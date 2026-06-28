『フルメタ』賀東招二が贈る新作ロボットライトノベル『機動転生』主人公メカ〈レイダス〉の１８m級広告を出現させるクラウドファンディングが7月4日（土）より開始！＆さらにメインビジュアルも公開!!

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA）は、ファンタジア文庫より2026年8月20日（木）に刊行される新作ライトノベル『機動転生』のクラウドファンディングについて、2026年7月4日（土）より開始することをお知らせします。



いただいたご支援金で『機動転生』の主人公〈レイダス〉――【１８ｍ級】の人型ロボットの等身大広告を実際に作成・掲出するほか、支援コースに応じてクラウドファンディング限定のオリジナルグッズなど様々なリターンもご用意していますので、皆様ぜひ応援の程、何卒よろしくお願いいたします！

■『機動転生』とは

・クレジット

著者：賀東招二

イラスト：ＢＵＮＢＵＮ

メカデザイン：海老川兼武、渭原敏明

・発売日

2026年8月20日(木)予定

・あらすじ

転生したら全高18mの人型機動兵器だった。しかも試作型。

ただのサラリーマンが最強の機動兵器に転生!? 月面コロニーを襲う敵軍を前に、少年パイロットを乗せ<レイダス>は立ち上がる。君は生きのびることができるか？（たまに女の子のふとももとかに見とれます）

・カバーイラストを公開！

■クラウドファンディングを7月4日（土）より開始！

〈レイダス〉大地に立つ。「機動転生」【18m級】等身大広告製作プロジェクト

『フルメタル・パニック！』賀東招二先生の新作ロボットライトノベル「機動転生」の書籍版が発売決定！

主人公〈レイダス〉――【１８ｍ級】の人型ロボットを現実の街に立たせたい！

その思いでこのプロジェクトが開始されました。

〈レイダス〉の等身大広告を実際に作成するために皆様のお力添えをいただければと思います。

■スケジュール・準備状況

・クラウドファンディング期間

2026年7月4日(木)00時00分～2026年9月6日(日)23時59分まで



・リターン品発送時期

グッズ関連：2026年12月頃より順次発送予定

デジタルグッズ：2026年9月~10月下旬予定



等身大広告の掲載媒体は関東圏を予定しております。

掲載時期は2026年12月以降を予定しております。（※他広告との兼ね合いもあり、時期は目安となっております。）

いただいたご支援金は等身大広告の掲出費のほか、本企画のリターン品を制作・発送や各種手数料の支払いなどに使用いたします。賀東招二先生書き下ろしSS、BUNBUN先生の描いたキャラクターや海老川兼武先生デザインのメカニックを使ったグッズ類を作成させていただきます。

クラウドファンディングや作品の続報は『機動転生』公式Xからご確認ください！

https://x.com/KIDOTENSHO(https://x.com/KIDOTENSHO)

■関連情報

・『機動転生』公式X：https://x.com/KIDOTENSHO

・賀東招二 公式X：https://x.com/gatosyoji

・ファンタジア文庫公式サイト：https://www.kadokawa.co.jp/label/fantasiabunko/

・ファンタジア文庫公式X：https://x.com/fantasia_bunko