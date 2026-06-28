TAKASAKI CITY ROCK FES.実行委員会は、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、Gメッセ群馬、高崎芸術劇場、高崎アリーナおよび高崎駅周辺で開催した「TAKASAKI CITY ROCK FES.2026」の全プログラムを終了しました。 今年は、Gメッセ群馬、高崎芸術劇場、高崎アリーナの3会場を舞台に、総勢58組のアーティストが出演しました。会場を行き来しながら多彩な音楽に触れられる都市型フェスとして、高崎駅周辺に大きなにぎわいを生み出しました。 また、今年は小学生を無料とし、家族でも参加しやすいフェスを目指しました。高崎アリーナでは入場無料の「LIVE HOUSE TAKASAKI ARENA」を展開し、地域で活動するアーティストも出演。幅広い世代がそれぞれのスタイルで音楽を楽しめる2日間となりました。 台風の影響もありましたが、全会場を合わせた2日間の総来場者数は、3万人となりました。 「ロックの街・高崎」を掲げ、2024年にスタートしたTAKASAKI CITY ROCK FES.は、今年で3回目の開催となります。出演アーティスト、来場者、協賛企業、地域の店舗・団体、行政、運営スタッフなど、多くの皆さまの支えにより、今年も開催することができました。 ご来場いただいた皆さま、ご出演いただいたアーティストの皆さま、ご協賛・ご協力いただいた企業・団体の皆さま、地域の皆さま、そして運営に携わっていただいたすべての関係者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

開催概要 ・開催日程：2026年6月27日（土）～6月28日（日） ・会場：高崎芸術劇場、Gメッセ群馬、高崎アリーナ、高崎駅周辺まちなか会場 出演者数 58組（Gメッセ群馬、高崎芸術劇場、高崎アリーナ） 総来場者数 3万人 主催 TAKASAKI CITY ROCK FES.実行委員会 TAKASAKI CITY ROCK FES.はこれからも、「音楽のある街・高崎」「ロックの街・高崎」を象徴するイベントとして、音楽を通じた街のにぎわいと新たな出会いを育んでまいります。

TAKASAKI CITY ROCK FES.実行委員会事務局 TEL：027-322-9195 MAIL：info@takasakicity-rockfes.com