2026年サンリオキャラクター大賞で上位ランクイン！ホテルニューオータニ博多で楽しむ『KUROMI Afternoon Tea at Castillian』

株式会社ニューオータニ九州(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670184

ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区渡辺通1-1-2、総支配人 山崎 真幸）では、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションした『KUROMI Afternoon Tea at Castillian』を、2026年7月1日（水）から8月30日（日）までレストラン「カステリアンルーム」にて期間限定で提供いたします。

2026年6月28日に発表された「2026年サンリオキャラクター大賞」において、クロミが４位にランクインしました。

多くのファンから支持を集めるクロミの世界観を表現した『KUROMI Afternoon Tea at Castillian』では、スイーツやセイボリーに加え、描き下ろしデザインや限定特典などをご用意。クロミの魅力を存分にお楽しみいただけます。

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/kuromi-afternoontea/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/kuromi-afternoontea/)

描き下ろしデザインと楽しむ特別なティータイム描き下ろしデザイン

今回のために描き下ろしたオリジナルデザインには、カステリアンルームの入口やピアノ、アフタヌーンティーのスイーツなど、実際にレストランでご覧いただけるモチーフが描かれています。

オリジナルデザインと同じ場所で写真撮影を楽しめるなど、クロミの世界観を体感いただけます。

ティータイムの思い出を彩る限定特典

アフタヌーンティーをご注文のお客さまには、1名さまにつき「博多織ミニミニポーチ」1個、クロミドリンクをご注文のお客さまには「オリジナルコースター（全2種・ランダム）」1枚をお渡しいたします。クロミとの特別なティータイムの思い出を、お持ち帰りいただける限定アイテムです。

・博多織ミニミニポーチW約10.5cm ×H約6.0cm

伝統的工芸品である博多織の献上柄を取り入れた限定デザインのミニポーチ。コインケースやピルケースとしても使いやすい、普段使いにもぴったりのアイテムです。

・オリジナルコースター

今回のコラボレーションのために描き下ろしたオリジナルデザインのコースターを全2種類ご用意いたしました。ドリンク1杯のご注文につき、いずれか1枚をランダムでお渡しいたします。

サンリオキャラクター「クロミ」について

自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック！？

イケメンがだ～い好き。黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。

世界中をクロミ化するため奮闘中！

販売概要

『KUROMI Afternoon Tea at Castillian』

https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/kuromi-afternoontea/(https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/restaurant/castillian/kuromi-afternoontea/)

期間：2026年7月1日（水）～8月30日（日）

※毎週月曜日定休日（但し、7月20日(月・祝)は営業）

※完全予約制（2日前まで）

時間：14:00～ / 14:30～ / 16:00～（90分制）

料金：KUROMI Afternoon Tea Set 1名さま \6,800

KUROMI Drink 各種 \1,200

※税金・サービス料共

※ドリンクのみのご利用は不可

予約：公式ホームページ（TableCheck）にて受付中

＜お問合せ先＞

ホテルニューオータニ博多

レストラン予約（10:00～17:00）

Tel：092-722-0111