「亀戸 居酒屋 コスパ」で3つのAIが共通して出した店はゼロ──飲食店のAI検索可視化サービス「GEOスコープ」を2026年7月1日より無料公開

合同会社56project

■ 概要

GEO（Generative Engine Optimization）とは、ChatGPTやGeminiなどのAIが検索結果を生成する時代に対応した、新しい集客最適化の概念です。従来のSEO（検索エンジン最適化）がGoogleの検索順位を上げることを目的としていたのに対し、GEOは「AIに推薦される店舗・情報になること」を目指します。

合同会社56project（東京都江東区、代表：田中宏明）は、Google AI・ChatGPT・Geminiの3つのAIエンジンで飲食店の検索結果を比較・可視化する無料モニタリングサービス「GEOスコープ」を、2026年7月1日より公開します。

第一弾として東京都江東区・亀戸エリアを対象に「亀戸 居酒屋 コスパ」「亀戸 女子会」のキーワードでAI検索結果を定点観測した結果、3つのAIが共通して推薦した店はゼロ、同じキーワードでも、AIによって全く異なる店舗が表示されるという実態が明らかになりました。

その結果を毎週更新で一般公開します。

■ 実測データ：3つのAIで「全部共通して出た店はゼロ」

2026年6月27日（Week1）に「亀戸 居酒屋 コスパ」で3つのAIを計測した結果、衝撃的な事実が判明しました。

例えばGeminiでは「立ち酔い超人」が1位に表示されましたが、Google AIとChatGPTには

登場しません。

同じキーワードでも、AIによって全く違う店が推薦されています。

「どのAIに出るかで、来店するお客さんが変わる。」

この新しい集客格差が、すでに静かに始まっています。

■ 背景：動画MEO230日超の実証実験から見えた新課題

合同会社56projectは、飲食店の集客をAIと動画で支援する「動画MEO（V-MEO）」の実証実験として、2025年末より230日以上にわたり（継続中）、江東区を中心とした飲食店をGoogleマップ・各種SNSへ日々動画投稿し、表示回数の変化を継続分析してきました。

累計実績はGoogleマップの累計表示回数517万回（続伸中）。

動画投稿が店舗露出に大きく貢献することを実証してきました。

この活動の中で見えてきた新課題が「AI検索への対応」です。

2026年3月にGoogleマップへのGemini搭載機能「Ask Maps」が米国・インドで展開を開始。

「子連れでゆっくりできる居酒屋ない？」といった会話形式の検索が飲食店集客を左右する時代が始まっています。

しかし現状、AI検索に自店が表示されているかどうか確認できるツールが存在しませんでした。

「GEOスコープ」は、この「見えない格差」を可視化します。

■ サービス概要：GEOスコープ

観測キーワード（第一弾）

「亀戸 居酒屋 コスパ」 「亀戸 女子会」

今後、西大島・住吉・森下・清澄白河・砂町銀座・門前仲町・木場へ順次エリアを拡大予定。

■ 2つの価値

１. 飲食店オーナーの方へ

「あなたの店は出ていますか？」

GEOスコープの個展向けレポートで自店のAI検索出現状況を確認。希望のキーワードで毎月調査し、結果をLINEでお届けします（月額500円）。

AI検索対策が必要な店舗には、AI検索最適化ページ「Exo-Local Page」（月額980円/20社限定）を

ご提案します。

詳細はこちら：https://exolp56-gqcuve5a.manus.space/

２. 一般ユーザーの方へ

「同じキーワードなのに、ChatGPTとGeminiで全然違う店が出てくる」

3つのAIの推薦結果を比較できる、新感覚のグルメ探しコンテンツとして毎週更新します。

■ 代表コメント

「2025年末から230日以上、毎日江東区中心の飲食店をGoogleマップに動画投稿し続け、累計517万回表示という実証データを積み上げてきました。Googleマップ動画投稿自動化支援サービス「EEAT Engine」で『Googleマップに動画を投稿し続ければ表示回数が増える』ことは証明できた。

しかし次の問いが生まれました。『そもそも、AIはその店を知っているのか？』

2026年、飲食店の集客はGoogleマップの順位争いだけではなくなっています。ChatGPT・Gemini・Google AIといったAIに『推薦される店』になれるかどうかが、新しい集客格差を生んでいる。

「GEOスコープ」は、その格差を可視化するツールです。56projectが毎週実際にAI検索を計測し、その結果を公開することで、飲食店オーナーが『自分の店はAIに存在しているのか』を知るきっかけを作ります。現状を知ることが、対策の第一歩です。」

『自分の店はAIに存在しているのか』を知りたくなったり、AI検索対応に興味がある場合にはお気軽にご相談ください。」

（合同会社56project 代表 田中宏明／Google Local Guide Lv.7）

■ 関連サービス：Exo-Local Page

AI検索に表示されていない店舗向けに、AI検索最適化ページ「Exo-Local Page」

（月額980円/20社限定）を提供。

AIが読み取りやすい構造化コンテンツを生成 Instagram・Facebookページ・GBP（Googleビジネスプロフィール）連携対応

詳細はこちら：https://exolp56-gqcuve5a.manus.space/

■ 会社概要

会社名：合同会社56project

所在地：東京都江東区大島1-37-7

代表者：田中宏明

事業内容：生成AIサービス開発・AIシステム設計・動画MEOサービス・ローカル集客自動化

設立：2025年5月 URL：https://56projectai.com/

■ お問い合わせ

合同会社56project 担当：田中宏明

Email：goro@56projectai.com

※ 観測データは手動スクリーンショットによる定点観測に基づきます。

各AIの仕様変更により結果が変動する場合があります。