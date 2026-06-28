定期テストから受験・英検(R)対策まで。ネイティブキャンプ、『中高生のためのオンライン英会話』の公式サイトをオープン

株式会社ネイティブキャンプ

レッスン回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ(東京都渋谷区 代表取締役：谷川 国洋)は、中高生向けオンライン英会話サービス『中高生のためのオンライン英会話』の公式サイトを公開いたしました。

■公式サイト公開の背景

近年、高校受験や大学受験、英検(R)などにおいて、英語を「読む」「聞く」だけでなく、「話す」力の重要性が高まっています。特に英検(R)二次試験や大学入試におけるスピーキング評価など、実際に英語で伝える力が求められる場面が増えています。

一方で、中高生は学校の授業に加え、部活動や塾などで忙しく、英語学習のための時間を確保することが難しいケースも少なくありません。

ネイティブキャンプでは、24時間365日・レッスン回数無制限・予約不要で英会話レッスンを受講できる環境を提供しており、スキマ時間を活用しながら、自分のペースで英語学習を継続することが可能です。また、英検(R)対策や大学入試対策、教科書準拠教材など、中高生の学習ニーズに合わせた教材や学習サポートも充実しています。

このたび、より多くの中高生や保護者の皆さまにネイティブキャンプの学習環境やサービス内容を知っていただくことを目的として、『中高生のためのオンライン英会話』の公式サイトを公開いたしました。

■『中高生のためのオンライン英会話』について

『中高生のためのオンライン英会話』は、定期テストや受験、英検(R)対策に必要なスピーキング力を、レッスン回数無制限で鍛えられる中高生向けオンライン英会話サービスです。

学校の学習を補完しながら、「聞く・話す・読む・書く」の4技能をバランスよく強化し、実践的な英語力の習得をサポートします。また、英語を知識として学ぶだけでなく、実際のコミュニケーションの中で活用することを重視しており、自分の考えを英語で伝える力や、多様な価値観を持つ人々と交流する力を育みます。

【対応内容】

・定期テスト対策

・高校受験対策

・大学受験対策

・英検(R)対策

・スピーキング力向上

・4技能の総合的な強化

■ネイティブキャンプが中高生に選ばれる理由

【レッスン回数無制限】

月額定額で何度でもレッスンを受講できるため、英語を話す機会を圧倒的に増やすことができます。特に初心者は、繰り返しマンツーマンレッスンを受けることで英会話への自信を育むことが可能です。

【予約不要で今すぐマンツーマンレッスン】

部活動や塾で忙しい中高生でも、スキマ時間を活用して学習できます。予約不要のため、思い立ったときにすぐレッスンを受講でき、無理なく学習を継続することが可能です。

【英検(R)対策・大学入試対策に対応】

英検(R)や大学入試の二次試験（面接）対策も回数無制限で受講できます。マンツーマンレッスンによる反復練習を通じて、試験本番でも自信を持って英語を話せる力を養います。

【4技能をバランスよく習得】

学校の授業だけでは身につきにくい「使える英語」を学ぶことができます。リスニング・スピーキング・リーディング・ライティングをバランスよく強化し、総合的な英語力向上につなげます。

【日本人カウンセラーによる学習サポート】

効率的な学習方法や教材選びについて、日本人カウンセラーへ相談することが可能です。一人ひとりに合った学習方法を提案し、継続的な英語学習をサポートします。

■こんな中高生におすすめ

- 定期テストの英語成績を伸ばしたい方- 高校受験や大学受験に向けて英語力を強化したい方- 英検(R)対策を進めたい方- スピーキング力を伸ばしたい方- 部活動や塾と両立して学習したい方中高生のためのオンライン英会話公式サイト :https://nativecamp.net/teens

■ネイティブキャンプの特徴 https://nativecamp.net/(https://nativecamp.net/)

1. ネイティブスピーカーとレッスン回数無制限

2. 24時間365日、今すぐレッスン

3. パソコン・スマホ・タブレット、どこでも場所を選ばずに

4. 世界140ヵ国を超える講師陣

5. カランメソッドをはじめ豊富な教材

6. NC×AI ALL-IN-ONEの英語学習アプリ

7. 家族で使える1,980円（税込）のファミリープラン

以上7点を特徴とし、世界各国のバラエティ豊かな15,000名以上の講師と32,000以上の豊富な教材による英会話レッスンは累計レッスン数8,000万回を超え、多くの方にご利用いただいています。

・ネイティブキャンプ キッズ https://nativecamp.net/kids(https://nativecamp.net/kids)

絵本や歌など、キッズ専用に開発したオリジナル教材が満載。バーチャル英会話講師や世界140ヵ国以上の講師と回数無制限・予約不要で受講できる唯一の子ども専門オンライン英会話サービスです。

・ネイティブキャンプ ビジネス https://nativecamp.net/business(https://nativecamp.net/business)

ビジネスパーソンが選ぶオンライン英会話。レッスン回数無制限・予約不要のため、日頃忙しいビジネスパーソンでも英語学習を継続できます。

・Native Camp Japanese https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes(https://ja.nativecamp.net/?cc=prtimes)

日本語ネイティブスピーカーの日本人講師とのオンラインレッスンが回数無制限で受講できる日本語学習プラットフォームです。予約不要でいつでも日本語会話レッスンを受講できます。

・ネイティブキャンプ留学 https://nativecamp.net/study_abroad(https://nativecamp.net/study_abroad)

オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

・法人向けサービス https://nativecamp.net/corporate(https://nativecamp.net/corporate)

法人様の英語研修については、お気軽にご相談ください。

限られた時間の中で効率よく最速で英語を習得するために最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・教育機関向けサービス https://nativecamp.net/school(https://nativecamp.net/school)

「話す」「聞く」「読む」「書く」の英語４技能を高めるために、最適な環境がネイティブキャンプには整っています。

・Going Global 世界への挑戦 https://nativecamp.net/going-global(https://nativecamp.net/going-global)

スポーツ・音楽・エンターテインメントなどあらゆる分野で世界に挑戦する方々を、英語を通じて応援しています。

■株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインで英会話レッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容： オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

■本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media