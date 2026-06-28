【7月開催】千葉・北総の夏祭りを浴衣で満喫。かりんの湯、浴衣着用で入館料半額の「浴衣割」開催

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（所在地：千葉県香取市）が運営する「おふろcafe かりんの湯」では、2026年7月10日（金）～12日（日）、7月17日（金）、7月25日（土）・26日（日）の対象日に、浴衣を着用して来館されたお客様の入館料が半額になる「浴衣割」を実施します。

本企画は、千葉・北総エリアで開催される佐原の大祭 夏祭り、成田祇園祭、小見川祇園祭、多古祇園祭に合わせた対象日限定のキャンペーンです。浴衣姿で夏祭りを楽しむ前後に、天然温泉やサウナでゆったりとくつろぐ時間をお過ごしいただけます。なお、小見川祇園祭は2026年7月17日（金）～19日（日）の開催ですが、7月18日（土）・19日（日）は特別料金日のため、本キャンペーンの対象外となります。

浴衣で来館すると、入館料が半額に

「浴衣割」は、対象日に浴衣を着用してご来館いただいたお客様を対象に、入館料を半額にてご案内するキャンペーンです。夏祭りへ向かう前のリフレッシュや、お祭りを楽しんだ後の休憩に、かりんの湯の天然温泉・サウナをご利用いただけます。千葉・北総エリアの夏祭りへお出かけの際は、ぜひ浴衣でかりんの湯へお立ち寄りください。

対象となる夏祭りと「浴衣割」対象日

佐原の大祭 夏祭り

2026年7月10日（金）～7月12日（日）

成田祇園祭

2026年7月10日（金）～7月12日（日）

小見川祇園祭

2026年7月17日（金）

※小見川祇園祭は7月17日（金）～19日（日）の開催ですが、7月18日（土）・19日（日）は特別料金日のため「浴衣割」の対象外です。

多古祇園祭

2026年7月25日（土）・7月26日（日）

「浴衣割」実施概要

実施内容

対象日に浴衣を着用してご来館いただいた方の入館料を半額にてご案内いたします。

対象者

浴衣を着用してご来館されたお客様

※割引は浴衣を着用されたご本人様のみ対象です。

対象日

2026年7月10日（金）～7月12日（日）

2026年7月17日（金）

2026年7月25日（土）・7月26日（日）

対象施設

おふろcafe かりんの湯

注意事項

※浴衣を着用されたご本人様のみ対象です。

※特別料金日は対象外となります。

※小見川祇園祭期間中の7月18日（土）・19日（日）は特別料金日のため、本キャンペーンの対象外です。

※ご入館時にフロントにてお申し出ください。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

■おふろcafe かりんの湯

千葉県香取市の農園リゾート THE FARM内にある”おふろcafe かりんの湯”は、天然温泉とサウナ、食事が楽しめる癒しの複合施設です。セルフロウリュ式バレルサウナやアウフグースイベントも人気で、家族連れや友人同士でも一日中ゆったり過ごせます。館内には1万冊の漫画・雑誌、ハンモックなどもあり、裸足でくつろげる心地よい空間が広がっています。

https://www.thefarm.jp/karinnoyu/

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営



■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ザファーム 広報

TEL ：057-00-11831(10:00～18:00)

自動音声が流れますので、４.→３.の順にお進みください

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・續木