【ドラマ全話無料】イギリスで実際に起こった、殺人犯の逃亡劇の一部始終を追った話題作『殺人鬼ラウル・モート事件～英国警察史上最大の捜査』をYouTubeで期間限定全話無料公開！

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Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、イギリスで実際に起こった、殺人犯の逃亡劇の一部始終を追った話題作『殺人鬼ラウル・モート事件～英国警察史上最大の捜査』を6月28日（日）15:00～期間限定全話無料公開開始！

捜査の指揮にあたるニール・アダムス警視正を演じるのは、『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』や『警部ジョージ・ジェントリー』といった傑作TVシリーズで圧倒的な存在感を放ってきた、英国を代表する実力派俳優リー・イングルビー。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3A6pzNPO9kc ]

『殺人鬼ラウル・モート事件～英国警察史上最大の捜査』第1話（2023／イギリス／46分）

イギリスで実際に起こった、殺人犯の逃亡劇の一部始終を追った話題作！被害者・警察官・ジャーナリストの視点から、英国最大の捜査の裏に潜む悲劇を描く―。

監督：ガレス・ブリン

出演：リー・イングルビー／ソーニャ・キャシディ／ヴィニータ・リシ／マット・ストコー

■第1話 あらすじ

イングランド北東部。一家で暮らすサマンサ・ストバートは、近所に越してきたクリス・ブラウンと出会い、一瞬で恋に落ちる。しかし娘への暴行罪で服役していたラウル・モートが７月１日、ダラム刑務所から出所するのだ。サマンサは新たな恋人の存在を知られまいとしていたが、７月３日、最悪の事件が起きてしまう。

※作品は予告なく変更となる可能性がございます。

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