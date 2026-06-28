可愛いリボンがご縁を結ぶ、天然石リング「Ribbon Links Series」、ハワイ発「マルラニハワイ」表参道店限定で新登場

H1GLOBAL株式会社

ハワイに本店を構える天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」表参道店では、人と人とのご縁や幸運の連鎖をイメージした天然石リング「Ribbon Links Series（リボンリンクスシリーズ）」を発売いたします。

リボンで結ばれた絆のように、人とのつながりや願いとのご縁を大切に育むことをテーマに誕生した本シリーズは、ハートカットの天然石と淡水パールを組み合わせた、上品で愛らしいデザインが魅力です。

リングには伸縮性のある仕様を採用し、気軽に身につけられるフリーサイズ。天然石それぞれが持つ意味を込めた4種類のラインナップをご用意いたしました。

指先でそっと輝く天然石が、日々の装いに彩りを添えながら、大切な願いやご縁を結ぶお守りとして寄り添います。

■ 商品概要

- 商品名：Ribbon Links Series- 販売価格：各5,000円（税込5,500円）- サイズ：フリーサイズ- 販売店舗：マルラニハワイ表参道店限定

■ Ribbon Links ～Rose～

ローズクォーツ、ガーネット、淡水パールを使用した、愛と魅力のお守りリング。

人と人との良縁を結び、恋愛成就や永遠の愛をサポートするとされる組み合わせです。内面の美しさを育み、幸福感に満ちた毎日へと導いてくれるでしょう。

■ Ribbon Links ～Lavender～

ラベンダーアメジスト、ムーンストーン、淡水パールを使用した、癒しと良縁のお守りリング。

心を穏やかに整えながら、自分らしい魅力や才能を引き出し、願いと未来を優しく結びつけるサポートが期待されます。

■ Ribbon Links ～Smokey～

スモーキークォーツ、アクアマリン、淡水パールを使用した、仕事運と安定のお守りリング。

不安や焦りを和らげながら、コミュニケーション能力を高め、幸せな未来へ向かう前向きなエネルギーを与えてくれる組み合わせです。

■ Ribbon Links ～Red Tiger～

レッドタイガーアイ、マザーオブパール、淡水パールを使用した、成功運と行動力のお守りリング。

洞察力や自信を高め、商売繁盛や目標達成を力強くサポート。前向きな一歩を後押ししてくれるデザインです。

日々の装いにさりげなく彩りを添えながら、大切な願いやご縁を結ぶお守りとしてお楽しみください。

■ 取扱店舗

マルラニハワイ表参道店

- 住所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-28-5 宮崎ビル B-201- Tel：03-6433-5723- 営業時間：11:00～19:00

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を望める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店サイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore/pre-made)

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◆パワーストーン辞典のご紹介

▶種類から探す

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▶誕生石から探す

https://malulani.info/column/birth

▶色から探す

https://malulani.info/column/color

▶願い事から探す

https://malulani.info/column/wish

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

【マルラニハワイ公式アカウント】

Instagram▶https://www.instagram.com/malulani_hawaii/

X(旧Twitter)▶https://twitter.com/MALULANIHAWAII

Blog▶https://ameblo.jp/hawaii-malulani/

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。