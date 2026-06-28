この夏、旅館が美術館になる。親子で楽しむ「館内アート旅」宿泊プラン販売開始

株式会社 和多屋別荘

株式会社和多屋別荘（佐賀県嬉野市、代表取締役：小原 嘉元、以下「和多屋別荘」）は、2026年7月18日（土）から8月31日（月）までの期間限定で、夏休みファミリー向け宿泊プラン「館内アート旅」を販売いたします。

本プランでは、「アートに親しむ夏休み」をテーマに、建築・香り・ものづくりを通じて感性を育む3つの体験プログラムをご用意。旅館で過ごす時間そのものを、親子で学び、創造する夏休みへと再編集します。

和多屋別荘では、宿泊を単なる旅行ではなく、地域文化や芸術に出会う体験として提案しています。

今年の夏休みは、「アート」をテーマに、子どもたちの感性や好奇心を育む館内プログラムをご用意しました。日本建築の美しさに触れ、香りを創り、自分だけの作品を持ち帰る。旅先だからこそ得られる発見や学びを、家族みんなで楽しめる夏休みをお届けします。

◇プログラム紹介１. キッズ館内アートツアー

普段は見ることのできない和多屋別荘の館内を巡りながら、日本建築やアートに触れる子ども向けガイドツアーです。国の登録有形文化財「水明荘」の折格天井や、日本の伝統建築、美術作品などをスタッフがわかりやすく紹介します。さらに、OICやペンギンルームなど館内の特色ある空間も巡り、旅館の新たな魅力を発見していただきます。

開催時間：14:00～

ご予約（館内アートツアー） :https://wataya.co.jp/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=HP893917814027644224563686&search_type=undated

２. 親子で楽しむ創香体験

天然の香原料を組み合わせ、自分だけの香りを作るワークショップです。

香りを選び、調合する時間は、子どもたちの想像力や感性を育む特別な体験になります。

完成したフレグランスバッグは旅の思い出として持ち帰ることができます。

開催時間：15:00～

ご予約（創香体験） :https://wataya.co.jp/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=HP893917814033471444368632&search_type=undated

３. 世界に一つだけの切り紙うちわづくり

紙を切り抜き、色や模様を組み合わせながら、自分だけのオリジナルうちわを制作します。

完成した作品は、夏休みの思い出として持ち帰ることができるほか、日常でも使えるアート作品になります。親子で協力しながら制作することで、ものづくりの楽しさや達成感を共有していただけます。

開催時間：17:00～

ご予約（切り紙うちわ教室） :https://wataya.co.jp/?tripla_booking_widget_open=search&hotel_plan_code=HP893917814020070942163876&search_type=undated

旅先だからこそ育まれる感性

スマートフォンやゲームでは味わえない、「見る」「香る」「つくる」という体験。

和多屋別荘では、温泉や食だけでなく、建築、アート、茶、香りなど、地域文化に触れる時間を通じて、子どもたちの感性を育む滞在を提案しています。

親子で過ごす夏休みのひとときが、新しい発見や学びにつながる時間となることを目指しています。

【会社概要】

株式会社 和多屋別荘

代表取締役：小原 嘉元

設立：1950年11月3日

事業内容：旅館業、飲食事業、リーシング事業

所在地：〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738

公式サイト：https://wataya.co.jp/

※日本ツーリズム・オブ・ザ・イヤー2025（旅行新聞新社主催）グランプリ受賞。旅館内インキュベーション施設「OIC」を運営し、嬉野リビングラボ（URESHINO LIVING LAB）を展開中。