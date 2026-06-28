スケッター、相模原市と協定締結　自治体連携３０ヶ所突破

株式会社プラスロボ

介護・福祉領域に特化した謝礼付きボランティアの地域互助プラットフォーム「スケッター」を運営する株式会社プラスロボは、神奈川県相模原市と連携協定を締結し、2026年１０月から連携事業を開始します。自治体とスケッターの連携は、全国で３０例目。神奈川県では５例目。

地域住民と市内福祉施設をつなぐことで、施設の人手不足解消と、高齢者や障がい児、障がい者等の健康増進・社会参加の拡大を目的に取り組みます。

スケッターの鈴木亮平代表と相模原市の本村 賢太郎市長

●スケッターとは

「スケッター」は、地域住民で福祉を支える令和時代の互助インフラ構築を目的に、2019年にリリースされた地域互助プラットフォーム。未経験者や資格のない方でも自分のできること（身体介助以外）で福祉に関われるのが最大の特徴です。

登録者約7割がこれまで介護福祉領域に関わったことのない未経験者層。「地域の役に立ちたい」という福祉マインドのあるユーザーが多く、あらゆる業界からの関係人口を増やし続けています。

学生や10～30代の若者をはじめ、60～70代のアクティブシニアも活躍するなど多様な世代の地域人材が関わっており「関心はあるけど、関わるきっかけや手段がなかった」潜在的な関心層を新しく掘り起こしています。高校や大学との連携も加速中。

2026年2月からはJALと提携し、スケッター活動者にマイルも付与されます。

地域互助の仕組みをアップデート

「スケッター」▼

https://www.sketter.jp/about/

●全国３０以上の自治体がスケッターと連携

スケッターは、各自治体との連携が加速しており、東京都渋谷区、東京都中野区、東京都品川区、東京都港区、東京都目黒区、東京都大田区、埼玉県川口市、埼玉県久喜市、宮城県仙台市、福島県庁、福島県郡山市、福島県白河市、福岡県北九州市、福岡県福岡市、熊本県熊本市、神奈川県小田原市、神奈川県横須賀市、神奈川県秦野市、神奈川県相模原市、神奈川県川崎市、長野県庁、長野県須坂市、長野県小諸市、北海道北見市、鹿児島県鹿児島市、滋賀県守山市、茨城県大子町などと連携しています。