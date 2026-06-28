【本日最終日】みゆが首位に返咲き！ソロ写真集を懸けた最終決戦が激化　写真集ヒロインオーディション produced by 宮藤あどね

最終日昼時点のランキング

合同会社Astory

1位 みゆ #写真集イベ最終日 301,900pt

2位 本日最終日 立花もえ👱 ‍♀️ 写真集 関コレ 278,402pt

3位 葵 #最終日(ハート)️ 273,312pt

4位 みちゃき(ハート)💍 #最終日🥇 190,338pt

5位 芹沢ミユ🦕 #1日～ガチ 28,830pt

上位3人はポイント差がわずかで、ソロ写真集を懸けた1位争いと、確約がかかる3位以内争いの両方が白熱しています。

1位 みゆ、安定感のある走りで首位へ

1位のみゆさん

現在1位に立っているみゆさんは、ミクチャ最高レベル「Lv100」に到達したトップライバーです。

ブライダルモデルや美容ジャンルでも活動していて、これまで積み重ねてきた発信の印象が、そのまま今回の強さにつながっているように感じます。

長く応援してくれる人がいることや、配信を続けてきた安心感が、今回の最終日にもよく表れています。

写真集という形で残る特典とも相性がよく、ここからの時間の過ごし方にも注目が集まりそうです。

2位 立花もえ、モデルらしさが光る存在

Instagramより

2位の立花もえさんは、小悪魔agehaオーディションや美少女図鑑、関西コレクション関連のイベントなど、モデルとしての活動を重ねてきた方です。

写真集オーディションという舞台でも、その経験が自然に伝わってきます。

配信の中で見せる雰囲気や見せ方に魅力があり、今回のイベントともとても相性がよさそうです。

1位との差も大きくないので、最後まで気持ちが切れない展開になりそうです。

3位 葵、節目のタイミングで見せる表情

3位の葵さんは、美少女図鑑関連の活動やモデル活動を続けてきた参加者です。

活動2周年という節目のタイミングで今回のオーディションに挑戦していて、その流れ自体にも特別感があります。

ファンと一緒に写真集を目指していく空気があり、やさしく応援したくなる雰囲気も印象的です。

1位、2位との差が近いので、最後まで気が抜けない並びです。

4位 みちゃき、最後まで見せ場を作る

4位のみちゃきさんは、上位を追いかけながらも、しっかり存在感を残している参加者です。

少し離れた位置に見えても、発信の仕方やイベントへの向き合い方から、最後まで丁寧に走っている感じが伝わってきます。

最終日に向けて、どこまで近づいていけるかは気になるところです。

順位だけでなく、見ている人の印象に残るかどうかという意味でも、まだまだ見どころがあります。

5位 芹沢ミユ、複数の挑戦を重ねながら丁寧に前へ

芹沢ミユさんは、今回の写真集オーディションに加えて、別のイベントにも参加しながら活動を続けています。ひとつの場所だけでなく、いくつかの舞台を並行して走っているところに、がんばりが伝わってきます。

忙しいなかでも発信を止めず、ひとつひとつの挑戦に丁寧に向き合っている姿が印象的です。

最終日に向けて、どんなふうに気持ちを乗せていくのか、やさしく見守りたくなる存在です。

ランキングによる特典

1位

📚️ソロ写真集掲載

・紙媒体のソロ写真集発売

・DMMデジタル写真集発売

・グループ写真集にも掲載

メディア露出

・各WEBメディアプレスリリースにて発表予定

・メディアリリース時、記事タイトルにお名前も記載予定

ローンチパーティー出演

発売時、メディアを誘致したローンチパーティーに出演

💄 撮影サポート

2,3位＋審査員特別賞

📚 グループ写真集掲載

メディア露出

ローンチパーティー出演

💄 撮影サポート

イベント概要

イベント名：写真集ヒロインオーディション produced by 宮藤あどね

開催アプリ：ミクチャ

本選期間：6月20日12:00～6月28日24:00

審査方法：ライブ配信＋動画投稿の合算ポイントで決定

告知リンク・公式SNS

イベントページ：写真集オーディション produced by宮藤あどね（ミクチャ）

https://mixch.tv/live/event/24117?tab=ranking

宮藤あどね 公式Instagram：

https://www.instagram.com/adone1206/

宮藤あどね 公式X：

https://x.com/adone1206

LINE公式：

https://lin.ee/NUV3uoQ