西澤翼選手　ジュビロ磐田より期限付き移籍加入のお知らせ

株式会社石川ツエーゲン

この度、ジュビロ磐田より西澤翼選手が期限付き移籍にて加入することが決定しましたのでお知らせいたします。期限付き移籍期間は、2027年6月30日までとなります。

なお、西澤選手は契約により期限付き移籍期間中、ジュビロ磐田と対戦する全ての公式戦に出場することができません。

西澤翼 / Tsubasa NISHIZAWA

◼️ポジション：GK



◼️生年月日：2002年8月29日



◼️出身地：静岡県



◼️身長/体重：189cm／84kg



◼️チーム歴：

函南サッカースポーツ少年団-アスルクラロ沼津Ｕ１５-ジュビロ磐田Ｕ-１８-桐蔭横浜大

◼️出場記録：





◼️コメント：

ツエーゲン金沢に関わるすべての皆様、初めまして。ジュビロ磐田から加入します西澤翼です。

このエンブレムを背負う責任と覚悟を持ち、チームの勝利に貢献できるよう日々努力してまいります。

自分の持っているすべてをピッチで表現し、ツエーゲン金沢のために全てを捧げて戦います。

よろしくお願いします！