支援する体制をさらに強化できます。 これは、Everllenceが長年にわたり取り組んできた継続的な技術開発への揺るぎない姿勢と、お客様の資産を長期にわたり高性能かつ信頼性高く運用できるよう支援するという方針をさらに推進するものです。」

効率向上と排出量削減を実現する統合ソリューション

今回の合意は、炭素排出量の削減、燃費向上、運航信頼性の強化に貢献するレトロフィットおよびコンバージョンソリューションの普及・提供に向け、両社が共同で可能性を検討していくための基盤となるものです。 本協業の中核となるのは、具体的な効果をもたらす主要技術の統合です。対象となる技術には、軸発電機システム、可変周波数ドライブ技術、ハイブリッド化・電化ソリューション、エネルギー最適化技術などが含まれます。 WE TechとEverllenceは、これらのソリューションを高度なシステム統合およびライフサイクルサポートと組み合わせることで、実用的かつ拡張性の高い脱炭素化への道筋を提供していくことを目指しています。

イノベーションとグローバルサービスの専門性を融合

本パートナーシップは、明確に定義された両社の相互補完的な強みを基盤としています。 WE Techは、システム設計、エンジニアリング、システム統合に関する技術的専門性を提供し、顧客ニーズに合わせた高性能ソリューションの実現を支援します。 一方、Everllenceは、グローバル市場でのプレゼンス、顧客との強固な関係構築力、さらに保守やスペアパーツサポートを含む包括的なライフサイクルサービスによってこれを補完します。 この組み合わせにより、両社は初期構想やシステム統合から長期的な運用支援に至るまで、バリューチェーン全体に対応することが可能になります。 また、本協業は個別プロジェクトにとどまらず、市場とのエンゲージメントを強化することも目的としています。両社は共同でビジネス機会を特定し、レトロフィットの可能性を評価するとともに、変化し続ける規制枠組みへの対応を支援するため、顧客との連携を深めていきます。 今回のMoUは、海運業界のゼロエミッション化への移行を支援するため、両社がそれぞれの能力を結集する将来志向の一歩です。 電化技術におけるイノベーションと、実績あるサービス・運用面での専門性を組み合わせることで、WE TechとEverllenceは、効率性と信頼性を維持しながら脱炭素化という複雑な課題に取り組む顧客を支援するうえで、優れた立場にあります。

WE Tech Solutionsについて

WE Tech Solutionsは、海運業界においてグローバルに事業を展開するリーディング・エネルギーソリューションプロバイダーです。 同社は、可変周波数ドライブ、永久磁石発電機技術、DCバス配電、エネルギーマネジメントシステムを基盤としたソリューションの提供を専門としています。

Everllence PrimeServ Omnicareについて

Everllenceは、海運・エネルギー・産業分野向けに、推進システム、脱炭素化、省エネルギーソリューションを提供するリーディングカンパニーです。 「Moving Big Things to Zero」というビジョンのもと、Everllenceは、高度なエンジニアリング、革新的な技術、将来を見据えたレトロフィットソリューションを通じて、世界に不可欠でありながら脱炭素化が困難な産業における排出量削減を支援しています。 また、同社のグローバルアフターサービス組織であるPrimeServを通じて、世界規模のネットワークによる包括的なライフサイクルサポートを提供しています。 PrimeServは、高度な技術的専門性と地域に根差したサービス体制を組み合わせることで、保守、スペアパーツ、技術サービス、デジタルソリューション、アップグレード、レトロフィットプロジェクトを通じて、顧客の設備性能向上、信頼性向上、資産寿命の延長、そして脱炭素化目標の達成を支援しています。