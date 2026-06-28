東京2020パラリンピック閉会式で演奏した“7本指のピアニスト”西川悟平がバースデーコンサートを有楽町で開催　『Gohei Nishikawa Birthday Concert ～不可能を超えた音～』

株式会社サンライズプロモーション

株式会社サンライズプロモーション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋一仁）は、2026年10月30日（金）、有楽町・ I'M A SHOWにて「Gohei Nishikawa Birthday Concert ～不可能を超えた音～」を開催いたします。

ニューヨークを拠点に活動するピアニスト・西川悟平。カーネギーホールをはじめ世界各地で演奏活動を行うなか、演奏家生命を脅かす難病「ジストニア」を発症。両手の演奏機能を失うという困難に直面しながらも、懸命なリハビリを経て現在は7本の指で演奏活動を続けています。

その歩みは国内外で大きな注目を集め、2021年には東京2020パラリンピック閉会式で演奏を披露。自身の半生を描いた舞台『7本指のピアニスト』も上演されるなど、多くの人々に勇気と希望を届けてきました。

本公演は、西川悟平が10月25日に52歳の誕生日を迎えることを記念して開催する特別なバースデーコンサートです。タイトルに掲げた「不可能を超えた音」には、困難に直面しても夢を諦めず、自らの可能性を信じ続けてきた西川の歩みが込められています。

当日は、「Let It Be」「What a Wonderful World」など多くの人に親しまれている楽曲の演奏に加え、自身の経験や人生観を語るトークも予定。音楽だけでなく、その言葉を通じて来場者一人ひとりの心に寄り添う特別な時間をお届けします。

金曜の夜に開催される本公演。西川悟平が奏でる音楽と人生の物語が交差するひとときを通じて、一週間の終わりに心を整え、明日への勇気と希望を届けます。

■公演概要

公演名：Gohei Nishikawa Birthday Concert ～不可能を超えた音～

日時：2026年10月30日（金）開場17:30／開演18:30

会場：I'M A SHOW

（東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン別館7F）

出演：西川悟平

料金：全席指定 5,500円（税込）※別途ドリンク代600円

※未就学児入場不可

予定曲目：Let It Be/What a Wonderful World ほか

チケット発売日：2026年7月17日（金）10:00

チケット販売所：

イープラス https://eplus.jp/goheinishikawa/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/goheinishikawa-bd2026/

【Pコード：331-566】セブン-イレブン

ローチケ https://l-tike.com/goheinishikawa/

【Ｌコード：32014】ローソン､ミニストップ店内Loppi

アソビュー！ https://sunrisetokyo.my.urakata.app/channels/f0ec9c89-00f0-4d4b-bd8b-38ae78ca0049/products?salesProductTagCode=wi8fayvxzb

チケットサンライズ https://www.s2.e-get.jp/long_s/pt/?S=SR0743

0570-07-7020 (平日10:00～18:00/ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ)

カンフェティ https://www.confetti-web.com/@/nishikawa_gohei

主催：サンライズプロモーション

協力：西川悟平サポーターズクラブ/サン・プロジェクト

公演HP：https://imashow.jp/schedule/2284/

公演に関するお問い合わせ：サンライズプロモーション0570-00-3337（平日12:00～15:00）