Shopifyストアにコレクション一覧をおしゃれに表示できるアプリ「シンプルコレクション一覧｜お手軽商品カテゴリー表示カルーセル」をリリース

株式会社UnReact

「シンプルコレクション一覧｜お手軽商品カテゴリー表示カルーセル」は、Shopify ストアのコレクション（商品カテゴリー）をおしゃれに並べて一覧表示できるアプリです。グリッド・ベント・エディトリアル・カルーセル・スポットライトという5種類のレイアウトから、お店の雰囲気に合ったスタイルを選べます。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。



見出しの色やサイズ、カードの背景色・角丸・影、ホバーエフェクト、画像比率やトリミング位置まで細かくカスタマイズできるため、ブランドの世界観に合わせた仕上がりになります。カテゴリー別に商品を整理して見せることで、お客様をお目当ての商品へスムーズに案内できます。



ノーコードでテーマに追加できます。料金は Basic Plan 月額 ＄3.99（または ＄39.99/年で16%お得）で、インストールから7日間の無料体験が可能です。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-183-ur-collection-list?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-183-ur-collection-list/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプルコレクション一覧｜お手軽商品カテゴリー表示カルーセル」について「シンプルコレクション一覧｜お手軽商品カテゴリー表示カルーセル」について

コレクション一覧をストアに簡単に導入できます。



「シンプルコレクション一覧｜お手軽商品カテゴリー表示カルーセル」は、Shopify ストアのコレクション（商品カテゴリー）を魅力的なデザインで一覧表示できるアプリです。グリッド・ベント・エディトリアル・カルーセル・スポットライトの5種類のレイアウトから、お店の雰囲気にぴったりのスタイルを選べます。見出しの色やサイズ、カードの背景色や角丸、影、ホバーエフェクトまで細かくカスタマイズできるので、ブランドの世界観に合わせた仕上がりになります。商品数の表示や「もっと見る」ボタンの追加、雑誌風のおしゃれな並べ方も可能です。トップページにコレクション一覧を置けば、ストアの品ぞろえがひと目で伝わり、お客様を目的の商品へ自然に案内できます。



主な特徴は以下のとおりです。

■ コレクションをおしゃれに並べてお客様を案内コレクションをおしゃれに並べてお客様を案内

カテゴリー別にコレクションを美しく並べられます。



カテゴリー別にコレクションを美しく並べることで、お客様をお目当ての商品へ自然に案内できます。 トップページにコレクション一覧を置けば、ストアの品ぞろえがひと目で伝わります。「カテゴリーがたくさんある」ことがお客様に伝わり、目的の商品を見つけてもらいやすくなります。

■ 5種類のレイアウトからお好みのスタイルで表示タグ・商品タイプ・販売元・コレクションに対応

4種類のフィルターから、ストアに合った切り口を選べます。



絞り込みの基準は、タグ・商品タイプ・販売元・コレクションの4種類から自由に選べます。 ストアの商品構成に合わせて、もっとも探しやすい切り口でフィルターを設定できます。2つのフィルターを連動させるカスケード絞り込みにも対応しているため、「カテゴリ→詳細条件」のような段階的な絞り込みも実現できます。

■ 見出し・カード・ボタンを細かくカスタマイズ見出し・カード・ボタンを細かくカスタマイズ

見出し・カード・ボタンを細かくカスタマイズできます。



見出しの色やサイズ、カードの背景色・角丸・影、ボタンのスタイルなどを細かく調整できます。 ブランドの世界観に合わせて、細部までこだわった見た目に仕上げられます。マウスを乗せたときの「画像ズーム」「カードが浮く」といったホバーエフェクトも設定できます。

■ 画像比率やトリミング位置も自由に設定画像比率やトリミング位置も自由に設定

画像比率やトリミング位置を自由に設定できます。



画像の比率（正方形・横長・縦長・ワイド）や、トリミング位置（中央・上・下・左・右）を自由に設定できます。 コレクション画像をきれいに見せたいときに便利です。PC・モバイル別の列数や、商品数がゼロのコレクションを自動で非表示にする設定も用意しています。

■ ワンクリックでテーマに追加ワンクリックでテーマに追加

1クリックでテーマに追加できます。



アプリの管理画面からテーマを選んで「テーマに追加」をクリックするだけで、簡単にコレクション一覧を設置できます。 コーディングの知識は一切不要です。テーマエディタを開いて手動で探す手間がなく、初めての方でもかんたんに設置できます。

▼参考記事- Shopifyにコレクション一覧を設置できるアプリ6選を紹介！商品カテゴリー表示カルーセルでストアを魅力的に(https://unblog.unreact.jp/blog/jyreqplcw5l7)- Shopifyでコレクション一覧を表示できるアプリ5選！商品カテゴリー表示カルーセルでストアを魅力的に(https://qiita.com/eijiSaito/items/43fb9bc9e7536792d927)- Shopifyでコレクション一覧や商品カテゴリーのカルーセルを表示するアプリについて徹底解説｜ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-183-ur-collection-list/guide)

▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/